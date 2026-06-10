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हिंदी न्यूज़ऑटोसड़क के कौन-से हिस्से पर आप गाड़ी नहीं चला सकते? जानिए ऐसा करने पर कितना कटता है चालान

सड़क के कौन-से हिस्से पर आप गाड़ी नहीं चला सकते? जानिए ऐसा करने पर कितना कटता है चालान

Traffic Rules: बड़े शहरों में बढ़ती ट्रैफिक भीड़ और सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई जगहों पर ऐसी अलग लेन बनाई गई हैं. इन लेनों में मोटर वाहन चलाना नियमों का उल्लंघन माना जाता है.

By : क़मरजहां | Updated at : 10 Jun 2026 12:06 PM (IST)
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भारत में सड़क सुरक्षा को बेहतर बनाने और ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारु रखने के लिए ट्रैफिक नियम लगातार सख्त किए जा रहे हैं. इसके बावजूद कई कार मालिक  चालक नियमों की अनदेखी करते हुए उन लेनों में गाड़ी चला देते हैं, जो खास तौर पर साइकिल, रिक्शा या दूसरे गैर-मोटर चालित वाहनों के लिए बनाई गई होती हैं. ऐसी लापरवाही न केवल सड़क दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ाती है, बल्कि इसके लिए भारी जुर्माना भी भरना पड़ सकता है.

अर कोई व्यक्ति गैर-मोटर चालित वाहनों के लिए आरक्षित लेन में कार, बाइक या अन्य मोटर वाहन चलाते हुए पकड़ा जाता है तो उसे 20,000 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है. इसलिए कार चालकों के लिए यह जानना बेहद जरूरी है कि सड़क पर कौन-सी लेन किस वाहन के लिए निर्धारित है?

क्या होती हैं नॉन-मोटराइज्ड व्हीकल लेन?

नॉन-मोटराइज्ड व्हीकल (NMV) लेन ऐसी विशेष लेन होती हैं जो साइकिल, रिक्शा और अन्य दूसरे बिना इंजन वाले वाहनों के लिए बनाई जाती हैं. इनका उद्देश्य धीमी गति से चलने वाले वाहनों को सुरक्षित रास्ता देना और उन्हें तेज रफ्तार मोटर वाहनों से अलग रखना होता है.

बड़े शहरों में बढ़ती ट्रैफिक भीड़ और सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई जगहों पर ऐसी अलग लेन बनाई गई हैं. इन लेनों में मोटर वाहन चलाना नियमों का उल्लंघन माना जाता है.

क्यों लगाया जाता है इतना भारी जुर्माना?

जब कार या बाइक चालक NMV लेन में घुस जाते हैं तो साइकिल सवारों और रिक्शा चालकों की सुरक्षा खतरे में पड़ जाती है. इससे दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ जाती है और पूरी ट्रैफिक व्यवस्था प्रभावित होती है. इसी समस्या को रोकने के लिए प्रशासन ने सख्त कार्रवाई का प्रावधान किया है. नियमों का उल्लंघन करने वाले कार चालकों पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है, ताकि लोग ऐसी गलती दोबारा न करें.

किन हालातों में कट सकता है चालान?

अगर कोई कार, बाइक, स्कूटर, ऑटो या अन्य मोटर वाहन NMV लेन में चलते हुए पाया जाता है तो ट्रैफिक पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है. कई शहरों में कैमरों के माध्यम से भी ऐसे उल्लंघनों पर नजर रखी जाती है.

आजकल स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम और सीसीटीवी कैमरों की मदद से नियम तोड़ने वालों की पहचान करना पहले से काफी आसान हो गया है. ऐसे में यह सोचकर नियम तोड़ना कि कोई देख नहीं रहा, महंगा पड़ सकता है.

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About the author क़मरजहां

क़मरजहां एबीपी न्यूज़ में बतौर कॉपी एडिटर काम कर रही हैं और वर्तमान में ऑटोमोबाइल सेक्शन में कार्यरत हैं. इन्हें पत्रकारिता जगत में 5 साल का अनुभव है और पिछले 4 सालों से ABP Live.com का हिस्सा हैं. क़मरजहां नेशनल, टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट, राजनीति, चुनाव और अलग-अलग राज्यों से जुड़े सेक्शन में काम कर चुकी हैं. कौन-सी स्टोरीज ऑडियंस को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगी, इस हुनर से बखूबी वाकिफ हैं. ट्रेंड्स के साथ ही इन्हें SEO की जानकारी भी है. क़मरजहां ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई Jamia Millia Islamia से पूरी की है. 
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Published at : 10 Jun 2026 12:06 PM (IST)
Tags :
Traffic Rules Auto News Car News Traffic Fine Non Motorized Vehicle
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