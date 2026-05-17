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हिंदी न्यूज़ऑटो683 KM रेंज और 20 मिनट में चार्ज, अब कंपनी इस EV पर दे रही लाखों की छूट, जानें राइवल्स

683 KM रेंज और 20 मिनट में चार्ज, अब कंपनी इस EV पर दे रही लाखों की छूट, जानें राइवल्स

Mahindra BE6 Discount: महिंद्रा BE 6 के MY2025 मॉडल पर लगभग 2 लाख रुपये तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है. हालांकि यह ऑफर सीमित स्टॉक पर लागू है और अलग-अलग शहरों और डीलरशिप के हिसाब से बदल सकता है.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: क़मरजहां | Updated at : 17 May 2026 09:41 AM (IST)
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अगर आप नई इलेक्ट्रिक SUV खरीदने की सोच रहे हैं तो महिंद्रा की BE 6 इन दिनों काफी चर्चा में है. कंपनी मई 2026 में इस इलेक्ट्रिक SUV पर बड़ा डिस्काउंट दे रही है. इसकी वजह से यह गाड़ी पहले से ज्यादा आकर्षक बन गई है. दमदार रेंज, फ्यूचरिस्टिक डिजाइन और हाईटेक फीचर्स के चलते यह कार युवाओं से लेकर फैमिली ग्राहकों तक को पसंद आ रही है. खास बात यह है कि बढ़ते EV कॉम्पीटिशन के बीच महिंद्रा अब ग्राहकों को लुभाने के लिए शानदार ऑफर भी दे रही है. 

महिंद्रा BE 6 के MY2025 मॉडल पर लगभग 2 लाख रुपये तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है. हालांकि यह ऑफर सीमित स्टॉक पर लागू है और अलग-अलग शहरों और डीलरशिप के हिसाब से बदल सकता है. अगर किसी डीलर के पास नया MY2026 स्टॉक है तो वहां यह ऑफर नहीं भी मिल सकता.ऐसे में खरीदने से पहले डीलर से पूरी जानकारी लेना जरूरी है.

Mahindra BE 6 की कीमत

महिंद्रा BE 6 की कीमत करीब 18.90 लाख रुपये से शुरू होकर लगभग 26.90 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक जाती है. यह इलेक्ट्रिक SUV अपने स्पोर्टी और फ्यूचरिस्टिक लुक की वजह से सड़क पर अलग पहचान बनाती है.कार में LED लाइटिंग, एयरोडायनामिक डिजाइन और प्रीमियम इंटीरियर दिया गया है, जो इसे एक मॉडर्न EV का फील देता है.

इस SUV में 59 kWh और 79 kWh बैटरी पैक के विकल्प मिलते हैं.कंपनी दावा करती है कि बड़ा बैटरी पैक एक बार फुल चार्ज होने पर लगभग 683 किलोमीटर तक की रेंज दे सकता है.यही वजह है कि लंबी दूरी की यात्रा करने वाले ग्राहकों के लिए भी यह कार आकर्षक ऑप्शन बन रही है. कार में फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी मिलता है, जिससे 20 मिनट में 80 फीसदी तक बैटरी चार्ज की जा सकती है. 

कैसे हैं गाड़ी के फीचर्स?

फीचर्स की बात करें तो महिंद्रा BE 6 काफी एडवांस मानी जा रही है.इसमें बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay, 360 डिग्री कैमरा, वेंटिलेटेड सीट्स, हेड-अप डिस्प्ले और लेवल-2 ADAS जैसे सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं.इसके अलावा adaptive cruise control और lane keep assist जैसी मॉडर्न तकनीकें भी दी गई हैं.

मार्केट में इस कार की मांग भी तेजी से बढ़ रही है.हालिया बिक्री आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल 2026 में BE 6 की बिक्री में 113 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई.इससे साफ है कि भारतीय ग्राहक अब इलेक्ट्रिक SUVs की ओर तेजी से आकर्षित हो रहे हैं और महिंद्रा की यह नई EV लोगों को पसंद आ रही है. भारतीय बाजार में इस गाड़ी को टाटा कर्व EV, मारुति ई-विटारा और हुंडई क्रेटा जैसी इलेक्ट्रिक कारें टक्कर देती हैं. 

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Published at : 17 May 2026 09:41 AM (IST)
Tags :
Mahindra BE 6 Mahindra Motors Mahindra BE 6 Range MY2025
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