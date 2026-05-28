72 KM का माइलेज, प्रीमियम फीचर्स और बहुत कुछ, Hero MotoCorp ने पेश की नई Splendor

अगर आप ऐसी बाइक की तलाश में हैं जो शानदार माइलेज दे और मॉडर्न फीचर्स ऑफर करे Super Splendor XTEC 2.0 आपके लिए बेहतर ऑप्शन हो सकती है. कंपनी ने अपनी इस 125cc बाइक का नया अपडेटेड मॉडल भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया है. नई बाइक में पहले से ज्यादा आधुनिक फीचर्स, नया डिजाइन और बेहतरीन माइलेज दिया गया है. कंपनी का दावा है कि यह बाइक 72 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज दे सकती है, जो इस सेगमेंट में काफी शानदार माना जा रहा है.

Hero MotoCorp ने इस नई Super Splendor XTEC 2.0 की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 86,500 रुपये रखी है. कंपनी का कहना है कि यह बाइक खास तौर पर उन लोगों के लिए बनाई गई है जो रोज ऑफिस, कॉलेज या बिजनेस के काम के लिए बाइक का इस्तेमाल करते हैं और कम खर्च में ज्यादा माइलेज चाहते हैं.

नई Super Splendor XTEC 2.0 में 124.7cc का सिंगल-सिलेंडर, एयर-कूल्ड इंजन दिया गया है. यह इंजन लगभग 10.7bhp की पावर और 10.6Nm का टॉर्क पैदा करता है. बाइक में 5-स्पीड गियरबॉक्स मिलता है, जिससे शहर और हाईवे दोनों जगह स्मूद राइडिंग का अनुभव मिलता है. कंपनी ने इसमें Advanced Programmed Fuel Injection (APFI) और i3S (Idle Stop-Start System) जैसी तकनीक दी है, जिसकी मदद से बाइक बेहतर माइलेज दे सकती है.

बाइक कितना माइलेज देती है?

इस बाइक की सबसे बड़ी खासियत इसका 72kmpl तक का दावा किया गया माइलेज है. बढ़ती पेट्रोल कीमतों के दौर में यह फीचर मिडिल क्लास और डेली कम्यूटर राइडर्स के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है. हालांकि रियल लाइफ माइलेज सड़क, ट्रैफिक और राइडिंग स्टाइल पर निर्भर करता है. Splendor XTEC को डेली यूज के लिए अच्छा ऑप्शन बताया गया है, खासकर उन लोगों के लिए जो कम खर्च में भरोसेमंद बाइक चाहते हैं.

कैसे हैं बाइक के फीचर्स?

फीचर्स के मामले में भी यह बाइक काफी अपडेटेड हो गई है। इसमें फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है, जिसमें Bluetooth कनेक्टिविटी मिलती है। इसकी मदद से राइडर को कॉल अलर्ट, SMS नोटिफिकेशन, मिस्ड कॉल और फोन बैटरी जैसी जानकारी स्क्रीन पर दिखाई देती है। इसके अलावा बाइक में Real Time Mileage Indicator, Low Fuel Indicator और USB Type-C चार्जिंग पोर्ट भी दिया गया है, जिससे सफर के दौरान मोबाइल आसानी से चार्ज किया जा सकता है।

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