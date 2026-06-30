हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोक्या सड़कें रॉयल एनफील्ड की बुलेट से महरूम हो जाएंगी? जानिए EV पॉलिसी की जरूरी बातें

क्या सड़कें रॉयल एनफील्ड की बुलेट से महरूम हो जाएंगी? जानिए EV पॉलिसी की जरूरी बातें

EV Policy 2026: नई पॉलिसी के तहत सरकार इलेक्ट्रिक गाड़ियों को काफी बढ़ावा दे रही है. 30 लाख रुपये तक की इलेक्ट्रिक कारों पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस पूरी तरह माफ कर दी गई है. आइए जानते हैं.

Written By : क़मरजहां |  Updated at : 30 Jun 2026 03:06 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली सरकार ने नई ईवी पॉलिसी को मंजूरी दे दी है. इसका मकसद दिल्ली में इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देना और प्रदूषण को कम करना है. सरकार चाहती है कि आने वाले कुछ सालों में लोग पेट्रोल और डीजल की जगह इलेक्ट्रिक गाड़ियां ज्यादा इस्तेमाल करें.  इसी वजह से नई पॉलिसी में कई बड़े बदलाव किए गए हैं. इनमें पेट्रोल-डीजल टू-व्हीलर्स और गाड़ियों को लेकर कई नए नियम बनाए गए हैं. 

दरअसल, टू-व्हीलर्स को लेकर भी बड़ा बदलाव किया गया है. सरकार ने फैसला लिया है कि 1 अप्रैल 2028 से दिल्ली में नए पेट्रोल स्कूटर और बाइक का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा.  इसका मतलब है कि आने वाले वाले समय में नए टू-व्हीलर सिर्फ इलेक्ट्रिक ही होंगे. हालांकि जो पेट्रोल बाइक पहले से चल रही हैं, वे इस्तेमाल की जा सकेंगी.

क्या ये बाइक्स सड़कों पर चलेंगी?

ऐसे में लोगों के मन में यह सवाल जरूर आया होगा कि रॉयल एनफील्ड बुलेट या पेट्रोल से चलने वाली दूसरी बाइक्स सड़कों पर चलेंगी या नहीं? आपके लिए यह जानना जरूरी है कि अगर बाइक का रजिस्ट्रेशन आप 1 अप्रैल 2028 से पहले कराते हैं तो वो बाइक्स सड़कों पर चला पाएंगे, लेकिन इस तारीख के बाद से नए रजिस्ट्रेशन नहीं होंगे. यानी आप पुरानी बुलेट ही सड़कों पर चला सकेंगे. 

नई पॉलिसी के तहत सरकार इलेक्ट्रिक गाड़ियों को काफी बढ़ावा दे रही है. 30 लाख रुपये तक की इलेक्ट्रिक कारों पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस पूरी तरह माफ कर दी गई है. इससे इलेक्ट्रिक कार खरीदना पहले के मुकाबले सस्ता हो जाएगा. इसी तरह ऑटो-रिक्शा को लेकर भी नियम बदल दिए गए हैं. 1 जनवरी 2027 से दिल्ली में नए ऑटो का रजिस्ट्रेशन सिर्फ इलेक्ट्रिक कारों के लिए ही होगा. यानी अब नए सीएनजी या पेट्रोल ऑटो नहीं बनेंगे. 

EV पॉलिसी में और क्या?

सरकार इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स और थ्री-व्हीलर्स पर सब्सिडी भी देगी. शुरुआत में ज्यादा सब्सिडी मिलेगी ताकि लोग आसानी से ईवी खरीद सकें. बाद में यह लाभ धीरे-धीरे कम किया जाएगा. नई नीति में यह भी है कि अगर कोई शख्स अपनी पुरानी पेट्रोल या डीजल गाड़ी को स्क्रैप करता है और नई इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदता है तो उसे 1 लाख रुपये तक का फायदा मिल सकता है. इसका मकसद पुरानी और ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियों को हटाना है.

स्ट्रांग हाइब्रिड कारों को इस पॉलिसी में कोई खास फायदा नहीं दिया गया है. सरकार ने साफ किया है कि सब्सिडी और छूट सिर्फ पूरी तरह इलेक्ट्रिक गाड़ियों (EV) को ही मिलेगी. इसके साथ ही दिल्ली में चार्जिंग सुविधा को भी तेजी से बढ़ाया जाएगा. आने वाले समय में हजारों नए चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे ताकि लोगों को अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ी चार्ज करने में कोई परेशानी न हो. 

यह भी पढ़ें:-

Delhi EV Policy 2026: नई ईवी पॉलिसी में हाइब्रिड कारों के लिए क्या? जानिए अब सस्ती मिलेंगी या नहीं 

 

About the author क़मरजहां

क़मरजहां एबीपी न्यूज़ में बतौर कॉपी एडिटर काम कर रही हैं और वर्तमान में ऑटोमोबाइल सेक्शन में कार्यरत हैं. इन्हें पत्रकारिता जगत में 5 साल का अनुभव है और पिछले 4 सालों से ABP Live.com का हिस्सा हैं. क़मरजहां नेशनल, टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट, राजनीति, चुनाव और अलग-अलग राज्यों से जुड़े सेक्शन में काम कर चुकी हैं. कौन-सी स्टोरीज ऑडियंस को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगी, इस हुनर से बखूबी वाकिफ हैं. ट्रेंड्स के साथ ही इन्हें SEO की जानकारी भी है. क़मरजहां ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई Jamia Millia Islamia से पूरी की है. 
Read More
Published at : 30 Jun 2026 03:06 PM (IST)
Tags :
Royal Enfield Auto News Royal Enfield Bullet 350 Bike News EV Policy 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
क्या सड़कें रॉयल एनफील्ड की बुलेट से महरूम हो जाएंगी? जानिए EV पॉलिसी की जरूरी बातें
क्या सड़कें रॉयल एनफील्ड की बुलेट से महरूम हो जाएंगी? जानिए EV पॉलिसी की जरूरी बातें
ऑटो
किन-किन देशों में एथेनॉल से चल रहीं गाड़ियां, वहां कितना कामयाब रहा यह सिस्टम?
किन-किन देशों में एथेनॉल से चल रहीं गाड़ियां, वहां कितना कामयाब रहा यह सिस्टम?
ऑटो
अब कार में UV लाइट से खत्म हो जाएंगे कीटाणु, इन कार कंपनियों ने बनाई नई तकनीक
अब कार में UV लाइट से खत्म हो जाएंगे कीटाणु, इन कार कंपनियों ने बनाई नई तकनीक
ऑटो
5 साल पुराना हेलमेट बन सकता है जान का दुश्मन, जानिए कब बदलना है जरूरी
5 साल पुराना हेलमेट बन सकता है जान का दुश्मन, जानिए कब बदलना है जरूरी
Advertisement

वीडियोज

कुदरत का डबल अटैक! Venezuela में भूकंप के बाद बाढ़ | Climate Crisis | Latest News
Farah Khan ने बताया क्यों Bigg Boss होस्ट करना था आसान, Lock Upp पर भी कही बड़ी बात
‘Ab Hoga Hisaab’ की स्टारकास्ट ने खोले कई राज, Sanjay Kapoor, Mouni Roy और Shaheer Sheikh की Interesting बातचीत
Mumbai Rains: मुंबई में आंधी-बारिश का डबल अटैक, उखड़े पेड़, रास्ते ब्लॉक, गाड़ियां तबाह | Breaking
Ketan Murder New Update: CCTV और गेट टेस्ट से खुलेगा सच? | Siya Goyal | Pune | Maharastra | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Monsoon Update: आ गई गुड न्यूज, अगले 72 घंटे में बदल जाएगा मौसम, मॉनसून करेगा दिल्ली-यूपी समेत नॉर्थ इंडिया में बारिश
आ गई गुड न्यूज, अगले 72 घंटे में बदल जाएगा मौसम, मॉनसून करेगा दिल्ली-यूपी समेत नॉर्थ इंडिया में बारिश
बिहार
Bihar News: 'हंटर वाली मैडम' नाम से चर्चित IPS शोभा ओहटकर आज होंगी रिटायर, गिनीज बुक में दर्ज है नाम
'हंटर वाली मैडम' नाम से चर्चित IPS शोभा ओहटकर आज होंगी रिटायर, गिनीज बुक में दर्ज है नाम
इंडिया
Indian Army Chief: कौन हैं जनरल धीरज सेठ, जिनके हाथ होगी अब भारतीय सेना की कमान, उपेंद्र द्विवेदी की ली जगह, जानें
कौन हैं जनरल धीरज सेठ, जिनके हाथ होगी अब भारतीय सेना की कमान, उपेंद्र द्विवेदी की ली जगह, जानें
फ़ुटबॉल
Germany vs Paraguay: फीफा विश्वकप 2026 से जर्मनी की टीम बाहर,ऑरलैंडो गिल ने पैराग्वे को दिलाई ऐतिहासिक जीत
FIFA World Cup 2026 से जर्मनी की टीम बाहर, ऑरलैंडो गिल ने पैराग्वे को दिलाई ऐतिहासिक जीत
बॉलीवुड
Monday BO Collection: मंडे टेस्ट में 'वेलकम टू द जंगल' ने किया टॉप, 'कॉकटेल 2' ने भी दिखाया जोर, जानें- बाक्स ऑफिस रिपोर्ट
मंडे टेस्ट में 'वेलकम टू द जंगल' ने किया टॉप, 'कॉकटेल 2' ने भी दिखाया जोर, जानें- बाक्स ऑफिस रिपोर्ट
इंडिया
'अगर मैं मुस्लिम होता तो...', कॉकरोच जनता पार्टी के अभिजीत दिपके के बयान ने मचाया बवाल
'अगर मैं मुस्लिम होता तो...', कॉकरोच जनता पार्टी के अभिजीत दिपके के बयान ने मचाया बवाल
Parenting
What Is A Babymoon: क्यों मां-बाप बनने से पहले धड़ाधड़ घूमने निकल रहे हैं कपल्स? जानें क्या है ये 'बेबीमून' क्रेज
क्यों मां-बाप बनने से पहले धड़ाधड़ घूमने निकल रहे हैं कपल्स? जानें क्या है ये 'बेबीमून' क्रेज
ट्रेंडिंग
Train Accident Viral Video: ट्रेन से टकराते ही उछल कर दूर गिरा शख्स, मौत का लाइव वीडियो वायरल
ट्रेन से टकराते ही उछल कर दूर गिरा शख्स, मौत का लाइव वीडियो वायरल
ENT LIVE
'Ab Hoga Hisaab' में इमोशन, सस्पेंस और विलेन का तड़का, स्टारकास्ट ने किया बड़ा दावा
'Ab Hoga Hisaab' में इमोशन, सस्पेंस और विलेन का तड़का, स्टारकास्ट ने किया बड़ा दावा
ABP NEWS
धेमाजी में बाढ़ से 300 मीटर लंबा पुल बह गया, लोग फंसे!
धेमाजी में बाढ़ से 300 मीटर लंबा पुल बह गया, लोग फंसे!
ABP NEWS
मंज़िल तक पहुँचने से पहले ही सफ़र अधूरा रह गया; 4 लोगों की मौत।
मंज़िल तक पहुँचने से पहले ही सफ़र अधूरा रह गया; 4 लोगों की मौत।
ABP NEWS
राम मंदिर में नौकरी मिलते ही लव-कुश मिश्रा रातों-रात अमीर बन गए।
राम मंदिर में नौकरी मिलते ही लव-कुश मिश्रा रातों-रात अमीर बन गए।
ABP NEWS
गंगा आरती के दौरान अखिलेश यादव की बेटी का ध्यान रस्म से ज़्यादा कैमरे पर है।
गंगा आरती के दौरान अखिलेश यादव की बेटी का ध्यान रस्म से ज़्यादा कैमरे पर है।
Embed widget