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हिंदी न्यूज़ऑटोलोग जमकर खरीद रहे Compact SUVs, सिएरा से लेकर सेल्टोस तक किसकी कितनी हुई सेल?

लोग जमकर खरीद रहे Compact SUVs, सिएरा से लेकर सेल्टोस तक किसकी कितनी हुई सेल?

Compact SUV Sales: नई Renault Duster से बाजार को काफी उम्मीदें थीं, लेकिन मई 2026 में इसकी बिक्री उम्मीद के मुकाबले काफी कम रही. आइए सेल्स रिपोर्ट के बारे में जानते हैं.

By : सोमनाथ चटर्जी | Edited By: क़मरजहां | Updated at : 10 Jun 2026 12:50 PM (IST)
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भारतीय SUV बाजार में कंपटीशन लगातार बढ़ता जा रहा है. ग्राहक अब सिर्फ आकर्षक डिजाइन या नए लॉन्च से प्रभावित नहीं होते, बल्कि बेहतर माइलेज, ज्यादा फीचर्स, CNG और हाइब्रि़ड जैसे ऑप्शन को भी महत्व देने लगे हैं. मई 2026 के सेल्स आंकड़े भी यही बताते हैं कि केवल चर्चा और उत्साह के दम पर किसी SUV को सफलता नहीं मिल सकती. ग्राहकों की जरूरतों को समझना और सही पावरट्रेन ऑप्शन देना आज पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है.

नई Renault Duster से बाजार को काफी उम्मीदें थीं, लेकिन मई 2026 में इसकी बिक्री उम्मीद के मुकाबले काफी कम रही. नई लॉन्चिंग होने के बावजूद Duster केवल 1,267 यूनिट्स की बिक्री दर्ज कर सकी. माना जा रहा है कि इसकी एक बड़ी वजह 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का ऑप्शन नहीं होना है.

Tata Sierra की कितनी सेल?

इस सेगमेंट में कंपनियां ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन की पेशकश कर रही हैं, जिससे ग्राहकों को ज्यादा सुविधा मिलती है. इसके अलावा Duster का हाइब्रिड वर्जन फिलहाल मौजूद नहीं है, जिसका असर भी इसकी बिक्री पर पड़ता दिखाई दे रहा है.

दूसरी तरफ नई Tata Sierra ने बाजार में अपनी पकड़ बनाए रखी है. मई महीने में Sierra की 6,606 यूनिट्स बिकीं. आने वाले समय में Sierra EV के लॉन्च होने के बाद इस मॉडल की कुल बिक्री में और बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है. इलेक्ट्रिक कार बाजार में बढ़ती रुचि को देखते हुए कंपनी को इससे काफी उम्मीदें हैं.

किस कार की कितनी हुई सेल?

कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में Maruti Suzuki Grand Vitara और Kia Seltos ने अपनी मजबूत स्थिति बरकरार रखी है. Grand Vitara की 10,853 यूनिट्स बिकीं, जबकि Seltos ने 10,597 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की. Grand Vitara की सफलता में उसके CNG और हाइब्रिड वेरिएंट्स का बड़ा योगदान माना जा रहा है. बढ़ती फ्यूल कीमतों के बीच ग्राहक अब ऐसी गाड़ियों को ज्यादा पसंद कर रहे हैं जो बेहतर माइलेज और कम रनिंग कॉस्ट देते हैं.

बड़े SUV सेगमेंट में Mahindra Scorpio और Hyundai Creta का दबदबा कायम है. दोनों मॉडल की मंथली सेल 15,000 यूनिट्स से ज्यादा रही, जिससे यह साफ हो जाता है कि भारतीय ग्राहकों के बीच इनकी पॉपुलेरिटी अभी भी बेहद मजबूत है. मजबूत ब्रांड इमेज, कई इंजन विकल्प और डीलर नेटवर्क इनकी सफलता के प्रमुख कारण माने जा रहे हैं. 

इसके अलावा Mahindra XUV 7XO ने भी शानदार प्रदर्शन किया और इसकी 9,338 यूनिट्स की बिक्री हुई. वहीं Grand Vitara ने 9,366 यूनिट्स के साथ अपनी पॉपुलेरिटी साबित की. इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि ग्राहक अब उन SUV मॉडल्स को प्राथमिकता दे रहे हैं जो स्टाइल के साथ-साथ कम फ्यूल खर्च और कई पावरट्रेन ऑप्शन के साथ आते हैं. 

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Published at : 10 Jun 2026 12:50 PM (IST)
Tags :
Auto News Kia Seltos Car News Tata Sierra Compact SUV Sales
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