हिंदी न्यूज़ऑटोKia Carens Clavis: शानदार फीचर्स और दमदार लुक के साथ किआ की नई 6-सीटर MPV लॉन्च, जानिए कीमत

Kia Carens Clavis: शानदार फीचर्स और दमदार लुक के साथ किआ की नई 6-सीटर MPV लॉन्च, जानिए कीमत

किया इंडिया ने Carens Clavis का नया 6-सीटर HTX (O) वेरिएंट लॉन्च किया है. आइए इसकी कीमत, इंजन डिटेल्स और शानदार फीचर्स के बारे में जानते हैं, जो इसे एक परफेक्ट फैमिली MPV बनाते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 10 Oct 2025 03:28 PM (IST)
Preferred Sources

भारतीय बाजार में Kia India ने ग्राहकों की बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए अपनी पॉपुलर MPV Carens Clavis के लाइनअप में नया वेरिएंट HTX (O) शामिल किया है. इस नए वेरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत 19.05 लाख रुपये रखी गई है. अब Carens Clavis HTK+, HTK+ (O) और HTX (O) ट्रिम्स में 6-सीटर कॉन्फिगरेशन के साथ उपलब्ध होगी. इन वेरिएंट्स की बिक्री 13 अक्टूबर 2025 से सभी Kia डीलरशिप पर शुरू की जाएगी.

किआ इंडिया के सेल्स और मार्केटिंग हेड अतुल सूद ने कहा कि Carens Clavis को लगातार बेहतर बनाना हमारा लक्ष्य है. नए HTX (O) और 6-सीटर वर्जन के साथ ग्राहकों को अब और ज्यादा कस्टमाइजेशन और वैरिएंट ऑप्शन मिलेंगे.

शानदार फीचर्स के साथ आया नया HTX (O) वेरिएंट

  • Kia ने Carens Clavis के इस नए HTX (O) वेरिएंट में कई प्रीमियम फीचर्स जोड़े हैं, जो पहले केवल टॉप मॉडल्स में मिलते थे. इसमें 8-स्पीकर Bose साउंड सिस्टम, Drive Mode Select (Eco, Normal, Sport), Remote Engine Start, और इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड जैसी सुविधाएं शामिल हैं. इन फीचर्स की वजह से Carens Clavis अब पहले से कहीं ज्यादा लग्जरी और टेक्नोलॉजी-फ्रेंडली MPV बन गई है.

कीमत और वेरिएंट्स

  • Kia Carens Clavis के नए वेरिएंट्स की कीमतें 16.15 लाख से 19.05 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच रखी गई हैं. नया HTX (O) वर्जन कंपनी के टॉप मॉडल HTX+ के नीचे पोजिशन किया गया है और यह कार 6-सीटर और 7-सीटर दोनों लेआउट्स में उपलब्ध है. इस वेरिएंट में 1.5-लीटर टर्बोचार्ज्ड स्मार्टस्ट्रीम पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो 7-स्पीड DCT गियरबॉक्स के साथ आता है. यह पावरट्रेन न केवल स्मूद और रिस्पॉन्सिव ड्राइविंग अनुभव देता है, बल्कि माइलेज के मामले में भी बेहतर है.

तीन इंजन ऑप्शन

  • Carens Clavis लाइनअप में ग्राहकों को तीन इंजन विकल्प -01.5L नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, 1.5L टर्बो पेट्रोल, और 1.5L डीजल इंजन मिलते हैं. कंपनी का कहना है कि यह MPV खास तौर पर सिटी ड्राइव और लॉन्ग हाइवे ट्रिप्स दोनों के लिए परफेक्ट परफॉर्मेंस देने के लिए डिजाइन की गई है.

इंटीरियर

  • Carens Clavis के इंटीरियर को और भी प्रीमियम बना दिया गया है. अब इसमें 26.6-इंच का डुअल पैनोरमिक डिस्प्ले, 64-कलर एम्बिएंट लाइटिंग, और टच-स्वैप इंफोटेनमेंट-क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम शामिल है. सुविधा के लिए सेकंड-रो स्लाइडिंग और रिक्लाइनिंग सीट्स, थर्ड-रो में आसान एंट्री, और प्रीमियम लेदर फिनिश इंटीरियर जैसे फीचर्स जोड़े गए हैं. ये सभी बदलाव Carens Clavis को फैमिली कार से आगे बढ़ाकर एक बिजनेस-क्लास MPV बना देते हैं.
  •  
  • बता दें कि Kia Carens Clavis HTX (O) उन ग्राहकों के लिए बेहतर विकल्प है जो लग्जरी, प्रैक्टिकैलिटी और परफॉर्मेंस को एक साथ चाहते हैं. 6-सीटर कॉन्फिगरेशन, Bose साउंड सिस्टम, और एडवांस ड्राइविंग मोड्स जैसे फीचर्स इसे अपने सेगमेंट की सबसे बेहतर MPV में से एक बनाते हैं.

Published at : 10 Oct 2025 03:28 PM (IST)
Tags :
Kia Auto News Kia Carens Clavis 6-Seater MPV Kia MPV
