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हिंदी न्यूज़ऑटोSunroof वाली कार खरीदना स्टाइल या है बड़ी बेवकूफी? गर्मी ने खोली पोल

Sunroof वाली कार खरीदना स्टाइल या है बड़ी बेवकूफी? गर्मी ने खोली पोल

Sunroof Cars in Summer: सनरूफ वाली कारें देखने में प्रीमियम जरूर लगती हैं, लेकिन गर्मियों में यह फीचर कई लोगों के लिए परेशानी भी बन सकता है. खरीदने से पहले फायदे और नुकसान जानना जरूरी है.

By : हिमांशु सिंह | Updated at : 27 May 2026 06:23 PM (IST)
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Sunroof Cars in Summer: आजकल नई कार खरीदने वाले ज्यादातर लोग सबसे पहले Sunroof के बारे में पूछते हैं. कई लोगों के लिए यह फीचर अब स्टेटस सिंबल बन चुका है. खासकर SUV सेगमेंट में Panoramic Sunroof का ट्रेंड तेजी से बढ़ा है. सोशल मीडिया और विज्ञापनों में भी सनरूफ वाली कारों को काफी प्रीमियम तरीके से दिखाया जाता है. लेकिन गर्मियों का मौसम आते ही कई लोगों को इसका दूसरा पहलू भी समझ आने लगता है. 

तेज धूप और बढ़ती गर्मी के कारण कई बार सनरूफ वाली कार का केबिन जल्दी गर्म हो जाता है. यही वजह है कि अब कई लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या सनरूफ सच में जरूरी फीचर है या सिर्फ दिखावे के लिए लोग इसके पीछे ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं. कार खरीदने से पहले इसके फायदे और नुकसान दोनों समझना काफी जरूरी हो गया है.

सनरूफ से मिलती है प्रीमियम फील और बेहतर एक्सपीरियंस

सनरूफ वाली कारें देखने में काफी प्रीमियम लगती हैं. लंबी ड्राइव या पहाड़ी इलाकों में सफर के दौरान यह फीचर लोगों को अलग अनुभव देता है. रात में खुला आसमान देखने का मजा और कार के अंदर ज्यादा खुलापन महसूस होना कई ग्राहकों को काफी पसंद आता है. Panoramic Sunroof खासकर बच्चों और युवा ग्राहकों के बीच तेजी से लोकप्रिय हुआ है. 

इसके अलावा कई लोगों को लगता है कि सनरूफ वाली कार की रीसेल वैल्यू भी बेहतर रहती है. यही कारण है कि कंपनियां अब बजट कारों में भी सनरूफ फीचर देने लगी हैं. कई SUV खरीदार अब इसे जरूरी फीचर मानने लगे हैं. सोशल मीडिया पर फोटो और वीडियो बनाने के ट्रेंड ने भी इसकी लोकप्रियता को काफी बढ़ाया है.

यह भी पढ़ें: दुनिया में बिक रही हर चौथी गाड़ी EV, जानिए किन देशों में दबदबा और भारत में क्या हाल?

गर्मियों में बढ़ सकती है परेशानी और खर्च

गर्मी के मौसम में सनरूफ का सबसे बड़ा नुकसान कार के केबिन में ज्यादा हीट महसूस होना माना जाता है. तेज धूप सीधे ग्लास पर पड़ने से कार जल्दी गर्म हो सकती है, जिससे AC पर ज्यादा दबाव पड़ता है. इसके अलावा Panoramic Sunroof वाली कारों में केबिन को ठंडा होने में ज्यादा समय लग सकता है. कई एक्सपर्ट्स यह भी मानते हैं कि सनरूफ सिस्टम का मेंटेनेंस सामान्य रूफ की तुलना में ज्यादा महंगा पड़ सकता है. 

अगर सही तरीके से सफाई और सर्विसिंग न की जाए तो लीकेज या आवाज जैसी समस्याएं भी आ सकती हैं. यही वजह है कि अब कई लोग सिर्फ फीचर देखकर नहीं बल्कि अपनी जरूरत के हिसाब से कार चुनने लगे हैं. अगर आप ज्यादा गर्म इलाके में रहते हैं और सनरूफ का इस्तेमाल कम करेंगे, तो यह फीचर आपके लिए सिर्फ अधिक खर्च साबित हो सकता है.

यह भी पढ़ें: टर्बो इंजन वाली कार खरीदना फायदे का सौदा या जेब पर बोझ? आसान भाषा में समझिए

About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 27 May 2026 06:23 PM (IST)
Tags :
Sunroof Cars Car Sunroof Features Cars In Summer SUV Sunroof
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