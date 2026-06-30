दिल्ली सरकार ने नई ईवी पॉलिसी 2026 को मंजूरी दे दी है. इस पॉलिसी में इलेक्ट्रिक कारों के लिए तो बहुत कुछ खास है, लेकिन हाइब्रिड कार खरीदने वालों के हाथ निराशा लगी है. दरअसल, नई ईवी पॉलिसी में स्ट्रांग हाइब्रिड गाड़ियों को सब्सिडी का कोई फायदा नहीं दिया गया है. यानी इन गाड़ियों पर किसी तरह की सरकारी सब्सिडी नहीं मिलेगी.

दूसरी ओर प्योर ईवी को सब्सिडी के साथ रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस में 100 फीसदी की छूट मिलेगी. हालांकि, हाइब्रिड वाहनों के लिए रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस में 50 फीसदी छूट देने का प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन इसे कैबिनेट ने मंजूरी नहीं दी.

30 हजार से ज्यादा चार्जिंग प्वॉइंट लगाने की योजना

नई ईवी पॉलिसी के तहत सरकार अगले चार सालों में दिल्ली में 30 हजार से ज्यादा ईवी चार्जिंग प्वाइंट लगाने का प्लान बना रही है. सरकार का मानना है कि अगर चार्जिंग स्टेशन आसानी से मौजूद होंगे तो लोग बिना किसी चिंता के इलेक्ट्रिक कार खरीदेंगे. इससे चार्जिंग के लिए लंबी दूरी तय करने या इंतजार करने की समस्या भी काफी हद तक खत्म हो जाएगी.

इस नीति में सिर्फ सरकार ही नहीं, बल्कि कार बनाने वाली कंपनियों और उनके डीलरों की जिम्मेदारी भी तय की गई है. अब कंपनियों को अपने डीलरशिप नेटवर्क के जरिए चार्जिंग की सुविधा मिलेगी और चार्जिंग सिस्टम को सही हालत में रखने पर भी ध्यान देना होगा. अगर चार्जिंग स्टेशन खराब रहते हैं या ठीक से काम नहीं करते तो उनकी जवाबदेही भी तय की जाएगी. पॉलिसी के तहत सबसे बड़ा फायदा EV खरीदने वालों को मिलने वाला है. इन गाड़ियों पर 100 फीसदी रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस माफ करने का फैसला किया गया है.

ज्यादा लोग खरीद पाएंगे इलेक्ट्रिक कारें

सरकार का मानना है कि अगर चार्जिंग की सुविधा आसानी से मिलेगी तो ज्यादा लोग पेट्रोल और डीजल गाड़ियों की जगह इलेक्ट्रिक कार खरीदेंगे. नई नीति में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर, थ्री-व्हीलर, कारों और दूसरी गाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए गए हैं. इसका उद्देश्य दिल्ली की हवा को साफ करना और लोगों को सस्ता आर पर्यावरण के हिसाब से सही व्हीकल हासिल कराना है.

दिल्ली लंबे समय से वायु प्रदूषण की समस्या से जूझ रही है. सरकार का मानना है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों की संख्या बढ़ने से पेट्रोल और डीजल गाड़ियों का इस्तेमाल कम होगा, जिससे हवा की क्वालिटी में सुधार आएगा. नई ईवी पॉलिसी को इसी मकसद को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है.

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