सिंगल चार्ज में 630 किमी रेंज, 9 मिनट में फुल चार्ज, BYD ने पेश की नई इलेक्ट्रिक कार

चीन की इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनी BYD ने Auto China 2026 में अपनी नई जनरेशन Atto 3 को पेश किया है. इस नए मॉडल में कई बड़े बदलाव किए गए हैं, जिससे यह पहले से ज्यादा पावरफुल, ज्यादा स्पेशियस और ज्यादा एडवांस बन गई है.

गाड़ी की सबसे बड़ी खासियत इसकी रेंज और चार्जिंग टेक्नोलॉजी है. यह नई Atto 3 एक बार फुल चार्ज होने पर करीब 630 किलोमीटर तक चल सकती है. इसके साथ ही इसमें कंपनी की नई फ्लैश चार्जिंग तकनीक दी गई है, जिससे बैटरी को 10 फीसदी से 97 फीसदी तक सिर्फ 9 मिनट में चार्ज किया जा सकता ह

बूट स्पेस और एक्स्ट्रा स्टोरेज

अब इलेक्ट्रिक कार चार्ज करने में उतना ही समय लग सकता है जितना पेट्रोल भरवाने में लगता है. इस नई SUV के साइज में भी बढ़ोतरी की गई है. यह पहले से लंबी, चौड़ी और ऊंची हो गई है, जिससे इसका रोड प्रेजेंस ज्यादा मजबूत है. इसके व्हीलबेस को भी बढ़ाया गया है, जिससे कार के अंदर ज्यादा जगह मिलती है और यात्रियों को ज्यादा आराम मिलता है.

स्पेस की बात करें तो इसमें लगभग 750 लीटर का बड़ा बूट स्पेस दिया गया है, जहां आप काफी सामान रख सकते हैं. इसके अलावा बोनट के नीचे भी करीब 180 लीटर का एक्स्ट्रा स्टोरेज दिया गया है, जो इसे और ज्यादा प्रैक्टिकल बनाती है.

गाड़ी के फीचर्स और इंटीरियर

फीचर्स और इंटीरियर भी काफी प्रीमियम बनाए गए हैं.इसमें बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, एम्बिएंट लाइटिंग, वायरलेस चार्जिंग, प्रीमियम साउंड सिस्टम और कई एडवांस्ड ड्राइवर असिस्ट फीचर्स मिलते हैं.कुछ वेरिएंट्स में LiDAR आधारित ऑटोमैटिक ड्राइविंग टेक्नोलॉजी भी दी जा सकती है, जो भविष्य की स्मार्ट ड्राइविंग का हिस्सा है.

पावर और परफॉर्मेंस के मामले में भी यह SUV काफी मजबूत है. इसमें नई जनरेशन की Blade बैटरी टेक्नोलॉजी दी गई है, जो ज्यादा सुरक्षित, ज्यादा टिकाऊ और ज्यादा एनर्जी डेंसिटी वाली मानी जाती है.नजहां तक भारत की बात है, फिलहाल कंपनी ने इसकी लॉन्च को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है.

उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में इसे भारतीय बाजार में भी पेश किया जा सकता है, क्योंकि Atto 3 पहले से ही भारत में BYD की लोकप्रिय कारों में से एक है. ऐसे में कहा जा सकता है कि नई BYD Atto 3 एक ऐसी इलेक्ट्रिक SUV है जो लंबी रेंज, बेहद तेज चार्जिंग, ज्यादा स्पेस और एडवांस टेक्नोलॉजी का शानदार कॉम्बिनेशन देती है. यह साफ दिखाता है कि आने वाले समय में इलेक्ट्रिक गाड़ियां सिर्फ इको-फ्रेंडली ही नहीं, बल्कि बेहद पावरफुल और सुविधाजनक भी होंगी.

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