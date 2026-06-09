EV और पेट्रोल दोनों का मजा, BYD ने भारत में लॉन्च की नई Plug-in Hybrid टेक्नोलॉजी

BYD Plug-in Hybrid: भारत में अब तक केवल इलेक्ट्रिक कारें बेचने वाली BYD एक बड़ा बदलाव करने जा रही है. कंपनी पहली बार भारतीय बाजार में अपनी नई DM-i Plug-in Hybrid टेक्नोलॉजी लेकर आ रही है. इस तकनीक की शुरुआत Seal U SUV के साथ होगी, जिसे इसी साल लॉन्च किए जाने की तैयारी है. खास बात यह है कि यह कार इलेक्ट्रिक और पेट्रोल दोनों तकनीकों का फायदा एक साथ देगी.

यानी रोजाना के छोटे सफर पूरी तरह इलेक्ट्रिक मोड में पूरे किए जा सकेंगे, जबकि लंबी दूरी के लिए पेट्रोल इंजन बैकअप का काम करेगा. ऐसे ग्राहकों के लिए यह तकनीक काफी आकर्षक हो सकती है जो EV खरीदना चाहते हैं लेकिन चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर अभी भी चिंता में रहते हैं. BYD का मानना है कि आने वाले समय में Plug-in Hybrid वाहन भारतीय बाजार में तेजी से लोकप्रिय हो सकते हैं.

200 किमी इलेक्ट्रिक रेंज और 1200 किमी तक का सफर

BYD की नई DM-i Plug-in Hybrid प्रणाली में दो इलेक्ट्रिक मोटर और 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन का इस्तेमाल किया गया है. इसमें 18.3kWh की बैटरी पैक भी दिया गया है. कंपनी के अनुसार यह वाहन केवल इलेक्ट्रिक मोड में करीब 200 किमी तक चल सकता है. वहीं पेट्रोल इंजन और बैटरी को मिलाकर इसकी कुल रेंज लगभग 1200 किमी तक पहुंच सकती है.

यह इंजन ज्यादातर रेंज एक्सटेंडर की तरह काम करता है और जरूरत पड़ने पर बैटरी को सपोर्ट देता है. कंपनी का दावा है कि इसका ईंधन खर्च भी काफी कम रहेगा और यह 100 किमी चलने में करीब 4.8 लीटर पेट्रोल की खपत कर सकता है. लंबी दूरी तय करने वाले ग्राहकों के लिए यह एक बड़ा फायदा साबित हो सकता है.

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EV, Hybrid और Petrol का शानदार कॉम्बिनेशन

नई Seal U SUV में ड्राइवर को अलग-अलग ड्राइविंग मोड का फायदा मिलेगा. जरूरत के अनुसार यह वाहन EV मोड, सीरीज हाइब्रिड मोड और पैरेलल हाइब्रिड मोड के बीच आसानी से बदलाव कर सकेगा. डिजाइन की बात करें तो इसका लुक काफी हद तक Sealion SUV से मिलता-जुलता होगा. वहीं इंटीरियर में भी कई प्रीमियम फीचर्स और आधुनिक टेक्नोलॉजी मिलने की उम्मीद है.

BYD की यह नई पेशकश भारतीय बाजार में हाइब्रिड वाहनों के बढ़ते ट्रेंड को और मजबूत कर सकती है. आने वाले समय में कई अन्य कंपनियां भी Plug-in Hybrid मॉडल लॉन्च करने की तैयारी कर रही हैं. ऐसे में ग्राहकों को EV और पेट्रोल वाहन के बीच एक नया और व्यावहारिक विकल्प मिलने वाला है. यह तकनीक उन लोगों के लिए खास हो सकती है जो लंबी रेंज के साथ कम ईंधन खर्च और आधुनिक ड्राइविंग अनुभव चाहते हैं.

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