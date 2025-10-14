हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
इस दिवाली कितनी डाउन पेमेंट पर मिल जाएगी Royal Enfield की सबसे सस्ती बाइक? जानें राइवल्स

इस दिवाली कितनी डाउन पेमेंट पर मिल जाएगी Royal Enfield की सबसे सस्ती बाइक? जानें राइवल्स

Royal Enfield Hunter 350: रॉयल एनफील्ड हंटर 350 में 349cc J-सीरीज एयर-कूल्ड, सिंगल-सिलेंडर इंजन मिलता है. ये पावरट्रेन 20.2 बीएचपी और 27 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है. आइए डिटेल्स जानते हैं.

14 Oct 2025 01:47 PM (IST)


जीएसटी कटौती के बाद रॉयल एनफील्ड हंटर 350 खरीदना अब पहले से सस्ता हो गया है. अब इस बाइक की एक्स-शोरूम कीमत 1.38 लाख रुपये से शुरू होती है. अगर आप दिवाली पर हंटर 350 को खरीदना चाहते हैं तो इसके लिए बाइक की ऑन-रोड कीमत, डाउन पेमेंट और EMI का हिसाब जानना जरूरी है.

Royal Enfield Hunter 350 की दिल्ली में ऑन-रोड कीमत लगभग 1 लाख 60 हजार रुपये है. बाइक की इस कीमत आरटीओ शुल्क, इंश्योरेंस अमाउंट और बाकी चार्जेस शामिल हैं. यह ऑन-रोड कीमत शहरों और वेरिएंट के आधार पर अलग-अलग हो सकती है.

क्या रहेगा बाइक की डाउन पेमेंट का हिसाब? 

रॉयल एनफील्ड हंटर खरीदने के लिए कम से कम आपको 10 हजार रुपये डाउन पेमेंट के तौर पर जमा करने होंगे. इसके बाद 1.50 लाख रुपये लोन के तौर पर लेने होंगे. अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है और यह लोन 9 फीसदी की ब्याज दर से 3 साल के लिए मिल जाता है तो EMI लगभग 4 हजार 756 बनेगी. ऐसे में अगर आप इस बाइक को फाइनेंस कराना चाहते हैं तो आपके लिए दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ना जरूरी है. 

कैसा है Royal Enfield Hunter 350 का पावरट्रेन? 

अब इंजन की बात की जाए तो हंटर 350 में 349cc J-सीरीज एयर-कूल्ड, सिंगल-सिलेंडर इंजन मिलता है. ये पावरट्रेन 20.2 बीएचपी और 27 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है. ये इंजन 5-स्पीड गियरबॉक्स और स्लिप असिस्ट क्लच के साथ मिलता है. इस नए कलर एडिशन की बुकिंग रॉयल एनफील्ड डीलरशिप, ऑफिशियल वेबसाइट और ऐप के माध्यम से शुरू हो चुकी है.

मार्केट में किन बाइक्स को देती है टक्कर? 

अगर राइवल बाइक्स की बात की जाए तो रॉयल एनफील्ड हंटर 350 टीवीएस रोनिन, होंडा Honda H'ness CB350/CB350 RS जैसी रेट्रो स्टाइल बाइक्स को कड़ी टक्कर देती हैं. इसके अलावा जावा 42 और बुलेट 350 भी इसकी राइवल्स हैं,हालांकि जावा 42 थोड़ी महंगी है.

‘10 रुपये का बिस्किट’ से मशहूर शादाब जकाती ने खरीदी Scorpio N, GST कट के बाद मिल रही इतनी सस्ती 

14 Oct 2025 01:46 PM (IST)
