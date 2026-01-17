हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बीएमसी चुनाव परिणाम 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोHyundai Venue vs Kia Syros: टॉप वेरिएंट में किस SUV के फीचर्स हैं ज्यादा दमदार? खरीदने से पहले जानें सबकुछ

Hyundai Venue vs Kia Syros: टॉप वेरिएंट में किस SUV के फीचर्स हैं ज्यादा दमदार? खरीदने से पहले जानें सबकुछ

Hyundai Venue और Kia Syros दोनों ही SUVs अपने सेगमेंट में टेक्नोलॉजी, सेफ्टी और क्वालिटी के लिहाज से दमदार हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि किस SUV में ज्यादा स्पेस, बेहतर फीचर्स मिलती है.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 17 Jan 2026 08:25 PM (IST)
Preferred Sources

नई जनरेशन Hyundai Venue अब पहले से ज्यादा एडवांस फीचर्स और अपडेटेड डिजाइन के साथ आई है. खास बात ये है कि इसे Kia Syros के K1 प्लेटफॉर्म पर ही तैयार किया गया है, लेकिन इसके बावजूद दोनों SUVs का लुक और फील एक-दूसरे से काफी अलग है. Hyundai Venue का डिजाइन ज्यादा मस्क्युलर और SUV-स्टाइल का है, जो रोड पर दमदार प्रेजेंस देता है. वहीं Kia Syros का टॉलबॉय डिजाइन इसे ज्यादा अर्बन और कॉम्पैक्ट लुक देता है, जो शहरों के लिए ज्यादा प्रैक्टिकल माना जाता है.

कीमत और इंजन ऑप्शन

  • नई Hyundai Venue का टॉप वेरिएंट HX 10 है, जो 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल DCT और 1.5-लीटर डीजल ऑटोमैटिक ऑप्शन में आता है. दूसरी ओर Kia Syros का टॉप मॉडल HTX+ (O) भी इन्हीं इंजन और ट्रांसमिशन कॉम्बिनेशन के साथ उपलब्ध है. कीमत की बात करें तो दोनों की एक्स-शोरूम कीमत लगभग एक जैसी है, लेकिन Syros अपने कुछ Extra फीचर्स की वजह से Venue के मुकाबले थोड़ा महंगा पड़ सकता है.

एक्सटीरियर और डायमेंशन्स में कौन आगे?

  • डायमेंशन्स के मामले में Kia Syros हल्का सा Venue से आगे निकल जाती है. Syros का व्हीलबेस 2,550mm है, जो Venue से 30mm ज्यादा है, जबकि इसकी ऊंचाई भी 15mm ज्यादा है. इसका फायदा रियर सीट पर बैठने वालों को बेहतर हेडरूम के रूप में मिलता है. Syros में 17-इंच अलॉय व्हील्स दिए गए हैं, जबकि Venue में 16-इंच अलॉय व्हील्स मिलते हैं. हालांकि Venue का फ्रंट ग्रिल और DRL डिजाइन इसे ज्यादा स्पोर्टी और SUV जैसा बनाता है.

इंटीरियर और फीचर्स का फर्क

  • दोनों ही SUVs फीचर्स से भरपूर हैं, लेकिन Kia Syros येां एक कदम आगे निकल जाती है. Venue में टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट, वायरलेस चार्जिंग, पावर्ड ड्राइवर सीट और प्रीमियम ऑडियो सिस्टम जैसे फीचर्स मिलते हैं. वहीं Syros में 5-इंच AC कंट्रोल डिस्प्ले, रियर सीट बेस वेंटिलेशन, एयर प्यूरीफायर, स्लाइडिंग रियर सीट्स और पैनोरमिक सनरूफ जैसे एडवांस फीचर्स दिए गए हैं, जो Venue में उपलब्ध नहीं हैं.

सेफ्टी और ड्राइविंग टेक्नोलॉजी

  • सेफ्टी के मामले में दोनों SUVs लगभग बराबरी पर हैं. दोनों में लेवल-2 ADAS, 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, पैडल शिफ्टर्स, ड्राइव मोड्स और एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स मिलते हैं. Venue की मजबूत बिल्ड क्वालिटी और Syros का स्टेबल K1 प्लेटफॉर्म दोनों को सुरक्षित बनाते हैं.

ये भी पढ़ें:- JSW की पहली SUV Jetour T2 तैयार, पेट्रोल और इलेक्ट्रिक दोनों ऑप्शन में होगी लॉन्च 

Published at : 17 Jan 2026 08:25 PM (IST)
Tags :
Hyundai Venue Kia Syros Hyundai Venue Vs Kia Syros Compact SUV 2025 Venue Vs Syros
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
‘यह मामला सिर्फ चिंताजनक नहीं, बल्कि कलंक...’, एआर रहमान के आरोपों पर बोले नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी
‘सिर्फ चिंताजनक नहीं, बल्कि कलंक...’, एआर रहमान के आरोपों पर बोले कैलाश सत्यार्थी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'अगर कोई आना चाहता है तो...', हर की पौड़ी में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक की मांग पर बोले BJP प्रदेश अध्यक्ष
'अगर कोई आना चाहता है तो...', हर की पौड़ी में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक की मांग पर बोले BJP प्रदेश अध्यक्ष
क्रिकेट
रवींद्र जडेजा की फॉर्म पर सवाल उठाने वालों को सिराज ने दिया जवाब, जो कहा वो आपको जरूर जानना चाहिए
जडेजा की फॉर्म पर सवाल उठाने वालों को सिराज ने दिया जवाब, जो कहा वो आपको जरूर जानना चाहिए
बॉलीवुड
क्या करते हैं डिंपल कपाड़िया के छोटे दामाद, बेटी का बॉलीवुड करियर रहा एकदम फ्लॉप
क्या करते हैं डिंपल कपाड़िया के छोटे दामाद, बेटी का बॉलीवुड करियर रहा एकदम फ्लॉप
Advertisement

वीडियोज

Chitra Tripathi: धर्म का अपमान या kashi का उत्थान..चीन मूर्तियों के विध्वंस का सच क्या? |Manikarnika
Indore News: 24 मौतों के बाद एक्शन मोड में विपक्ष, Mohan सरकार की बढ़ेगी मुश्किलें? | Rahul Gandhi
PM Modi Mission India: 'BJP सरकार बनाइए हम इनको देश से बाहर निकालेंगे'- पीएम मोदी | Mamata Banerjee
PM Modi Mission India: PM मोदी की बंगाल को बड़ी सौगात, Vande Bharat Sleeper का किया शुभारंभ ABP
Patna के Caramli Chak में प्लास्टिक गोदाम में भीषण आग | Fire News | ABP News | Bihar News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
‘यह मामला सिर्फ चिंताजनक नहीं, बल्कि कलंक...’, एआर रहमान के आरोपों पर बोले नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी
‘सिर्फ चिंताजनक नहीं, बल्कि कलंक...’, एआर रहमान के आरोपों पर बोले कैलाश सत्यार्थी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'अगर कोई आना चाहता है तो...', हर की पौड़ी में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक की मांग पर बोले BJP प्रदेश अध्यक्ष
'अगर कोई आना चाहता है तो...', हर की पौड़ी में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक की मांग पर बोले BJP प्रदेश अध्यक्ष
क्रिकेट
रवींद्र जडेजा की फॉर्म पर सवाल उठाने वालों को सिराज ने दिया जवाब, जो कहा वो आपको जरूर जानना चाहिए
जडेजा की फॉर्म पर सवाल उठाने वालों को सिराज ने दिया जवाब, जो कहा वो आपको जरूर जानना चाहिए
बॉलीवुड
क्या करते हैं डिंपल कपाड़िया के छोटे दामाद, बेटी का बॉलीवुड करियर रहा एकदम फ्लॉप
क्या करते हैं डिंपल कपाड़िया के छोटे दामाद, बेटी का बॉलीवुड करियर रहा एकदम फ्लॉप
इंडिया
'भ्रष्टाचार की पार्टी है TMC, घुसपैठियों को वोटर...', प्रधानमंत्री मोदी ने मालदा से ममता बनर्जी पर साधा निशाना
'भ्रष्टाचार की पार्टी TMC, घुसपैठियों को वोट...', PM मोदी ने ममता बनर्जी पर साधा निशाना
इंडिया
Telangana: सोशल मीडिया की ‘क्वीन’ और पति का खौफनाक खेल, 1500 लोगों को बनाया हनीट्रैप का शिकार, धमकी देकर वसूले लाखों रुपए
सोशल मीडिया की ‘क्वीन’ और पति का खौफनाक खेल, 1500 लोगों को जाल में फंसाकर किया गंदा काम!
ट्रेंडिंग
मम्मी से छिपकर रील बना रहे हैं गाइज, अब आप हमारा गाना सुनिए, छोटी बच्चियों का क्यूट सा वीडियो वायरल
मम्मी से छिपकर रील बना रहे हैं गाइज, अब आप हमारा गाना सुनिए, छोटी बच्चियों का क्यूट सा वीडियो वायरल
जनरल नॉलेज
मुगल रोज खाने में क्या खाते थे, कैसी थी उनकी थाली?
मुगल रोज खाने में क्या खाते थे, कैसी थी उनकी थाली?
ENT LIVE
One Two Cha Cha Chaa Review: Ashutosh Rana ने चाचा के किरदार में जान डाल दी
One Two Cha Cha Chaa Review: Ashutosh Rana ने चाचा के किरदार में जान डाल दी
ENT LIVE
बिंदिया के बाहुबली सीजन 2 का ट्रेलर आउट, दवन परिवार में सत्ता की लड़ाई से बढ़ा बवाल
बिंदिया के बाहुबली सीजन 2 का ट्रेलर आउट, दवन परिवार में सत्ता की लड़ाई से बढ़ा बवाल
ENT LIVE
Happy Patel Review: Delhi Belly जैसे raw और bold storytelling का मजा, Vir Das और Mithila Palkar की धमाकेदार performance
Happy Patel Review: Delhi Belly जैसे raw और bold storytelling का मजा, Vir Das और Mithila Palkar की धमाकेदार performance
ENT LIVE
Rahu Ketu Review: Pulkit Samrat और Varun Sharma छा गए | Shalini Pandey
Rahu Ketu Review: Pulkit Samrat और Varun Sharma छा गए | Shalini Pandey
ENT LIVE
Border 2 Trailer Review: बॉर्डर 2' का देशभक्ति से भरा Trailer, Sunny Deol का धमाकेदार जोश
Border 2 Trailer Review: बॉर्डर 2' का देशभक्ति से भरा Trailer, Sunny Deol का धमाकेदार जोश
Embed widget