दिल्ली में UPI की मदद से आप कैसे भर सकते हैं अपने चालान? बस एक क्लिक में होगा काम

दिल्ली में ट्रैफिक नियम तोड़ने पर चालान कटना आम बात हो गई है, लेकिन कई लोगों के लिए सबसे बड़ी परेशानी उसका भुगतान करना होता है. पहले लोगों को चालान भरने के लिए लंबे प्रोसेस से गुजरना पड़ता था. कभी वेबसाइट की दिक्कत तो कभी बैंकिंग समस्या और कभी ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ते थे.

अब दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने इस प्रोसेस को काफी आसान बना दिया है. अब लोग अपने ट्रैफिक चालान का भुगतान सीधे UPI के जरिए ऑनलाइन कर सकते हैं. यानी अब कुछ ही मिनटों में मोबाइल फोन से चालान जमा किया जा सकता है और इसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी.

कैसे ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं आप?

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने डिजिटल पेमेंट सिस्टम को और मजबूत किया है. अब अगर किसी गाड़ी मालिक का ई-चालान कटता है तो वह तुरंत ऑनलाइन उसका भुगतान कर सकता है. इसके लिए UPI बेस्ड पेमेंट ऑप्शन जोड़ा गया है, जिससे Google Pay, PhonePe, Paytm और BHIM जैसे ऐप्स के जरिए आसानी से पैसे जमा किए जा सकते हैं. इससे लोगों को नकद पैसे रखने या बैंक के प्रोसेस में फंसने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

जब किसी शख्स का चालान कटता है तो उसे एक लिंक या QR कोड दिया जा सकता है. इस QR कोड को स्कैन करके गाड़ी मालिक सीधे भुगतान पेज पर पहुंच जाता है. वहां चालान की जानकारी दिखाई देती है और फिर UPI ऐप के जरिए तुरंत पेमेंट किया जा सकता है. यह प्रोसेस पूरी तरह डिजिटल है, इसलिए समय भी कम लगता है और पेमेंट तुरंत अपडेट हो जाता है.

क्या है नई सुविधा का फायदा?

इस नई सुविधा का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इससे लोगों को लंबी लाइन और सरकारी दफ्तरों के चक्कर से राहत मिलेगी. पहले कई लोग चालान जमा करने में देरी कर देते थे, क्योंकि प्रोसेस जटिल लगता था. लेकिन अब मोबाइल से कुछ क्लिक में पेमेंट संभव होने के कारण लोग समय पर चालान भर पाएंगे. इससे ट्रैफिक नियमों के पालन को भी बढ़ावा मिलेगा और लोगों में डिजिटल पेमेंट पर भरोसा और बढ़ेगा.

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस लगातार अपनी सेवाओं को डिजिटल बना रही है. ई-चालान सिस्टम पहले से लागू है, जिसमें कैमरों और ट्रैफिक मॉनिटरिंग सिस्टम की मदद से नियम तोड़ने वालों के चालान अपने आप जनरेट हो जाते हैं. अब UPI पेमेंट सुविधा जुड़ने से यह सिस्टम और ज्यादा सुविधाजनक हो गया है. अधिकारियों का मानना है कि इससे ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ेगी और नकद लेनदेन की जरूरत कम होगी.

यह भी पढ़ें:-

नई कार लेने जा रहे हैं? पहले जान लें CNG, हाइब्रिड और पेट्रोल-डीजल में किसका खर्च पड़ेगा सबसे कम