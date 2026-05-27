दुनिया में बिक रही हर चौथी गाड़ी EV, जानिए किन देशों में दबदबा और भारत में क्या हाल?

दुनियाभर में अब इलेक्ट्रिक कारों का दौर तेजी से बढ़ता जा रहा है. कुछ साल पहले तक लोग इलेक्ट्रिक गाड़ियों को भविष्य की तकनीक मानते थे, लेकिन अब ये धीरे-धीरे आम लोगों की पहली पसंद बनती जा रही हैं. बढ़ते पेट्रोल-डीजल के दाम, प्रदूषण की चिंता और नई टेक्नोलॉजी की वजह से लोग अब इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ तेजी से आकर्षित हो रहे हैं.

हाल ही में इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी (IEA) की एक रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है कि साल 2025 में दुनिया में बिकने वाली हर चौथी नई कार इलेक्ट्रिक रही. यानी अब ग्लोबल ऑटो मार्केट में इलेक्ट्रिक कारों की हिस्सेदारी लगभग 25 प्रतिशत तक पहुंच गई है.

साल 2025 में दुनियाभर में 2 करोड़ से ज्यादा इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री हुई, जो पिछले साल के मुकाबले करीब 20 फीसदी ज्यादा है. यह लगातार पांचवां साल है जब इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री में बड़ी बढ़ोतरी दर्ज की गई है. इसमें बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन (BEV) और प्लग-इन हाइब्रिड वाहन (PHEV) दोनों शामिल हैं. एक्सपर्ट्स का मानना कि आने वाले सालों में यह आंकड़ा और तेजी से बढ़ सकता है.

2025 में कितनी बिकीं इलेक्ट्रिक कारें?

चीन इस समय दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक कार बाजार बना हुआ है. 2025 में दुनिया में बिकने वाली कुल इलेक्ट्रिक कारों में से लगभग 60 प्रतिशत बिक्री अकेले चीन में हुई. वहां 1.3 करोड़ से ज्यादा इलेक्ट्रिक कारें बिकीं. चीन में कई महीनों तक नई कारों की बिक्री में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की हिस्सेदारी 50 प्रतिशत से भी ऊपर रही. इसका मतलब है कि वहां लोग अब पेट्रोल-डीजल गाड़ियों की बजाय तेजी से इलेक्ट्रिक कारों को अपना रहे हैं.

यूरोप में भी इलेक्ट्रिक कारों की मांग तेजी से बढ़ी है. वहां सख्त पॉल्यूशन नियमों और सरकारी प्रोत्साहन योजनाओं की वजह से EV बिक्री में करीब 30 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई. वहीं अमेरिका में EV बिक्री की रफ्तार थोड़ी धीमी रही, क्योंकि वहां कुछ सरकारी सब्सिडी और टैक्स छूट कम कर दी गईं. इसके बावजूद दुनिया के कई छोटे और विकासशील देशों में इलेक्ट्रिक कारों की पॉपुलेरिटी तेजी से बढ़ रही है.

भारत में क्या है हाल?

भारत की बात करें तो यहां अभी इलेक्ट्रिक कारों का बाजार शुरुआती चरण में है, लेकिन तेजी से आगे बढ़ रहा है. भारत में 2025 के दौरान इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री में लगभग 75 फीसदी की बढ़ोतरी हुई. देश में करीब 1.65 लाख इलेक्ट्रिक कारें बिकीं, जो कुल कार बिक्री का लगभग 4 प्रतिशत हिस्सा हैं. भारतीय कंपनियां जैसे Tata Motors और Mahindra & Mahindra इस बाजार में तेजी से अपनी पकड़ मजबूत कर रही हैं.

इलेक्ट्रिक कारें अब पहले के मुकाबले ज्यादा किफायती होती जा रही हैं. खासकर चीन की कंपनियां कम कीमत वाली EV बनाकर दुनिया के कई देशों में बेच रही हैं. इससे लोगों के लिए इलेक्ट्रिक कार खरीदना आसान हो रहा है. इसके अलावा बैटरी टेक्नोलॉजी में सुधार और चार्जिंग नेटवर्क के विस्तार से भी EV अपनाने की रफ्तार बढ़ रही है.

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