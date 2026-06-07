जब भी आप इंश्योरेंस खरीदते हैं तो पॉलिसी फॉर्म भरते समय सही जानकारी देना जरूरी है. कई लोग हादसे की असली वजह छुपाने की कोशिश करते हैं या फिर घटना को अलग तरीके से बताने लगते हैं, लेकिन ये गलती भारी पड़ सकती है. इंश्योरेंस कंपनियां जांच के दौरान आसानी से सच्चाई का पता लगा लेती हैं. अगर जानकारी गलत पाई जाती है तो क्लेम तुरंत खारिज किया जा सकता है.