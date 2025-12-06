दिसंबर 2025 ग्राहकों के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो रहा है क्योंकि Tata Motors और Maruti Suzuki अपनी कारों पर भारी डिस्काउंट दे रही हैं. इन ऑफर्स में कैश डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस, स्क्रैपेज बेनिफिट और लॉयल्टी बोनस शामिल हैं. अगर आप नई कार खरीदने की सोच रहे हैं, तो ये महीने का ऑफर आपके लिए बड़ी बचत का मौका है. आइए विस्तार से जानते हैं कि किन कारों पर कितना डिस्काउंट मिल रहा है.

Tata Harrier और Safari

Tata Harrier और Safari पर सबसे बड़ी छूट दी जा रही है. इनके 2025 हाई-स्पेक वेरिएंट्स पर 75,000 रुपये तक की छूट मिल रही है, जबकि पुराने मॉडल पर यह छूट बढ़कर एक लाख रुपये तक पहुंच जाती है. Harrier की कीमत 14 लाख से 25.24 लाख रुपये और Safari की कीमत 14.66 लाख से 25.96 लाख रुपये के बीच है.

Tata Altroz

Altroz के नए मॉडल पर ग्राहकों को 25,000 रुपये तक का डिस्काउंट मिल रहा है. वहीं पुराने प्री-फेसलिफ्ट मॉडल पर 85,000 रुपये तक की छूट दी जा रही है. यह प्रीमियम हैचबैक 6.30 लाख से 10.51 लाख रुपये की कीमत में उपलब्ध है.

Tata Punch

Tata Punch के सभी पेट्रोल और CNG वेरिएंट्स पर 40,000 रुपये तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है. पुराने मॉडलों पर 75,000 रुपये तक की छूट मिल रही है. Punch की कीमत 5.50 लाख से 9.24 लाख रुपये के बीच है.

Tata Tiago और Tigor

Tiago और Tigor पर भी अच्छी बचत हो रही है. इनके 2024 मॉडल्स पर 55,000 रुपये तक की छूट मिल रही है, जबकि नए 2025 मॉडल्स पर 35,000 रुपये तक के ऑफर्स उपलब्ध हैं. Tiago की कीमत 4.57 लाख से 7.82 लाख रुपये और Tigor की कीमत 5.49 लाख से 8.74 लाख रुपये के बीच है.

Maruti Invicto

Maruti Invicto पर 2.15 लाख रुपये तक का शानदार फायदा मिल रहा है. इसमें 1 लाख रुपये कैश डिस्काउंट और 1.15 लाख रुपये तक स्क्रैपेज या एक्सचेंज बोनस शामिल है. यह प्रीमियम एमपीवी 24.97 लाख रुपये से 28.61 लाख रुपये के बीच उपलब्ध है.

Maruti Fronx