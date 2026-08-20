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हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीOTT पर 21 दिनों में रिलीज हो रही राशा थडानी की तेलुगु फिल्म 'श्रिनिवास मंगापुरम', जानें कब और कहां देखें

OTT पर 21 दिनों में रिलीज हो रही राशा थडानी की तेलुगु फिल्म 'श्रिनिवास मंगापुरम', जानें कब और कहां देखें

Srinivasa Mangapuram OTT release: हिंदी के बाद राशा थडानी ने तेलुगु में महेश बाबू के भतीजे जया कृष्णा के साथ किया है. ऐसे में अब उनकी फिल्म की ओटीटी रिलीज का ऐलान किया गया है.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 20 Aug 2026 03:38 PM (IST)
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Srinivasa Mangapuram OTT release: रवीना टंडन की बेटी राशा थडानी ने हिंदी के साथ ही अब तेलुगु में भी डेब्यू कर लिया है. उन्होंने महेश बाबू के भतीजे जया कृष्णा के साथ तेलुगु में डेब्यू किया है. जहां राशा का साउथ डेब्यू था वहीं, जया का ने फिल्म 'श्रिनिवास मंगापुरम' के जरिए एक्टिंग में कदम रखा. हालांकि, उनकी फिल्म सिनेमाघरों में फ्लॉप साबित हुई. 

हालांकि, अब इसकी ओटीटी रिलीज का भी ऐलान कर दिया गया है. फिल्म थिएटर के बाद ओटीटी पर महज 21 दिनों में ही रिलीज की जा रही है. ऐसे में चलिए बताते हैं इसे आप इसे कब और कहां देख सकते हैं.

ओटीटी पर कब और कहां देखें 'श्रिनिवास मंगापुरम'?

राशा थडानी और जया कृष्णा की फिल्म 'श्रिनिवास मंगापुरम' की ओटीटी रिलीज का ऐलान ऑफिशियली कर दिया गया है. इसकी घोषणा ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो से की गई है. फिल्म को थिएटर में 30 जुलाई को रिलीज किया गया था. ऐसे में अब ये फिल्म 21 दिनों के बाद ही ओटीटी पर भी रिलीज की जा रही है. 

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फिल्म 'श्रीनिवास मंगापुरम' को ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं. फिल्म को 20 अगस्त को रिलीज किया जाएगा. इसे हिंदी के साथ तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ में भी देखा जा सकता है. ये रोमांटिक लव स्टोरी वाली फिल्म है, जिसमें जया के साथ राशा स्क्रीन पर रोमांस करते हुए नजर आई हैं.

डायरेक्टर अजय भूपति ने शेयर की पोस्ट

आपको बता दें कि फिल्म 'श्रिनिवास मंगापुरम' के डायरेक्टर अजय भूपति ने इसकी ओटीटी रिलीज की जानकारी एक्स पर शेयर की है. उन्होंने फिल्म के पोस्टर के साथ लिखा, 'एक कहानी, जिसमें प्यार, दर्द, इमोशन और एक्शन है. आपकी घर की स्क्रीन पर आ रही है श्रिनिवास मंगापुरम. जरूर देखथें और अपने विचार साझा करें.'

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बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही 'श्रिनिवास मंगापुरम'

गौरतलब है कि तेलुगु फिल्म 'श्रिनिवास मंगापुरम' थिएटर रिलीज के बाद बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से पिटी थी. फिल्म को क्रिटिक्स और दर्शकों से मिली जुली प्रतिक्रिया मिली थी लेकिन जया और राशा की केमिस्ट्री ने लोगों का ध्यान जरूर खींचा था. हालांकि, फिल्म कमर्शियली फ्लॉप साबित हुई. सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म ने वर्ल्डवाइड 6.56 करोड़ तो इंडिया नेट कलेक्शन 5.55 करोड़ किया था. ये फिल्म ओवरसीज में सिर्फ 33 लाख रुपये ही कमाने में सफल हो पाई थी.

वहीं, कोईमोई के अनुसार, 'श्रिनिवास मंगापुरम' का बजट करीब 20 करोड़ था. इस लिहाज से ये बजट के जितनी कमाई करने में भी कामयाब नहीं हो पाई थी. 

Image

'श्रिनिवास मंगापुरम' के बारे में

बहरहाल, 'श्रिनिवास मंगापुरम' के बारे में बात की जाए तो इसका निर्देशन अजय भूपति ने किया है और इसका डायरेक्शन भी उन्होंने ही किया है. फिल्म को प्रोड्यूस पी किरण ने किया है. राशा और जया की ये डेब्यू फिल्म थी. हालांकि, राशा की दूसरी फिल्म थी. इसके पहले उन्होंने फिल्म 'आजाद' से डेब्यू किया था, जो कि फ्लॉप साबित हुई थी. लेकिन उनकी तेलुगु की ये पहली फिल्म थी. 

फिल्म की स्टार कास्ट के बारे में बात करें तो इसमें महेश बाबू, नरेश, शाम, ब्रह्माजी, और अन्य कलाकारों ने इस फिल्म में अहम रोल प्ले किया था. फिल्म को 30 जुलाई को रिलीज किया गया था और इसे मिक्स्ड रिव्यू मिले थे.

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About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
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Published at : 20 Aug 2026 03:38 PM (IST)
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