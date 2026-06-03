कितने लाख की हाइब्रिड कार पर दिल्ली सरकार देगी 50 फीसदी रोड टैक्स में छूट? जानें सारी डिटेल्स

Hybrid Cars: दिल्ली में नई कार खरीदने की योजना बना रहे लोगों के लिए जल्द ही बड़ी राहत की खबर आ सकती है. दिल्ली सरकार हाइब्रिड कारों को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर विचार कर रही है. अगर यह योजना लागू होती है तो हाइब्रिड कार खरीदने वाले ग्राहकों को रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क में बड़ी छूट मिल सकती है. रिपोर्ट्स के मुताबिक इससे कुछ लोकप्रिय हाइब्रिड मॉडलों पर करीब 1.5 लाख से लेकर 2 लाख रुपये तक की बचत हो सकती है.

ऐसे समय में जब पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार लोगों की जेब पर असर डाल रही हैं, हाइब्रिड वाहन एक बेहतरीन विकल्प बनकर उभर रहे हैं. यही वजह है कि इस संभावित नीति को लेकर ऑटो उद्योग और ग्राहकों दोनों के बीच काफी उत्सुकता देखने को मिल रही है. यदि यह प्रस्ताव मंजूर होता है तो दिल्ली हाइब्रिड वाहनों को बढ़ावा देने वाले प्रमुख राज्यों में शामिल हो सकती है.

किन कारों को मिलेगा फायदा और कितनी हो सकती है बचत

प्रस्तावित नीति के तहत 20 लाख रुपये से अधिक कीमत वाली मजबूत हाइब्रिड कारों को रोड टैक्स में 50 प्रतिशत तक राहत मिल सकती है. इसका फायदा बाजार में मौजूद कई लोकप्रिय मॉडलों को मिल सकता है. इनमें मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड, टोयोटा अर्बन क्रूजर हाइराइडर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड, टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस हाइब्रिड और होंडा सिटी ई जैसी कारें शामिल हो सकती हैं.

उदाहरण के तौर पर कुछ मॉडलों पर ग्राहकों को करीब 80 हजार रुपये से लेकर 1.5 लाख रुपये तक की संभावित बचत हो सकती है. इससे हाइब्रिड कारों और पारंपरिक पेट्रोल वाहनों के बीच कीमत का अंतर भी कम होगा. ऑटो उद्योग के जानकारों का मानना है कि इस कदम से उन ग्राहकों को आकर्षित किया जा सकेगा जो बेहतर माइलेज और कम उत्सर्जन वाली तकनीक अपनाना चाहते हैं, लेकिन ज्यादा कीमत के कारण अभी तक फैसला नहीं ले पाए हैं.

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ग्राहकों और ऑटो उद्योग दोनों को मिल सकता है फायदा

अगर प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो इसका लाभ सिर्फ ग्राहकों तक सीमित नहीं रहेगा. वाहन निर्माता कंपनियों को भी हाइब्रिड मॉडल्स की बिक्री बढ़ने का फायदा मिल सकता है. पिछले कुछ वर्षों में कई कंपनियों ने हाइब्रिड तकनीक पर बड़ा निवेश किया है और अब वे इस सेगमेंट को तेजी से विस्तार देना चाहती हैं. दूसरी ओर ग्राहकों को कम ईंधन खर्च, बेहतर माइलेज और संभावित टैक्स बचत का लाभ मिलेगा.

खास बात यह है कि हाइब्रिड वाहन चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर पूरी तरह निर्भर नहीं होते, जिससे उनका उपयोग अधिक आसान बन जाता है. हालांकि फिलहाल यह प्रस्ताव विचाराधीन है और अंतिम फैसला आना बाकी है. लेकिन यदि इसे मंजूरी मिलती है तो दिल्ली में हाइब्रिड कार खरीदने वालों के लिए यह किसी बड़ी लॉटरी से कम नहीं होगा और करीब 2 लाख रुपये तक की संभावित बचत कई ग्राहकों को इस तकनीक की ओर आकर्षित कर सकती है.

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