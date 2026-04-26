दिल्ली से देहरादून का सफर अब पहले जैसा थकाऊ नहीं रहा. नए Delhi–Dehradun Expressway ने इस रूट की तस्वीर ही बदल दी है. हाल ही में इस एक्सप्रेस-वे पर Mercedes-Benz GLS 450d से हमने एक टेस्ट ड्राइव की जिसमें पूरी यात्रा का अनुभव जिस तरह रहा उसे आपको जरूर जानना चाहिए. आपको बता दें कि इस एक्सप्रेस-वे पर जैसा कि वादा किया गया है कि करीब 210 किमी की दूरी अब सिर्फ 2.5 घंटे में पूरी हो सकती है वो एक दम सच साबित हुई. जो पुराने 235 किमी लंबे रास्ते के मुकाबले काफी तेज और आसान है. हाल ही में इस एक्सप्रेसवे पर की गई ड्राइव में जो अनुभव सामने आया, वो दिखाता है कि भारत का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर किस तेजी से बदल रहा है.

2.5 घंटे में 210 किमी, स्मूद ड्राइव का अनुभव

दिल्ली के अक्षरधाम इलाके से थोड़े ट्रैफिक के बाद एक्सप्रेसवे पर पहुंचते ही सड़कें पूरी तरह स्मूद मिलती हैं. इस ड्राइव के लिए Mercedes-Benz GLS 450d का इस्तेमाल किया गया, जो अपने डीजल इंजन और बड़े फ्यूल टैंक की वजह से लंबी दूरी के लिए बेहतरीन साबित हुई. यह SUV एक फुल टैंक में 1000 किमी से ज्यादा चल सकती है और इस सफर में सिर्फ एक-चौथाई टैंक ही खर्च हुआ.

टोल कितना लगा और क्या आगे और महंगा होगा?

ड्राइव करने वालों को इस पूरे सफर में फिलहाल सिर्फ एक टोल देना पड़ा, जबकि कई टोल प्लाजा अभी ऑपरेशनल नहीं हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, जब सभी टोल चालू हो जाएंगे तो एक तरफ का किराया करीब 670 रुपये और आने-जाने का करीब 1000 रुपये तक हो सकता है. यानी फिलहाल सफर सस्ता है, लेकिन आने वाले समय में खर्च बढ़ सकता है.

अभी नहीं हैं फ्यूल या चार्जिंग स्टेशन

एक अहम बात इस सफर के दौरान जो सामने आई वो ये है कि एक्सप्रेसवे पर अभी कोई फ्यूल स्टेशन या EV चार्जिंग स्टेशन ऑपरेशनल नहीं है. ऐसे में सफर शुरू करने से पहले गाड़ी में फ्यूल भरवाना जरूरी है. अगर आप इलेक्ट्रिक कार से जा रहे हैं, तो चार्जिंग की व्यवस्था देहरादून पहुंचकर ही करनी होगी. फिलहाल रास्ते में खाने-पीने के लिए भी कोई रेस्ट स्टॉप नहीं है, हालांकि अगले 6 महीनों में इनके शुरू होने की उम्मीद है.

स्पीड लिमिट और ड्राइविंग टिप्स

इस एक्सप्रेसवे पर स्पीड लिमिट 100 किमी/घंटा तय की गई है, जो दिल्ली-जयपुर एक्सप्रेसवे से कम है. ड्राइव के दौरान सामने से आने वाले वाहनों का भी ध्यान रखना जरूरी है, इसलिए मिडिल लेन में चलना सुरक्षित माना गया है. खास बात यह है कि इस रूट में राजाजी नेशनल पार्क के बीच से गुजरने वाला 12 किमी का वाइल्डलाइफ कॉरिडोर भी है, जहां का नजारा बेहद खूबसूरत है.

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कुल मिलाकर ऐसा रहा यात्रा का अनुभव

इस एक्सप्रेसवे के जरिए दिल्ली से देहरादून 2.5 घंटे में पहुंचा जा सकता है, जबकि गुरुग्राम से यही सफर करीब 3.5 घंटे में पूरा होता है. हालांकि भविष्य में जब सभी टोल चालू हो जाएंगे, तो समय थोड़ा बढ़ सकता है. कुल मिलाकर Delhi–Dehradun Expressway ने इस रूट को तेज, आसान और ज्यादा कंफर्टेबल बना दिया है. बेहतर सड़कें, कम दूरी और कम समय, ये तीनों चीजें इस एक्सप्रेसवे को खास बनाती हैं. आने वाले समय में जैसे-जैसे सुविधाएं बढ़ेंगी, यह सफर और भी सुविधाजनक हो जाएगा.

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