हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटो135 KM रेंज और 150KG पेलोड! दिल्ली की इस कंपनी ने लॉन्च किया दमदार इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च

135 KM रेंज और 150KG पेलोड! दिल्ली की इस कंपनी ने लॉन्च किया दमदार इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च

दिल्ली की कंपनी CollarEV ने Moon इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च किया है, जो 135 किमी रेंज और 150kg पेलोड के साथ आता है. आइए इसके कीमत और फीचर्स पर नजर डालते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 23 Mar 2026 11:48 AM (IST)
Preferred Sources

भारत में इलेक्ट्रिक स्कूटर की मांग तेजी से बढ़ रही है, खासकर उन लोगों के बीच जो डिलीवरी या बिजनेस के लिए टू-व्हीलर का इस्तेमाल करते हैं. इसी को ध्यान में रखते हुए दिल्ली की कंपनी CollarEV ने अपना नया इलेक्ट्रिक स्कूटर “Moon” लॉन्च किया है. ये स्कूटर खास तौर पर B2B यानी बिजनेस इस्तेमाल के लिए बनाया गया है. इसकी कीमत 79,999 रुपये से 89,999 रुपये के बीच रखी गई है, जो इसे किफायती बनाती है. कंपनी ने इसकी प्री-बुकिंग भी शुरू कर दी है. 

दमदार रेंज और मजबूत डिजाइन

CollarEV Moon स्कूटर को सिंपल लेकिन मजबूत डिजाइन के साथ तैयार किया गया है. इसमें फुल मेटल बॉडी दी गई है. इस स्कूटर में 2.3 kWh की बैटरी दी गई है, जो एक बार चार्ज करने पर करीब 135 किलोमीटर तक चल सकती है. इसकी टॉप स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो शहर के अंदर काम के लिए काफी है. इसमें 1500W की BLDC मोटर लगी है, जो इसे स्मूद परफॉर्मेंस देती है. सबसे अच्छी बात ये है कि यह स्कूटर फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है और सिर्फ 2 घंटे में 80% तक चार्ज हो जाता है.

फ्लीट और डिलीवरी के लिए खास फीचर्स

ये स्कूटर खास तौर पर डिलीवरी और फ्लीट ऑपरेटर्स को ध्यान में रखकर बनाया गया है. इसमें TFT डिस्प्ले और टेलीमैटिक्स जैसे स्मार्ट फीचर्स दिए गए हैं, जिससे स्कूटर की लोकेशन और बैटरी की जानकारी रियल टाइम में देखी जा सकती है. इसकी पेलोड क्षमता 150 किलोग्राम है, यानी इसमें भारी सामान जैसे दूध, सब्जी या अन्य प्रोडक्ट आसानी से ले जाए जा सकते हैं. ये स्कूटर छोटे व्यापारियों और डिलीवरी सर्विस के लिए काफी बेहतर साबित हो सकता है.

आम ग्राहकों के लिए भी जल्द आएगा नया मॉडल

CollarEV कंपनी जल्द ही आम ग्राहकों के लिए भी एक नया इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च करने की तैयारी कर रही है. बताया जा रहा है कि यह नया स्कूटर बेहतर डिजाइन, ज्यादा फीचर्स और अच्छी रेंज के साथ आएगा. कंपनी मई से जून 2026 के बीच इसे बाजार में उतार सकती है. इसका मुकाबला ओला S1, टीवीएस आईक्यूब, एम्पेयर और हीरो इलेक्ट्रिक जैसे प्रमुख ब्रांडों से होगा.

ये भी पढ़ें: भारत में लॉन्च हुई नई Skoda Kushaq Facelift, Creta और Duster की बढ़ी टेंशन,जानें फीचर्स

Published at : 23 Mar 2026 11:48 AM (IST)
Tags :
Electric Scooter INDIA CollarEV Moon Scooter 135km Range Affordable EV Scooter B2B
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
135 KM रेंज और 150KG पेलोड! दिल्ली की इस कंपनी ने लॉन्च किया दमदार इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च
135 KM रेंज और 150KG पेलोड! दिल्ली की इस कंपनी ने लॉन्च किया दमदार इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च
ऑटो
नए अवतार में लॉन्च होने जा रही Scorpio N और Thar, जानिए पहले से कितनी बदल जाएंगी?
नए अवतार में लॉन्च होने जा रही Scorpio N और Thar, जानिए पहले से कितनी बदल जाएंगी?
ऑटो
पहले मॉडल से कितनी बदल गई Hyundai Exter Faclelift? कीमत से फीचर्स तक यह जानना जरूरी
पहले मॉडल से कितनी बदल गई Hyundai Exter Faclelift? कीमत से फीचर्स तक यह जानना जरूरी
ऑटो
Toyota Hyryder से लेकर Boreal तक, पेट्रोल-डीजल को टक्कर देने जल्द आ रही ये हाइब्रिड SUV
Toyota Hyryder से लेकर Boreal तक, पेट्रोल-डीजल को टक्कर देने जल्द आ रही ये हाइब्रिड SUV
Advertisement

वीडियोज

Donald Trump के U-Turn ने दुनिया को चौंकाया | Iran Vs America Israel War
Iran-Israel War: Middle East में बारूद की बारिश ने बढ़ाया युद्ध का खतरा | World War3 | Drones Attack
Sansani: ट्रंप के लिए अमेरिका में नफरत बढ़ रही है? | Middle East
Owaisi करेंगे Humayun Kabir की पार्टी से गठबंधन? सियासत में हलचल | Breaking News
War Update: ईरान-इजरायल टकराव ने बढ़ाया दुनिया का खतरा | Iran Vs America Israel War | Janhit
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'40 करोड़ बैरल तेल… कोई नहीं बचेगा', IEA प्रमुख ने जंग के बीच दी सबसे बड़े ऊर्जा संकट की चेतावनी
'40 करोड़ बैरल तेल… कोई नहीं बचेगा', IEA प्रमुख ने जंग के बीच दी सबसे बड़े ऊर्जा संकट की चेतावनी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'मेरी खुद की बेटी 19 साल...', अंकिता भंडारी केस पर डिंपल यादव भावुक, सरकार पर लगाए गंभीर आरोप
'मेरी खुद की बेटी 19 साल...', अंकिता भंडारी केस पर डिंपल यादव भावुक, सरकार पर लगाए गंभीर आरोप
विश्व
स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर ईरान ने लगाया $2 मिलियन का टोल, कहा- 'ये हमारे अधिकार को...'
स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर ईरान ने लगाया $2 मिलियन का टोल, कहा- 'ये हमारे अधिकार को...'
आईपीएल 2026
मैथ्यू हेडन-सुरेश रैना से डीजे ब्रावो तक, IPL 2026 से पहले मैदान पर नजर आए CSK के दिग्गज; देखें वीडियो
हेडन-रैना से डीजे ब्रावो तक, IPL 2026 से पहले मैदान पर नजर आए CSK के दिग्गज; देखें
बॉलीवुड
Dhurandhar 2 Leaked: 'धुरंधर 2' की धुआंधार कमाई के बीच मेकर्स को झटका, ऑनलाइन लीक हुई फिल्म, फ्री में डाउनलोड कर धड़ल्ले से देख रहे लोग
'धुरंधर 2' की धुआंधार कमाई के बीच मेकर्स को झटका, ऑनलाइन लीक हुई फिल्म
विश्व
US Iran War: भारत में 95 तो पाकिस्तान में कितने रुपए प्रति लीटर बिक रहा पेट्रोल, सिलेंडर कितने का?
भारत में 95 तो पाकिस्तान में कितने रुपए प्रति लीटर बिक रहा पेट्रोल, सिलेंडर कितने का?
यूटिलिटी
ऑनलाइन फ्रॉड से बचना है तो हमेशा याद रखें ये 5 बातें, ठग नहीं बना पाएंगे शिकार
ऑनलाइन फ्रॉड से बचना है तो हमेशा याद रखें ये 5 बातें, ठग नहीं बना पाएंगे शिकार
शिक्षा
मिलिट्री स्कूल में कैसे मिलता है एडमिशन, क्या इन स्कूलों में पढ़ सकते हैं आम आदमी के भी बच्चे?
मिलिट्री स्कूल में कैसे मिलता है एडमिशन, क्या इन स्कूलों में पढ़ सकते हैं आम आदमी के भी बच्चे?
ENT LIVE
Dhurandhar 2 के Actor Aditya Uppal ने फिल्म पर लगे ‘Propaganda’ के आरोपों का दिया जवाब
Dhurandhar 2 के Actor Aditya Uppal ने फिल्म पर लगे ‘Propaganda’ के आरोपों का दिया जवाब
ENT LIVE
Dhurandhar 2 के Actor Vivek Sinha ने ‘Propaganda’ वाले आरोपों पर दिया जवाब
Dhurandhar 2 के Actor Vivek Sinha ने ‘Propaganda’ वाले आरोपों पर दिया जवाब
ENT LIVE
धुरंधर के एक्टर Vivek Sinha को मिली जान से मारने की धमकी
धुरंधर के एक्टर Vivek Sinha को मिली जान से मारने की धमकी
ENT LIVE
प्राइम वीडियो ने अनाउंस की साल 2026 की धमाकेदार स्लेट, जल्द ही आएंगे आपके पसंदीदा शो
प्राइम वीडियो ने अनाउंस की साल 2026 की धमाकेदार स्लेट, जल्द ही आएंगे आपके पसंदीदा शो
ENT LIVE
Ranveer Singh की Dhurandhar 2 ने ₹52 करोड़ के Record तोड़ Preview कलेक्शन के साथ मचाई धूम | Dhurandhar: The Revenge
Ranveer Singh की Dhurandhar 2 ने ₹52 करोड़ के Record तोड़ Preview कलेक्शन के साथ मचाई धूम | Dhurandhar: The Revenge
Embed widget