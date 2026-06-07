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Car Insurance Tips: इंश्योरेंस क्लेम करते हुए न छुपाएं ये 5 बातें, वरना सर्विस सेंटर में ही खड़ी रह जाएगी आपकी कार
Car Insurance Tips: कार इंश्योरेंस क्लेम करते समय गलत जानकारी छुपाना भारी पड़ सकता है. जानिए कौन सी गलतियां आपका क्लेम रिजेक्ट करा सकती हैं और कैसे बचें बड़े नुकसान से.
सड़क पर चलते समय हादसा किसी के साथ किसी भी वक्त हो सकता है. कई बार एक छोटी सी टक्कर भी कार को इतना नुकसान पहुंचा देती है कि उसे सर्विस सेंटर ले जाना पड़ता है. और यही वजह है कि लोग इंश्योरेंस लेकर चलते हैं. आज के वक्त में इंश्योरेंस सिर्फ आम जिंदगी की जरूरत बन चुका है. चाहे गाड़ी का इंश्योरेंस हो, हेल्थ कवर हो या जीवन बीमा, हर कोई किसी न किसी तरह से सुरक्षा चाहता है. ऐसे समय में ज्यादातर लोगों की उम्मीद कार इंश्योरेंस पर टिकी होती है. लेकिन कई बार पॉलिसी लेते वक्त लोग कुछ गलतियां कर बैठते हैं जिसमें वे कुछ बातें छिपा लेते हैं. या फिर गलत जानकारी देते हैं ऐसे में कंपनी क्लेम रिजेक्ट कर सकती है. जिसका नतीजा यह होता है कि कार सर्विस सेंटर में खड़ी रह जाती है और सारा खर्च अपनी जेब से उठाना पड़ता है चलिए आपको बताते हैं वह कौन सी बातें है जो इंश्योरेंस करवाते हुए कभी नहीं छुपानी चाहिए.
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Published at : 07 Jun 2026 10:44 AM (IST)
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