हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047Israel Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोकितने लाख की हाइब्रिड कार पर दिल्ली सरकार देगी 50 फीसदी रोड टैक्स में छूट? जानें सारी डिटेल्स

कितने लाख की हाइब्रिड कार पर दिल्ली सरकार देगी 50 फीसदी रोड टैक्स में छूट? जानें सारी डिटेल्स

Hybrid Cars: दिल्ली सरकार हाइब्रिड कारों पर 50 प्रतिशत तक रोड टैक्स छूट देने पर विचार कर रही है. यह राहत लागू होने पर कुछ मॉडलों पर ग्राहकों को 1.5 लाख रुपये तक की बचत हो सकती है.

By : हिमांशु सिंह | Updated at : 03 Jun 2026 03:32 PM (IST)
Preferred Sources

Hybrid Cars: दिल्ली में नई कार खरीदने की योजना बना रहे लोगों के लिए जल्द ही बड़ी राहत की खबर आ सकती है. दिल्ली सरकार हाइब्रिड कारों को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर विचार कर रही है. अगर यह योजना लागू होती है तो हाइब्रिड कार खरीदने वाले ग्राहकों को रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क में बड़ी छूट मिल सकती है. रिपोर्ट्स के मुताबिक इससे कुछ लोकप्रिय हाइब्रिड मॉडलों पर करीब 1.5 लाख से लेकर 2 लाख रुपये तक की बचत हो सकती है. 

ऐसे समय में जब पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार लोगों की जेब पर असर डाल रही हैं, हाइब्रिड वाहन एक बेहतरीन विकल्प बनकर उभर रहे हैं. यही वजह है कि इस संभावित नीति को लेकर ऑटो उद्योग और ग्राहकों दोनों के बीच काफी उत्सुकता देखने को मिल रही है. यदि यह प्रस्ताव मंजूर होता है तो दिल्ली हाइब्रिड वाहनों को बढ़ावा देने वाले प्रमुख राज्यों में शामिल हो सकती है.

किन कारों को मिलेगा फायदा और कितनी हो सकती है बचत

प्रस्तावित नीति के तहत 20 लाख रुपये से अधिक कीमत वाली मजबूत हाइब्रिड कारों को रोड टैक्स में 50 प्रतिशत तक राहत मिल सकती है. इसका फायदा बाजार में मौजूद कई लोकप्रिय मॉडलों को मिल सकता है. इनमें मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड, टोयोटा अर्बन क्रूजर हाइराइडर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड, टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस हाइब्रिड और होंडा सिटी ई जैसी कारें शामिल हो सकती हैं. 

उदाहरण के तौर पर कुछ मॉडलों पर ग्राहकों को करीब 80 हजार रुपये से लेकर 1.5 लाख रुपये तक की संभावित बचत हो सकती है. इससे हाइब्रिड कारों और पारंपरिक पेट्रोल वाहनों के बीच कीमत का अंतर भी कम होगा. ऑटो उद्योग के जानकारों का मानना है कि इस कदम से उन ग्राहकों को आकर्षित किया जा सकेगा जो बेहतर माइलेज और कम उत्सर्जन वाली तकनीक अपनाना चाहते हैं, लेकिन ज्यादा कीमत के कारण अभी तक फैसला नहीं ले पाए हैं.

यह भी पढ़ें: बार-बार शहर बदलने वालों के लिए बड़ी राहत, BH Series नंबर के ये 5 फायदे जानकर तुरंत लेना चाहेंगे आप

ग्राहकों और ऑटो उद्योग दोनों को मिल सकता है फायदा

अगर प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो इसका लाभ सिर्फ ग्राहकों तक सीमित नहीं रहेगा. वाहन निर्माता कंपनियों को भी हाइब्रिड मॉडल्स की बिक्री बढ़ने का फायदा मिल सकता है. पिछले कुछ वर्षों में कई कंपनियों ने हाइब्रिड तकनीक पर बड़ा निवेश किया है और अब वे इस सेगमेंट को तेजी से विस्तार देना चाहती हैं. दूसरी ओर ग्राहकों को कम ईंधन खर्च, बेहतर माइलेज और संभावित टैक्स बचत का लाभ मिलेगा. 

खास बात यह है कि हाइब्रिड वाहन चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर पूरी तरह निर्भर नहीं होते, जिससे उनका उपयोग अधिक आसान बन जाता है. हालांकि फिलहाल यह प्रस्ताव विचाराधीन है और अंतिम फैसला आना बाकी है. लेकिन यदि इसे मंजूरी मिलती है तो दिल्ली में हाइब्रिड कार खरीदने वालों के लिए यह किसी बड़ी लॉटरी से कम नहीं होगा और करीब 2 लाख रुपये तक की संभावित बचत कई ग्राहकों को इस तकनीक की ओर आकर्षित कर सकती है.

यह भी पढ़ें: कितने रुपये में बुक कर सकते हैं नई नवेली Tata Tiago EV फेसलिफ्ट? जानिए बुकिंग प्रोसेस

About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
Read More
Published at : 03 Jun 2026 03:32 PM (IST)
Tags :
Hybrid Cars Delhi Government Road Tax Exemption Hybrid Vehicle Policy
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
कितने लाख की हाइब्रिड कार पर दिल्ली सरकार देगी 50 फीसदी रोड टैक्स में छूट? जानें सारी डिटेल्स
कितने लाख की हाइब्रिड कार पर दिल्ली सरकार देगी 50 फीसदी रोड टैक्स में छूट? जानें सारी डिटेल्स
ऑटो
Car AC Tips: कार का AC नहीं हो रहा ठंडा, ये टिप्स आएंगे आपके बहुत काम
कार का AC नहीं हो रहा ठंडा, ये टिप्स आएंगे आपके बहुत काम
ऑटो
अब नहीं चलेगा कोई बहाना, सीधे WhatsApp और SMS के जरिए भेजे जाएंगे चालान, जानें डिटेल्स
अब नहीं चलेगा कोई बहाना, सीधे WhatsApp और SMS के जरिए भेजे जाएंगे चालान, जानें डिटेल्स
ऑटो
बार-बार शहर बदलने वालों के लिए बड़ी राहत, BH Series नंबर के ये 5 फायदे जानकर तुरंत लेना चाहेंगे आप
बार-बार शहर बदलने वालों के लिए बड़ी राहत, BH Series नंबर के ये 5 फायदे जानकर तुरंत लेना चाहेंगे आप
Advertisement

वीडियोज

Malviya Nagar Restaurant Fire: मालवीय नगर से LIVE दर्दनाक तस्वीरें | Delhi Breaking News
Salman Khan के स्टारडम से लेकर Nepotism विवाद तक, Nikhil Dwivedi ने की बेबाक बात; Bobby Deol की भी जमकर तारीफ
May 2026 Car Sales Report: Tata vs Mahindra में कौन बना No.2? Nissan ने किया बड़ा धमाका! #autolive
Bengal Political Crisis: Mamata Banerjee में पार्टी में टूट क्यों? | Ritabrata Banerjee | Sandipan
Firing On Khan Sir Coaching Center: खान सर के कोचिंग पर हमले का VIDEO आया सामने! | Breaking | Patna
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
मालवीय नगर में 21 लोग जिंदा जले, राहुल गांधी कांग्रेस कार्यकर्ताओं से बोले- 'तुरंत मदद करें'
मालवीय नगर में 21 लोग जिंदा जले, राहुल गांधी कांग्रेस कार्यकर्ताओं से बोले- 'तुरंत मदद करें'
बिहार
खान सर कोचिंग मामला: रोशन आनंद सहित 3 गिरफ्तार, शिक्षा मंत्री बोले- 'अगले 3 महीने में…'
खान सर कोचिंग मामला: रोशन आनंद सहित 3 गिरफ्तार, शिक्षा मंत्री बोले- 'अगले 3 महीने में…'
बॉलीवुड
Box Office Live: बुधवार को भी 'दृश्यम 3' दिखा रही पूरा दम, जानें 'धुरंधर 2' से 'भूत बंगला' तक की 2 बजे तक की कमाई
Live: बुधवार को भी 'दृश्यम 3' दिखा रही पूरा दम, जानें 'धुरंधर 2' से 'भूत बंगला' तक की 2 बजे तक की कमाई
इंडिया
'हम ममता बनर्जी को अपना नेता...', TMC में टूट की आहट के बीच रिजू दत्ता का बड़ा बयान, रितब्रता बनर्जी को लेकर किया बड़ा दावा
'हम ममता बनर्जी को अपना नेता...', TMC में टूट की आहट के बीच रिजू दत्ता का बड़ा बयान
Hockey
90 मिनट के मैच में एक के बाद एक लगे 25 गोल, भारतीय बेटियों ने सिंगापुर को रौंद रच डाला इतिहास  
90 मिनट के मैच में एक के बाद एक लगे 25 गोल, भारतीय बेटियों ने सिंगापुर को रौंद रच डाला इतिहास  
इंडिया
'खुद को भाग्यशाली समझो कि केरल में हो', वायरल कुंभ गर्ल मोनालिसा के मुस्लिम पति को लेकर क्यों ऐसा बोला HC?
'खुद को भाग्यशाली समझो कि केरल में हो', वायरल कुंभ गर्ल मोनालिसा के मुस्लिम पति को लेकर क्यों ऐसा बोला HC?
ट्रेंडिंग
Viral Video : पति की छाती पर चढ़ पत्नी ने की ऐसी धुलाई, दहशत में 'हसबैंड' समाज, देखें वीडियो
पति की छाती पर चढ़ पत्नी ने की ऐसी धुलाई, दहशत में 'हसबैंड' समाज, देखें वीडियो
एग्रीकल्चर
मानसून को कमजोर कर सकता है अल-नीनो, जानें कौन सी फसलों पर सबसे ज्यादा रहेगा असर?
मानसून को कमजोर कर सकता है अल-नीनो, जानें कौन सी फसलों पर सबसे ज्यादा रहेगा असर?
ENT LIVE
'Cocktail 2' में Shahid-Kriti-Rashmika का रोमांटिक ड्रामा, ट्रेलर ने बढ़ाया एक्साइटमेंट
'Cocktail 2' में Shahid-Kriti-Rashmika का रोमांटिक ड्रामा, ट्रेलर ने बढ़ाया एक्साइटमेंट
ENT LIVE
'मां बहन' की स्टारकास्ट ने सुनाए मजेदार किस्से, Madhuri Dixit से लेकर Triptii Dimri तक ने किया खुलासा
'मां बहन' की स्टारकास्ट ने सुनाए मजेदार किस्से, Madhuri Dixit से लेकर Triptii Dimri तक ने किया खुलासा
ENT LIVE
'Animal' के बाद Bobby Deol ने छोड़ दी शराब, बोले- बुरे वक्त ने बहुत कुछ सिखाया
'Animal' के बाद Bobby Deol ने छोड़ दी शराब, बोले- बुरे वक्त ने बहुत कुछ सिखाया
ENT LIVE
'Obsession' बनी इस साल की सबसे अलग हॉरर फिल्मों में से एक, दर्शकों को कर रही है हैरान
'Obsession' बनी इस साल की सबसे अलग हॉरर फिल्मों में से एक, दर्शकों को कर रही है हैरान
ENT LIVE
‘Peddi’ में Janhvi Kapoor निभाएंगी बेबाक और दमदार गांव की लड़की का किरदार
‘Peddi’ में Janhvi Kapoor निभाएंगी बेबाक और दमदार गांव की लड़की का किरदार
Embed widget