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हिंदी न्यूज़ऑटोक्या भारत में फिर बदल रहा है Fuel का गेम? Diesel की जगह CNG को चुन रहे कार खरीदार

क्या भारत में फिर बदल रहा है Fuel का गेम? Diesel की जगह CNG को चुन रहे कार खरीदार

CNG is the new diesel in India: भारत में बदला फ्यूल का गेम. डीजल को पछाड़ CNG बनी कार खरीदारों की पहली पसंद. मारुती सुजुकी ने दर्ज की 2.18 लाख यूनिट की रिकॉर्ड तिमाही बिक्री. जानिए पूरी डिटेल.

Written By : सोमनाथ चटर्जी |  Edited By: Himanshu Singh |  Updated at : 23 Jul 2026 01:36 PM (IST)
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CNG is the new diesel in India: पहले अपने देश में डीजल गाड़ियों की बिक्री जमकर होती थी. लेकिन डीजल के बढ़ते दाम के चलते अब लोग डीजल गाड़ियां कम खरीद रहे हैं. जबकि अपने देश में फ्यूल चॉइस को लेकर एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को भी मिल रहा है. पिछले कुछ सालों में देखा गया है की लोग तेजी से सीएनजी कार की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं. 

ऐसा हम नहीं बल्कि देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी के ताजे आकंड़ो ने बताया है. पेट्रोल की आसमान छूती कीमतों और डीजल कारों पर कसते सख्त सरकारी नियमों के बीच लोग अब सीएनजी गाड़ियों पर सबसे ज्यादा भरोसा जता रहे हैं. तो चलिए समझते हैं कि आखिर भारत में सीएनजी कैसे नया डीजल बनता जा रहा है.

सीएनजी सेल्स ने तोड़े सारे रिकॉर्ड

आपको बता दें कि, मारुति सुजुकी इंडिया के सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पार्थो बनर्जी के मुताबिक कंपनी ने अपनी शुरुआत के बाद से अब तक की सबसे बड़ी तिमाही सीएनजी बिक्री दर्ज की है. 

चालू वित्त वर्ष में कंपनी ने रिकॉर्ड 2,18,213 यूनिट सीएनजी गाड़ियां बेची हैं. जून 2026 के आंकड़ों को देखें तो मारुति की कुल घरेलू बिक्री में अकेले सीएनजी मॉडल्स की हिस्सेदारी रिकॉर्ड 42 फीसदी रही है. जिससे यह साफ दिखाता है कि आज का खरीदार शोरूम में कदम रखते ही सीएनजी वेरिएंट का रुख कर रहा है.

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इस कार ने बदला पूरा खेल 

मारुति सुजुकी की नई एसयूवी विक्टोरियस कार कंपनी के लिए वरदान साबित हुई है. क्योंकि, विक्टोरिस की कुल बिक्री में 50 फीसदी से ज्यादा हिस्सेदारी इसके सीएनजी वेरिएंट की है. इस गाड़ी की सबसे खास बात इसका इनोवेटिव अंडरबॉडी सीएनजी डिज़ाइन है. 

जिससे कार की डिग्गी में सिलेंडर की वजह से जगह की बिल्कुल कमी नहीं होती. अपने सेगमेंट में इकलौती सीएनजी एसयूवी होने और पूरा बूट स्पेस मिलने की वजह से यह गाड़ी ग्राहकों के बीच जबरदस्त हिट साबित हो रही है और मार्केट में खूब बिक रही है.

डीजल गाड़ियों का गिर रहा है क्रेज 

आपको बता दें कि, कार खरीदारों के इस बदले मिजाज के पीछे कई बड़े कारण हैं. पेट्रोल-डीजल के बढ़ते दाम तो हैं ही साथ ही 10 साल के एनजीटी नियमों और महंगे मेंटेनेंस की वजह से डीजल कारों का आकर्षण खत्म हो रहा है. 

सीएनजी न सिर्फ रनिंग कॉस्ट में डीजल से काफी सस्ती पड़ती है साथ ही पर्यावरण के लिहाज से भी काफी अच्छा विकल्प है. देश भर में सीएनजी स्टेशनों का जाल तेजी से फैल रहा है जिससे लंबी दूरी के सफर में भी चालकों को अब सीएनजी भरवाने की कोई चिंता नहीं रह गई है.

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Published at : 23 Jul 2026 01:36 PM (IST)
Tags :
CNG Is The New Diesel In India Maruti Suzuki CNG Record Quarterly Sales 2026 Rising Fuel Prices CNG Demand India Maruti Suzuki CNG Sales Report
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