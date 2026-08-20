एक टेस्ट में सबसे ज्यादा बार 10 विकेट लेने वाले गेंदबाज

टेस्ट क्रिकेट में किसी भी गेंदबाज के लिए दोनों पारियों को मिलाकर 10 या उससे अधिक विकेट लेना एक सपने जैसा होता है. यह उपलब्धि केवल शानदार गेंदबाजी को ही नहीं, बल्कि गेंदबाज की शारीरिक क्षमता और मानसिक धैर्य को भी साबित करती है. भारतीय टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में कई महान गेंदबाज हुए हैं. तो आइए जानते हैं कि एक मैच में 10 लिकेट लेने वाले गेंदबाज कौन-कौन से हैं.

10 विकेट लेने वाले टॉप-10 गेंदबाज

1. मुथैया मुरलीधरन

श्रीलंका के महान ऑफ स्पिनर मुथैया मुरलीधरन ने 1992 से 2010 के बीच 133 टेस्ट खेले. उन्होंने अपने करियर में रिकॉर्ड 22 बार एक मैच में 10 विकेट लेने का कमाल किया और कुल 800 टेस्ट विकेट चटकाए.

2. शेन वॉर्न

ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज लेग स्पिनर शेन वॉर्न ने 1992 से 2007 के दौरान 145 मैचों में कुल 708 विकेट हासिल किए. वॉर्न ने अपने टेस्ट करियर में 10 बार एक मैच में 10 या उससे ज्यादा विकेट लेने की उपलब्धि हासिल की.

3. सर रिचर्ड हैडली

न्यूजीलैंड के महान तेज गेंदबाज सर रिचर्ड हैडली ने 1973 से 1990 तक 86 टेस्ट मैचों में 431 विकेट अपने नाम किए. हैडली ने अपने करियर में कुल 9 बार एक मैच में 10 विकेट झटकने का कारनामा किया.

4. रंगना हेराथ

श्रीलंका के बाएं हाथ के स्पिनर रंगना हेराथ ने 1999 से 2018 के बीच 93 टेस्ट मैचों में 433 विकेट लिए. हेराथ ने टेस्ट इतिहास में कुल 9 बार एक मुकाबले में 10 विकेट हासिल किए.

5. रविचंद्रन अश्विन

भारत के स्टार ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने 2011 से 2024 के बीच 106 टेस्ट में 537 विकेट झटके. अश्विन ने अपने टेस्ट करियर में 8 बार एक मैच में 10 विकेट लेने का कमाल दिखाया है.

6. अनिल कुंबले

भारत के सबसे सफल गेंदबाज अनिल कुंबले ने 1990 से 2008 के दौरान 132 टेस्ट मैचों में 619 विकेट लिए. जंबो के नाम से मशहूर कुंबले ने 8 बार एक मैच में 10 विकेट लेने का कारनामा किया, जिसमें एक पारी में 10 विकेट भी शामिल हैं.

7. सिडनी बार्न्स

इंग्लैंड के ऐतिहासिक तेज गेंदबाज सिडनी बार्न्स ने 1901 से 1914 के बीच सिर्फ 27 टेस्ट मैचों में 189 विकेट झटके. उन्होंने अपने छोटे से करियर में 7 बार एक मैच में 10 विकेट लेने की अनोखी उपलब्धि दर्ज की.

यह भी पढ़ें- ICC ने जारी की ताजा रैंकिंग, टेस्ट को मिला नया नंबर-1 बल्लेबाज

8. क्लेरी ग्रिमेट

ऑस्ट्रेलिया के लेग स्पिनर क्लेरी ग्रिमेट ने 1925 से 1936 तक 37 टेस्ट मैचों में कुल 216 विकेट लिए. ग्रिमेट ने अपने करियर के दौरान 7 बार एक मुकाबले में 10 विकेट हासिल किए.

9. डेनिस लिली

ऑस्ट्रेलिया के आक्रामक तेज गेंदबाज डेनिस लिली ने 1971 से 1984 के बीच 70 टेस्ट मैचों में 355 विकेट चटकाए. लिली ने अपने करियर में 7 बार एक मैच में 10 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया.

10. इमरान खान

पाकिस्तान के पूर्व कप्तान और ऑलराउंडर इमरान खान ने 1971 से 1992 तक 88 टेस्ट मैचों में 362 विकेट लिए. उन्होंने अपनी घातक गेंदबाजी के दम पर 6 बार एक टेस्ट मैच में 10 विकेट अपने नाम किए.