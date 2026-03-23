135 KM रेंज और 150KG पेलोड! दिल्ली की इस कंपनी ने लॉन्च किया दमदार इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च

भारत में इलेक्ट्रिक स्कूटर की मांग तेजी से बढ़ रही है, खासकर उन लोगों के बीच जो डिलीवरी या बिजनेस के लिए टू-व्हीलर का इस्तेमाल करते हैं. इसी को ध्यान में रखते हुए दिल्ली की कंपनी CollarEV ने अपना नया इलेक्ट्रिक स्कूटर “Moon” लॉन्च किया है. ये स्कूटर खास तौर पर B2B यानी बिजनेस इस्तेमाल के लिए बनाया गया है. इसकी कीमत 79,999 रुपये से 89,999 रुपये के बीच रखी गई है, जो इसे किफायती बनाती है. कंपनी ने इसकी प्री-बुकिंग भी शुरू कर दी है.

दमदार रेंज और मजबूत डिजाइन

CollarEV Moon स्कूटर को सिंपल लेकिन मजबूत डिजाइन के साथ तैयार किया गया है. इसमें फुल मेटल बॉडी दी गई है. इस स्कूटर में 2.3 kWh की बैटरी दी गई है, जो एक बार चार्ज करने पर करीब 135 किलोमीटर तक चल सकती है. इसकी टॉप स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो शहर के अंदर काम के लिए काफी है. इसमें 1500W की BLDC मोटर लगी है, जो इसे स्मूद परफॉर्मेंस देती है. सबसे अच्छी बात ये है कि यह स्कूटर फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है और सिर्फ 2 घंटे में 80% तक चार्ज हो जाता है.

फ्लीट और डिलीवरी के लिए खास फीचर्स

ये स्कूटर खास तौर पर डिलीवरी और फ्लीट ऑपरेटर्स को ध्यान में रखकर बनाया गया है. इसमें TFT डिस्प्ले और टेलीमैटिक्स जैसे स्मार्ट फीचर्स दिए गए हैं, जिससे स्कूटर की लोकेशन और बैटरी की जानकारी रियल टाइम में देखी जा सकती है. इसकी पेलोड क्षमता 150 किलोग्राम है, यानी इसमें भारी सामान जैसे दूध, सब्जी या अन्य प्रोडक्ट आसानी से ले जाए जा सकते हैं. ये स्कूटर छोटे व्यापारियों और डिलीवरी सर्विस के लिए काफी बेहतर साबित हो सकता है.

आम ग्राहकों के लिए भी जल्द आएगा नया मॉडल

CollarEV कंपनी जल्द ही आम ग्राहकों के लिए भी एक नया इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च करने की तैयारी कर रही है. बताया जा रहा है कि यह नया स्कूटर बेहतर डिजाइन, ज्यादा फीचर्स और अच्छी रेंज के साथ आएगा. कंपनी मई से जून 2026 के बीच इसे बाजार में उतार सकती है. इसका मुकाबला ओला S1, टीवीएस आईक्यूब, एम्पेयर और हीरो इलेक्ट्रिक जैसे प्रमुख ब्रांडों से होगा.

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