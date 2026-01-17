एक्सप्लोरर
Hyundai Venue vs Kia Syros: टॉप वेरिएंट में किस SUV के फीचर्स हैं ज्यादा दमदार? खरीदने से पहले जानें सबकुछ
Hyundai Venue और Kia Syros दोनों ही SUVs अपने सेगमेंट में टेक्नोलॉजी, सेफ्टी और क्वालिटी के लिहाज से दमदार हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि किस SUV में ज्यादा स्पेस, बेहतर फीचर्स मिलती है.
नई जनरेशन Hyundai Venue अब पहले से ज्यादा एडवांस फीचर्स और अपडेटेड डिजाइन के साथ आई है. खास बात ये है कि इसे Kia Syros के K1 प्लेटफॉर्म पर ही तैयार किया गया है, लेकिन इसके बावजूद दोनों SUVs का लुक और फील एक-दूसरे से काफी अलग है. Hyundai Venue का डिजाइन ज्यादा मस्क्युलर और SUV-स्टाइल का है, जो रोड पर दमदार प्रेजेंस देता है. वहीं Kia Syros का टॉलबॉय डिजाइन इसे ज्यादा अर्बन और कॉम्पैक्ट लुक देता है, जो शहरों के लिए ज्यादा प्रैक्टिकल माना जाता है.
कीमत और इंजन ऑप्शन
- नई Hyundai Venue का टॉप वेरिएंट HX 10 है, जो 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल DCT और 1.5-लीटर डीजल ऑटोमैटिक ऑप्शन में आता है. दूसरी ओर Kia Syros का टॉप मॉडल HTX+ (O) भी इन्हीं इंजन और ट्रांसमिशन कॉम्बिनेशन के साथ उपलब्ध है. कीमत की बात करें तो दोनों की एक्स-शोरूम कीमत लगभग एक जैसी है, लेकिन Syros अपने कुछ Extra फीचर्स की वजह से Venue के मुकाबले थोड़ा महंगा पड़ सकता है.
एक्सटीरियर और डायमेंशन्स में कौन आगे?
- डायमेंशन्स के मामले में Kia Syros हल्का सा Venue से आगे निकल जाती है. Syros का व्हीलबेस 2,550mm है, जो Venue से 30mm ज्यादा है, जबकि इसकी ऊंचाई भी 15mm ज्यादा है. इसका फायदा रियर सीट पर बैठने वालों को बेहतर हेडरूम के रूप में मिलता है. Syros में 17-इंच अलॉय व्हील्स दिए गए हैं, जबकि Venue में 16-इंच अलॉय व्हील्स मिलते हैं. हालांकि Venue का फ्रंट ग्रिल और DRL डिजाइन इसे ज्यादा स्पोर्टी और SUV जैसा बनाता है.
इंटीरियर और फीचर्स का फर्क
- दोनों ही SUVs फीचर्स से भरपूर हैं, लेकिन Kia Syros येां एक कदम आगे निकल जाती है. Venue में टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट, वायरलेस चार्जिंग, पावर्ड ड्राइवर सीट और प्रीमियम ऑडियो सिस्टम जैसे फीचर्स मिलते हैं. वहीं Syros में 5-इंच AC कंट्रोल डिस्प्ले, रियर सीट बेस वेंटिलेशन, एयर प्यूरीफायर, स्लाइडिंग रियर सीट्स और पैनोरमिक सनरूफ जैसे एडवांस फीचर्स दिए गए हैं, जो Venue में उपलब्ध नहीं हैं.
सेफ्टी और ड्राइविंग टेक्नोलॉजी
- सेफ्टी के मामले में दोनों SUVs लगभग बराबरी पर हैं. दोनों में लेवल-2 ADAS, 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, पैडल शिफ्टर्स, ड्राइव मोड्स और एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स मिलते हैं. Venue की मजबूत बिल्ड क्वालिटी और Syros का स्टेबल K1 प्लेटफॉर्म दोनों को सुरक्षित बनाते हैं.
