शहर के ट्रैफिक के लिए कौन-सी कारें हैं आपके लिए बेस्ट? यहां जानिए 5 बेहतर ऑप्शन्स

अगर आप रोजाना शहर के ट्रैफिक में गाड़ी चलाते-चलाते परेशान हो चुके हैं और ऐसी कार ढूंढ रहे हैं जो छोटी होने के साथ ही आसानी से पार्क हो जाए तो यह खबर आपके लिए काम की हो सकती है. आजकल बड़े शहरों में भारी ट्रैफिक और तंग गलियों की वजह से लोग बड़ी SUV की बजाय छोटी हैचबैक और माइक्रो-SUV कारों को ज्यादा पसंद कर रहे हैं.

ऐसी कारें न सिर्फ भीड़भाड़ वाली सड़कों पर आसानी से निकल जाती हैं, बल्कि इनकी मेंटेनेंस और फ्यूल खर्च भी कम होता है. इसी को ध्यान में रखते हुए यहां हम आपको 5 ऐसी कारों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो डेली ऑफिस, मार्केट या शहर में रोजाना इस्तेमाल के लिए बेहतरीन मानी जाती हैं.

Tata Punch

पहली कार Tata Punch है, जिसका साइज कॉम्पैक्ट है, इसलिए यह शहर के ट्रैफिक में आसानी से निकल जाती है. इसका रोड प्रेजेंस किसी बड़ी SUV जैसा लगता है. इसमें 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है जो शहर के हिसाब से स्मूद और आरामदायक ड्राइव देता है. कार में 10.25 इंच का बड़ा टचस्क्रीन, सनरूफ, 360 डिग्री कैमरा और शानदार सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं. यही वजह है कि यह कार युवाओं और फैमिली दोनों को पसंद आ रही है. गाड़ी की एक्स-शोरूम कीमत करीब 5.65 लाख रुपये से शुरू होती है. इसका माइलेज लगभग 18 से 20 किलोमीटर प्रति लीटर है.

Hyundai Grand i10 Nios

अगर आप ऐसी कार चाहते हैं जिसमें कम्फर्ट, फीचर्स और स्मूद ड्राइविंग तीनों का अच्छा बैलेंस मिले तो Hyundai Grand i10 Nios एक शानदार ऑप्शन हो सकती है. यह कार खासतौर पर उन लोगों को पसंद आती है जो रोजाना लंबी दूरी तय करते हैं. इसमें 8 इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस चार्जिंग, रियर AC वेंट्स और कई प्रीमियम फीचर्स दिए गए हैं. इसका इंजन काफी रिफाइंड माना जाता है और ट्रैफिक में इसे चलाना बेहद आसान है. इसकी कीमत लगभग 5.55 लाख रुपये से शुरू होती है.

Maruti Swift

Maruti Suzuki Swift का नाम भारतीय बाजार में कई सालों से भरोसे की पहचान बना हुआ है. यह कार खासतौर पर अपने शानदार माइलेज, हल्के स्टीयरिंग और फुर्तीले इंजन के लिए जानी जाती है. शहर के ट्रैफिक में Swift चलाना काफी आसान माना जाता है क्योंकि इसका इंजन तेजी से रिस्पॉन्स देता है और ओवरटेक करना भी आसान हो जाता है. नई Swift में बेहतर फीचर्स और ज्यादा माइलेज दिया गया है. पेट्रोल मॉडल करीब 25 किमी प्रति लीटर तक माइलेज देता है, जबकि CNG वर्जन लगभग 33 किमी तक का माइलेज निकाल सकता है. इसकी कीमत लगभग 5.79 लाख रुपये से शुरू होती है.

Nissan Magnite

अगला ऑप्शन Nissan Magnite है. यह उन लोगों के लिए अच्छा ऑप्शन है जो बजट में स्टाइलिश और फीचर-लोडेड SUV चाहते हैं. Magnite का नया फेसलिफ्ट मॉडल पहले से ज्यादा मॉडर्न दिखता है.इसमें डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 360 डिग्री कैमरा और बड़ा टचस्क्रीन सिस्टम दिया गया है. इसका 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन शहर और हाईवे दोनों जगह दमदार परफॉर्मेंस देता है. कार का साइज कॉम्पैक्ट है, इसलिए तंग गलियों और छोटी पार्किंग में भी इसे आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है. इसकी कीमत लगभग 5.79 लाख रुपये से शुरू होती है.

Maruti Alto K10

अगर आपका बजट कम है और आप सिर्फ रोज ऑफिस आने-जाने या शहर में छोटे-मोटे काम के लिए एक भरोसेमंद कार चाहते हैं तो Maruti Alto K10 सबसे शानदार ऑप्शन्स में से एक मानी जाती है. यह भारत की सबसे पॉपुलर छोटी कारों में शामिल है. इसका साइज बेहद कॉम्पैक्ट है, इसलिए इसे भीड़भाड़ वाली सड़कों और छोटी गलियों में चलाना बहुत आसान होता है. इसका टर्निंग रेडियस भी कम है, जिससे पार्किंग में ज्यादा दिक्कत नहीं होती. Alto K10 की सबसे बड़ी खासियत इसका शानदार माइलेज है.

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