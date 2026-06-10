गलती से ई-चालान कटने पर न हों परेशान, अब दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ला रही यह नया नियम

दिल्ली में गाड़ी चलाने वालों के लिए जल्द ही ई-चालान से जुड़ी प्रक्रिया पहले से कहीं ज्यादा आसान और डिजिटल होने वाली है. अक्सर लोगों की शिकायत रहती है कि ई-चालान गलत कट गया या चालान से जुड़ी कोई समस्या है, लेकिन उसे ठीक कराने के लिए काफी समय और मेहनत लगती है. कई मामलों में लोगों को अदालत या संबंधित विभाग के चक्कर भी लगाने पड़ते हैं. अब इन परेशानियों को कम करने के लिए दिल्ली का ई-चालान सिस्टम अपग्रेड किया जा रहा है.

नई व्यवस्था लागू होने के बाद कार मालिकों को चालान भरने और उससे जुड़े विवादों को सुलझाने में काफी सुविधा मिलेगी. सबसे बड़ा बदलाव यह होगा कि अगर किसी शख्स को लगता है कि उसका चालान गलत तरीके से काटा गया है, तो वह ऑनलाइन ही अपनी आपत्ति दर्ज करा सकेगा. इसके लिए उसे अलग-अलग दफ्तरों में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. पूरी प्रक्रिया डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए पूरी की जा सकेगी.

घर बैठे शिकायत करा सकेंगे दर्ज

अभी तक कई बार ऐसा होता है कि कैमरे की तकनीकी गलती, वाहन नंबर पढ़ने में त्रुटि या अन्य कारणों से गलत वाहन के नाम पर चालान जारी हो जाता है. ऐसे मामलों में लोगों को अपनी बात रखने के लिए लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है. नए सिस्टम में ऑनलाइन विवाद समाधान की सुविधा मिलने के बाद वाहन मालिक घर बैठे ही अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे और संबंधित दस्तावेज अपलोड कर सकेंगे. इससे शिकायतों के निपटारे में तेजी आने की उम्मीद है.

इसके अलावा ई-चालान भुगतान की प्रक्रिया को भी पहले से अधिक तेज और आसान बनाया जाएगा. कई बार लोगों को भुगतान के दौरान तकनीकी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है या भुगतान अपडेट होने में समय लग जाता है. नए सिस्टम में डिजिटल भुगतान को बेहतर बनाया जाएगा ताकि चालान का भुगतान कुछ ही मिनटों में पूरा हो सके और उसका रिकॉर्ड तुरंत अपडेट हो जाए.

सबकुछ हो जाएगा डिजिटल

इस अपग्रेड का एक बड़ा उद्देश्य अदालतों और प्रशासनिक तंत्र पर बढ़ते बोझ को कम करना भी है. वर्तमान में बड़ी संख्या में चालान से जुड़े मामले लंबित रहते हैं, जिनमें समय और संसाधनों की काफी खपत होती है. अब लोग ऑनलाइन ही अपनी शिकायत दर्ज कर सकेंगे और उसका समाधान भी डिजिटल माध्यम से हो जाएगा.

दिल्ली पुलिस और परिवहन विभाग का मानना है कि नई तकनीक से पारदर्शिता भी बढ़ेगी. वाहन मालिक यह देख सकेंगे कि उनका चालान क्यों काटा गया, किस कैमरे या सिस्टम ने उल्लंघन रिकॉर्ड किया और शिकायत दर्ज करने के बाद उसकी स्थिति क्या है. इससे लोगों का सिस्टम पर भरोसा भी मजबूत होगा.

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