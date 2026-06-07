हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047मौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऑटोCar Insurance Tips: इंश्योरेंस क्लेम करते हुए न छुपाएं ये 5 बातें, वरना सर्विस सेंटर में ही खड़ी रह जाएगी आपकी कार

Car Insurance Tips: इंश्योरेंस क्लेम करते हुए न छुपाएं ये 5 बातें, वरना सर्विस सेंटर में ही खड़ी रह जाएगी आपकी कार

Car Insurance Tips: कार इंश्योरेंस क्लेम करते समय गलत जानकारी छुपाना भारी पड़ सकता है. जानिए कौन सी गलतियां आपका क्लेम रिजेक्ट करा सकती हैं और कैसे बचें बड़े नुकसान से.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 07 Jun 2026 10:44 AM (IST)
Car Insurance Tips: कार इंश्योरेंस क्लेम करते समय गलत जानकारी छुपाना भारी पड़ सकता है. जानिए कौन सी गलतियां आपका क्लेम रिजेक्ट करा सकती हैं और कैसे बचें बड़े नुकसान से.

सड़क पर चलते समय हादसा किसी के साथ किसी भी वक्त हो सकता है. कई बार एक छोटी सी टक्कर भी कार को इतना नुकसान पहुंचा देती है कि उसे सर्विस सेंटर ले जाना पड़ता है. और यही वजह है कि लोग इंश्योरेंस लेकर चलते हैं. आज के वक्त में इंश्योरेंस सिर्फ आम जिंदगी की जरूरत बन चुका है. चाहे गाड़ी का इंश्योरेंस हो, हेल्थ कवर हो या जीवन बीमा, हर कोई किसी न किसी तरह से सुरक्षा चाहता है. ऐसे समय में ज्यादातर लोगों की उम्मीद कार इंश्योरेंस पर टिकी होती है. लेकिन कई बार पॉलिसी लेते वक्त लोग कुछ गलतियां कर बैठते हैं जिसमें वे कुछ बातें छिपा लेते हैं. या फिर गलत जानकारी देते हैं ऐसे में कंपनी क्लेम रिजेक्ट कर सकती है. जिसका नतीजा यह होता है कि कार सर्विस सेंटर में खड़ी रह जाती है और सारा खर्च अपनी जेब से उठाना पड़ता है चलिए आपको बताते हैं वह कौन सी बातें है जो इंश्योरेंस करवाते हुए कभी नहीं छुपानी चाहिए.

1/6
जब भी आप इंश्योरेंस खरीदते हैं तो पॉलिसी फॉर्म भरते समय सही जानकारी देना जरूरी है. कई लोग हादसे की असली वजह छुपाने की कोशिश करते हैं या फिर घटना को अलग तरीके से बताने लगते हैं, लेकिन ये गलती भारी पड़ सकती है. इंश्योरेंस कंपनियां जांच के दौरान आसानी से सच्चाई का पता लगा लेती हैं. अगर जानकारी गलत पाई जाती है तो क्लेम तुरंत खारिज किया जा सकता है.
जब भी आप इंश्योरेंस खरीदते हैं तो पॉलिसी फॉर्म भरते समय सही जानकारी देना जरूरी है. कई लोग हादसे की असली वजह छुपाने की कोशिश करते हैं या फिर घटना को अलग तरीके से बताने लगते हैं, लेकिन ये गलती भारी पड़ सकती है. इंश्योरेंस कंपनियां जांच के दौरान आसानी से सच्चाई का पता लगा लेती हैं. अगर जानकारी गलत पाई जाती है तो क्लेम तुरंत खारिज किया जा सकता है.
2/6
कई बार कार कोई दोस्त, रिश्तेदार या परिवार का सदस्य चला रहा होता है, लेकिन हादसे के बाद मालिक खुद को ड्राइवर बताने लगता है. यह गलती बहुत भारी पड़ सकती है. इंश्योरेंस कंपनी यह जानना चाहती है कि दुर्घटना के समय गाड़ी कौन चला रहा था. अगर जांच में जानकारी गलत निकलती है तो क्लेम मिलने की संभावना काफी कम हो जाती है.
कई बार कार कोई दोस्त, रिश्तेदार या परिवार का सदस्य चला रहा होता है, लेकिन हादसे के बाद मालिक खुद को ड्राइवर बताने लगता है. यह गलती बहुत भारी पड़ सकती है. इंश्योरेंस कंपनी यह जानना चाहती है कि दुर्घटना के समय गाड़ी कौन चला रहा था. अगर जांच में जानकारी गलत निकलती है तो क्लेम मिलने की संभावना काफी कम हो जाती है.
Published at : 07 Jun 2026 10:44 AM (IST)
Tags :
Car Insurance Insurance Claim Car Insurance Claim Insurance Policy Benefits

ऑटो फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
एक छोटी सी चूक और आपकी गाड़ी बन जाएगी कबाड़, जानिए किन टिप्स को फॉलो करना जरूरी?
एक छोटी सी चूक और आपकी गाड़ी बन जाएगी कबाड़, जानिए किन टिप्स को फॉलो करना जरूरी?
ऑटो
6 नए एयरबैग और शानदार फीचर्स, Maruti ने लॉन्च किए Jimny के दो मॉडल, जानिए क्या है खासियत?
6 नए एयरबैग और शानदार फीचर्स, Maruti ने लॉन्च किए Jimny के दो मॉडल, जानिए खासियत
ऑटो
बार-बार सर्विस सेंटर जाने की जरूरत नहीं, इन 5 ट्रिक्स से खुद करें बाइक की बेसिक ट्यूनिंग
बार-बार सर्विस सेंटर जाने की जरूरत नहीं, इन 5 ट्रिक्स से खुद करें बाइक की बेसिक ट्यूनिंग
ऑटो
महंगी गाड़ियां और भारी टैक्स, क्या 48% से ज्यादा GST के कारण भारत नहीं आ रहे ग्लोबल ब्रांड्स?
महंगी गाड़ियां और भारी टैक्स, क्या 48% से ज्यादा GST के कारण भारत नहीं आ रहे ग्लोबल ब्रांड्स?
Advertisement

वीडियोज

LPG Price Hike: रसोई पर महंगाई की मार! जानिए देश भर में कितनी बढ़ीं सिलेंडर की कीमतें | Breaking
Khan Sir Controversy: हमला, गिरफ्तारी और अब कोचिंग सील...बुरे फंसे खान सर! | Patna Coaching Firing
LPG Price Hike: घरेलू गैस सिलेंडर में ₹29 की बढ़ोतरी, यहां देखें अपने शहर के नए रेट | Breaking
Sansani : दोस्ती, भरोसा और खूनी लालच! Crime News
YRKKH: बुआ जी की सबसे घटिया चाल! नई बहू Disha से जबरदस्ती लगवाया Armaan पर हाथ उठाने का आरोप।

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

ओपी त्रिपाठी
ओपी त्रिपाठी
कर्मयोग से सुशासन तक: कैसे बदली योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की तस्वीर
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
क्या ममता बनर्जी ने यूसुफ पठान से बहरामपुर सीट छोड़ने को कहा? पूर्व क्रिकेटर ने खुद सामने आकर बताई सच्चाई
क्या ममता बनर्जी ने यूसुफ पठान से बहरामपुर सीट छोड़ने को कहा? पूर्व क्रिकेटर ने खुद सामने आकर बताई सच्चाई
बिहार
'Fire सेफ्टी नियमों की अनदेखी करने वाले...', खान सर की कोचिंग पर बोला बिहार अग्निशमन विभाग
'Fire सेफ्टी नियमों की अनदेखी करने वाले...', खान सर की कोचिंग पर बोला बिहार अग्निशमन विभाग
क्रिकेट
श्रेयस अय्यर के कप्तान बनने पर भारतीय दिग्गज ने उठाए सवाल, सूर्यकुमार को ड्राप करने पर भी भड़के
श्रेयस अय्यर के कप्तान बनने पर भारतीय दिग्गज ने उठाए सवाल, सूर्यकुमार को ड्राप करने पर भी भड़के
विश्व
अमेरिका के टोलेडो में फेस्टिवल के दौरान ताबड़तोड़ फायरिंग, कम से कम 8 लोगों को लगी गोली
अमेरिका के टोलेडो में फेस्टिवल के दौरान ताबड़तोड़ फायरिंग, कम से कम 8 लोगों को लगी गोली
बॉलीवुड
Amrita Rao Birthday: 'कृष' से लेकर 'बचना ऐ हसीनों' तक, अमृता राव ने ठुकराई ये बड़ी फिल्में, सलमान खान को भी कर चुकी हैं मना
'कृष' से लेकर 'बचना ऐ हसीनों' तक, अमृता राव ने ठुकराई ये बड़ी फिल्में, सलमान खान को भी कर चुकी हैं मना
इंडिया
अन्नामलाई ने लॉन्च किया नया संगठन तो थलापति विजय की पार्टी की आया रिएक्शन, कहा- 'BJP की पुरानी फिल्म...'
अन्नामलाई ने लॉन्च किया नया संगठन तो थलापति विजय की पार्टी की आया रिएक्शन, कहा- 'BJP की पुरानी फिल्म...'
बिजनेस
Petrol-Diesel Price: क्या घरेलू सिलेंडर के साथ आज पेट्रोल-डीजल की भी बढ़ी कीमत? चेक करें लेटेस्ट रेट
क्या घरेलू सिलेंडर के साथ आज पेट्रोल-डीजल की भी बढ़ी कीमत? चेक करें लेटेस्ट रेट
हेल्थ
Hidden Cholesterol Marker: क्या कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल होने पर भी आ सकता है हार्ट अटैक? एक्सपर्ट से जानें
क्या कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल होने पर भी आ सकता है हार्ट अटैक? एक्सपर्ट से जानें
ENT LIVE
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
ENT LIVE
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
ENT LIVE
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
ENT LIVE
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
ENT LIVE
Kangana Ranaut की 'भारत भाग्य विधाता' ने खींचा ध्यान, 26/11 के अनसुने नायकों पर डाली रोशनी
Kangana Ranaut की 'भारत भाग्य विधाता' ने खींचा ध्यान, 26/11 के अनसुने नायकों पर डाली रोशनी
Embed widget