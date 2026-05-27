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हिंदी न्यूज़ऑटोElectric Cars में टायर जल्दी क्यों घिसते हैं? वजह जानकर हैरान रह जाएंगे आप

Electric Cars में टायर जल्दी क्यों घिसते हैं? वजह जानकर हैरान रह जाएंगे आप

Electric Car Tyres: इलेक्ट्रिक कार में टायर सामान्य पेट्रोल और डीजल कारों के मुकाबले ज्यादा तेजी से घिस सकते हैं. अगर सही तरीके से ड्राइविंग और मेंटेनेंस न किया जाए तो टायर जल्दी खराब हो सकते हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Himanshu Singh | Updated at : 27 May 2026 01:36 PM (IST)
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Electric Car Tyres: इलेक्ट्रिक कार को लेकर लोगों का उत्साह तेजी से बढ़ रहा है. कम रनिंग कॉस्ट, शानदार फीचर्स और पर्यावरण के लिए बेहतर होने की वजह से EV अब तेजी से लोगों की पसंद बन रही हैं. लेकिन Electric Car खरीदने से पहले कुछ ऐसे खर्च भी हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं. इनमें सबसे बड़ा नाम टायर वियर का है. हाल की रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि इलेक्ट्रिक कार के टायर सामान्य पेट्रोल या डीजल कारों की तुलना में करीब 30 प्रतिशत तक ज्यादा तेजी से घिस सकते हैं. 

यही वजह है कि कई EV Owners अब टायर लाइफ को लेकर चिंता जताने लगे हैं. दरअसल EV में इस्तेमाल होने वाली भारी बैटरी और Torque टायर पर ज्यादा दबाव डालते हैं. इससे टायर जल्दी घिसने लगते हैं. अगर सही तरीके से ड्राइविंग और मेंटेनेंस न किया जाए तो टायर बदलने का खर्च जेब पर भारी पड़ सकता है.

भारी बैटरी और Torque बन रहे बड़ी वजह

इलेक्ट्रिक कार में बड़ी बैटरी पैक का इस्तेमाल होता है, जिससे कार का कुल वजन सामान्य पेट्रोल कारों की तुलना में ज्यादा हो जाता है. ज्यादा वजन का सीधा असर टायरों पर पड़ता है और वे जल्दी घिसने लगते हैं. इसके अलावा EV का Instant Torque भी एक बड़ी वजह माना जाता है. Electric Car एक्सेलरेटर दबाते ही तुरंत पावर देने लगती है, जिससे टायर पर अचानक ज्यादा दबाव पड़ता है. अगर ड्राइवर बार-बार तेज एक्सेलरेशन करता है तो टायर की लाइफ और कम हो सकती है. 

यही कारण है कि कई कंपनियां अब EV के लिए खास तरह के टायर तैयार कर रही हैं. इन टायरों को ज्यादा वजन और तुरंत पॉवर को संभालने के हिसाब से डिजाइन किया जाता है ताकि उनकी लाइफ बेहतर हो सके.

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सही ड्राइविंग स्टाइल से बढ़ सकती है टायर की लाइफ

एक्सपर्ट्स मानते हैं कि सही ड्राइविंग स्टाइल अपनाकर EV के टायरों की लाइफ काफी हद तक बढ़ाई जा सकती है. अचानक तेज एक्सेलरेशन और हार्ड ब्रेकिंग से बचना जरूरी माना जाता है. इसके अलावा समय-समय पर व्हील अलाइनमेंट और सही टायर प्रेशर चेक करते रहना भी काफी जरूरी होता है. कई लोग EV खरीदते समय सिर्फ बैटरी और चार्जिंग पर ध्यान देते हैं, लेकिन टायर मेंटेनेंस को नजरअंदाज कर देते हैं. 

जबकि EV में टायर का रोल काफी अहम होता है. अच्छी बात यह है कि अब कई कंपनियां EV स्पेसिफिक टायर बाजार में लॉन्च कर रही हैं जो ज्यादा टिकाऊ माने जा रहे हैं. आने वाले समय में नई टेक्नोलॉजी के साथ Electric Cars के टायर और ज्यादा मजबूत और लंबी लाइफ वाले हो सकते हैं.

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Published at : 27 May 2026 01:36 PM (IST)
Tags :
Ev Cars India Electric Car Tyres EV Tyre Wear Electric Vehicle Maintenance
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