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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRसिख विरोधी दंगों के दोषी कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार का निधन

सिख विरोधी दंगों के दोषी कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार का निधन

Congress Sajjan Kumar Death News: 1984 सिख दंगों के एक मामले में दोषी कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार का 81 साल की उम्र में निधन हो गया. वह तिहाड़ जेल में उम्रकैद की सजा काट रहे थे.

Written By : बलराम पांडेय |  Updated at : 20 Aug 2026 02:10 PM (IST)
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1984 सिख दंगों के एक मामले में दोषी कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार का गुरुवार (20 अगस्त) को निधन हो गया. तिहाड़ जेल में उम्रैकद की सजा काट रहे सज्जन कुमार को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया था जहां 81 वर्ष की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली. 

भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 1 नवंबर 1984 को सरस्वती विहार इलाके में पिता-पुत्र की हत्या कर दी गई थी. हत्या से जुड़े इस मामले में सज्जन कुमार को दोषी ठहराया गया था. उन्हें सरस्वती विहार में भीड़ को उकसाने का दोषी पाया गया था जिसके कारण जसवंत सिंह और उनके बेटे तरनदीप सिंह की हत्या हो गई थी. कोर्ट ने 17 दिसंबर 2018 को उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी. दोषी ठहराए जाने के बाद सज्जन कुमार ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था.

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12 फरवरी को ठहराया गया था दोषी

इतना ही नहीं, कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार को 12 फरवरी को दंगा करने, गैर-कानूनी तरीके से इकट्ठा होने और हत्या वगैरह से जुड़ी धाराओं के तहत दोषी ठहराया गया था. बता दें, सजा को चुनौती देने वाली सज्जन कुमार की अपील अब भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है. 

फिर साल 2025 में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 1984 के सिख-विरोधी दंगों के मामले में सज्जन कुमार को उम्रकैद की सजा सुनाई थी. इन फैसलों पर कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार ने 1984 के सिख-विरोधी दंगों के मामले में अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार किया था. 

तीन बार के सांसद थे सज्जन कुमार

सज्जन कुमार कांग्रेस की तरफ से तीन बार लोकसभा गए थे. वो बाहरी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र (अब उत्तर पूर्वी दिल्ली) के सांसद थे और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी. 2018 में सज्जन कुमार ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था.

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About the author बलराम पांडेय

मैं बलराम पांडेय ABP नेटवर्क में वरिष्ठ संवाददाता हूं. मीडिया उद्योग में 19 वर्षों से अधिक अनुभव के साथ, मैं रिपोर्टिंग और विश्लेषण में अपने अनुभव का लाभ उठाकर दर्शकों को आकर्षित और जागरूक करने वाली उच्च-प्रभाव वाली कहानियाँ पेश करता हूं. वर्तमान में, मैं दिल्ली सरकार और राजनीतिक घटनाओं, प्रवर्तन निदेशालय (ED), CBI को कवर करने, के साथ बड़े इंटरव्यू और समसामयिक मामलों पर व्यावहारिक विश्लेषण प्रदान करने के लिए ज़िम्मेदारी निभा रहा हूं 
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Published at : 20 Aug 2026 01:46 PM (IST)
Tags :
Delhi News Sajjan Kumar CONGRESS
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