Citroen Basalt या Kia Sonet, फीचर्स, इंजन और कीमत के मामले में कौन-सी SUV बेहतर? जानें डिटेल्स

Citroen Basalt या Kia Sonet, फीचर्स, इंजन और कीमत के मामले में कौन-सी SUV बेहतर? जानें डिटेल्स

Citroen Basalt और Kia Sonet में कौन सी SUV है ज्यादा फीचर-पैक्ड, ज्यादा पावरफुल और ज्यादा वैल्यू फॉर मनी? यहां जानिए दोनों के फीचर्स, इंजन, सेफ्टी और कीमत की पूरी तुलना।

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 14 Oct 2025 05:23 PM (IST)
भारतीय कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में अब मुकाबला और भी दिलचस्प हो गया है. Citroen Basalt Coupe SUV के लॉन्च के साथ ही इसका सीधा मुकाबला Kia Sonet से शुरू हो गया है. दोनों SUVs अपने शानदार डिजाइन, दमदार इंजन और फीचर-पैक्ड इंटीरियर की वजह से ग्राहकों का ध्यान खींच रही हैं, लेकिन सवाल ये है कि आखिर इन दोनों में से कौन सी SUV ज्यादा वैल्यू फॉर मनी साबित होती है? आइए विस्तार से जानते हैं.

  • Citroen Basalt में कंपनी ने कम्फर्ट और टेक्नोलॉजी का बेहतरीन कॉम्बिनेशन दिया है. इसमें 10.25-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, Android Auto और Apple CarPlay, 7-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, लेदरेट अपहोल्स्ट्री और 470 लीटर का बूट स्पेस मिलता है. इसके साथ LED प्रोजेक्टर हेडलैंप्स, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल और रियर एसी वेंट्स जैसी सुविधाएं इसे एक क्लासी SUV बनाती हैं.
  • वहीं, Kia Sonet फीचर्स के मामले में हमेशा अपने सेगमेंट में सबसे आगे रही है. इसमें LED लाइटिंग, 10.25-इंच टचस्क्रीन सिस्टम, Bose ऑडियो सिस्टम, फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स, इलेक्ट्रिक सनरूफ और वायरलेस चार्जिंग जैसी प्रीमियम सुविधाएँ दी गई हैं. इसके अलावा एयर प्यूरिफायर, कूल्ड ग्लोव बॉक्स और 10.25-इंच डिजिटल क्लस्टर जैसी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी इसे और भी बेहतर बनाती हैं. कुल मिलाकर फीचर्स के मामले में Kia Sonet थोड़ी आगे दिखती है क्योंकि इसमें ज्यादा प्रीमियम कंविनिएंस ऑप्शंस दिए गए हैं.

  • Citroen Basalt में 1.2-लीटर, 3-सिलेंडर पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो मैनुअल वेरिएंट में 82 PS पावर और 115 Nm टॉर्क, जबकि टर्बो वेरिएंट में 110 PS पावर और 205 Nm टॉर्क जनरेट करता है. यह SUV 18 से 18.7 kmpl तक का माइलेज देती है, जो इसे फ्यूल-एफिशिएंट बनाता है. दूसरी ओर, Kia Sonet इंजन ऑप्शंस में कहीं आगे है. इसमें 1.2L पेट्रोल, 1.0L टर्बो पेट्रोल और 1.5L डीजल इंजन के विकल्प मिलते हैं. इसके अलावा ट्रांसमिशन में भी कई विकल्प- 5-speed MT, 6-speed iMT, 7-speed DCT और 6-speed AT दिए गए हैं. इसका मतलब है कि ड्राइविंग स्टाइल और जरूरत के हिसाब से ग्राहक कई पावरट्रेन चुन सकते हैं. 

  • Citroen Basalt में सेफ्टी के लिए 6 एयरबैग्स, ESP, Hill Hold Control, ABS + EBD, TPMS, ISOFIX चाइल्ड एंकर्स और रियर पार्किंग कैमरा दिए गए हैं. वहीं Kia Sonet में Level-1 ADAS के साथ 360-डिग्री कैमरा, ब्लाइंड व्यू मॉनिटर, 6 एयरबैग्स, ESC, HAC और TPMS जैसे एडवांस्ड फीचर्स शामिल हैं. 

  • Citroen Basalt की कीमत 7.95 लाख से 14.10 लाख (एक्स-शोरूम) के बीच है. वहीं Kia Sonet की कीमत 7.30 लाख से 14.09 लाख (एक्स-शोरूम) तक जाती है. दोनों SUVs की कीमत लगभग समान है, लेकिन ज्यादा इंजन ऑप्शंस और एडवांस्ड फीचर्स की वजह से Kia Sonet वैल्यू फॉर मनी SUV साबित होती है. Citroen Basalt उन ग्राहकों के लिए बेहतर विकल्प है, जो यूरोपियन डिजाइन और सॉफ्ट सस्पेंशन के साथ एक कम्फर्टेबल ड्राइविंग एक्सपीरियंस चाहते हैं, जबकि Kia Sonet उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो परफॉर्मेंस, टेक्नोलॉजी और सेफ्टी का पूरा पैकेज चाहते हैं.

ये भी पढ़ें: दिवाली कितनी डाउन पेमेंट पर मिल जाएगी Royal Enfield की सबसे सस्ती बाइक? जानें राइवल्स

Published at : 14 Oct 2025 05:23 PM (IST)
