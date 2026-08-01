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हिंदी न्यूज़ऑटोनई MG SUV की एंट्री, XUV 7XO-Safari की बढ़ी टेंशन

नई MG SUV की एंट्री, XUV 7XO-Safari की बढ़ी टेंशन

MG New SUV: MG मोटर भारत में अपनी नई 7-सीटर एसयूवी हेक्टर हॉक की टेस्टिंग कर रही है. EV और प्लग-इन हाइब्रिड ऑप्शन्स के साथ यह कार महिंद्रा XUV700 और टाटा सफारी को टक्कर दे सकती है.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 01 Aug 2026 06:50 AM (IST)
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MG New SUV: अपने देश में अभी 7-सीटर एसयूवी सेगमेंट में महिंद्रा XUV700 और टाटा सफारी टॉप पर चल रही हैं. लेकिन आने वाले दिनों में इन गाड़ियों को MG ऑटोमोबाइल कंपनी से कड़ी टक्कर मिल सकती है. जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया भारतीय ऑटो बाजार में एक बड़ा धमाका करने की तैयारी में है. कंपनी की एक नई फ्लैगशिप 7-सीटर एसयूवी को भारतीय सड़कों पर टेस्टिंग के दौरान स्पॉट किया गया है. ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसे वर्ल्ड लेवल पर बिकने वाली वुलिंग स्टारलाइट 560 के प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया है और भारत में इसे MG हेक्टर हॉक नाम से लॉन्च किया जा सकता है.

बता दें कि, इस नई एसयूवी को कंपनी के नए ADAPT प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है जो इलेक्ट्रिक और प्लग-इन हाइब्रिड दोनों तरह की तकनीकों को सपोर्ट करता है. आइए इस खबर में जानतें हैं MG के खास एसयूवी के बारें में.

स्पॉटी एक्सटीरियर और एग्रेसिव डिजाइन  

बता दें कि, लीक हुई टेस्टिंग तस्वीरों से साफ होता है कि यह नई एमजी एसयूवी आकार में काफी मस्कुलर और चौड़ी नजर आती है. इसके फ्रंट में आयताकार रेक्टेंगुलर LED हेडलाइट्स के साथ बेहतरीन स्प्लिट LED DRLs दिए गए हैं.

  • ग्रिल और बंपर: इसके EV वेरिएंट में पूरी तरह से बंद ग्रिल मिलेगी, जबकि हाइब्रिड वेरिएंट में एक बोल्ड एयर डैम देखने को मिलेगा.  
  • साइड और रियर लुक: साइड में क्लीन बॉडी लाइन्स, बड़े साइज के अलॉय व्हील्स और रूफ रेल्स दिए गए हैं. पीछे की तरफ रैपअराउंड LED टेल-लाइट्स, रूफ स्पॉइलर और वाइपर दिए गए हैं. बाईं तरफ रियर फेंडर पर चार्जिंग पोर्ट की जगह भी साफ नजर आ रही है.


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टेक-लोडेड इंटीरियर और 3-रो केबिन  

आपको बता दें कि, केबिन के अंदर कदम रखते ही आपको टेक से लोडेड माहौल देखने को मिलेगा. इसमें 3-रो (7-सीटर) सिटिंग लेआउट मिलने की पूरी उम्मीद है. जो बड़े परिवारों के लिए बेहतरीन विकल्प साबित होगी. जबकि केबिन में 12.8-इंच की फ्री-स्टैंडिंग टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट स्क्रीन और 8.8-इंच का फुली डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले दिया जा सकता है. 

वहीं, इसके अलावा इसमें बड़ा पैनोरमिक सनरूफ, 50W वायरलेस फोन चार्जर, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, 360-डिग्री कैमरा, कनेक्टेड कार टेक और लेवल-2 ADAS जैसे हाई-एंड सेफ्टी फीचर्स दिए जाएंगे.

गेम-चेंजर साबित होंगे दो पावरट्रेन  

जानकारी दें दे कि, इस नई एमजी एसयूवी की सबसे बड़ी यूएसपी इसका पावरट्रेन होने वाला है. जो इसे XUV 7XO और सफारी से काफी आगे खड़ा करता है:

  • प्लग-इन हाइब्रिड: इसमें 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन के साथ 20.5 kWh का बैटरी पैक जोड़ा जा सकता है. यह सेटअप 195 hp की पावर जनरेट करेगा. खास बात यह है कि इसे केवल इलेक्ट्रिक मोड पर 125 किलोमीटर तक चलाया जा सकेगा. जबकि हाइब्रिड मोड पर इसका कुल माइलेज रेंज 1,000 किमी से भी ज्यादा होगा.
  • प्योर इलेक्ट्रिक: इसके फुल-इलेक्ट्रिक वेरिएंट में 69.2 kWh का बड़ा बैटरी पैक मिल सकता है. जो सिंगल चार्ज पर करीब 530 किलोमीटर तक की ड्राइविंग रेंज देने में सक्षम होगा.


नई MG SUV की एंट्री, XUV 7XO-Safari की बढ़ी टेंशन

कीमत क्या हो सकती है?

भारतीय ऑटो बाजार में एमजी की यह नई एसयूवी आगामी त्योहारों के सीजन के आसपास या अगस्त महीने में आधिकारिक रूप से पेश की जा सकती है. वहीं, कीमत की बात करें तो हाइब्रिड और ईवी टेक्नोलॉजी से लैस होने के कारण इसे 20 लाख रुपये से 28 लाख रुपये के ब्रैकेट में उतारे जाने की संभावना है. 

अगर एमजी इस एसयूवी को सही कीमत पर लॉन्च करती है तो महिंद्रा और टाटा जैसी देसी कंपनियों के लिए अपने 7-सीटर मार्केट शेयर को बचाए रखना एक बड़ी चुनौती बन जाएगा.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 01 Aug 2026 06:50 AM (IST)
Tags :
New MG SUV Spotted Testing MG Hector Hawk India MG Starlight 560 PHEV Rival Mahindra XUV700 Tata Safari
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