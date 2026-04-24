अब आसमान में उड़ती दिखेंगी कारें, चीन की इस कंपनी ने दे दी डिलीवरी की तारीख

टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है कि अब वो चीजें भी हकीकत बनने लगी हैं, जो पहले सिर्फ साइंस फिक्शन फिल्मों में दिखाई देती थीं. उड़ने वाली कारें अब भविष्य नहीं बल्कि आने वाले कुछ सालों की सच्चाई बन सकती हैं. चीन की इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी XPeng इसी दिशा में तेजी से काम कर रही है और उसने 2027 तक कई बड़े बदलाव लाने का प्लान बनाया है.

XPeng का सबसे बड़ा फोकस इस समय फ्लाइंग कार यानी उड़ने वाली कारों पर है. कंपनी का कहना है कि 2027 तक इन कारों का बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन किया जाएगा. इतना ही नहीं ये कारें नॉर्मल कारों की तरह सड़क पर भी चलेंगी और जरूरत पड़ने पर हवा में उड़ भी सकेंगी. इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि शहरों में लगने वाले भारी ट्रैफिक जाम से छुटकारा मिल सकता है और ट्रैवल का समय काफी कम हो जाएगा.

इस तरह की कारों को बाजार में लाने से पहले कई तरह की सरकारी मंजूरी और सुरक्षा से जुड़े नियमों को पूरा करना होगा. इसलिए अभी ये प्रोजेक्ट पूरी तरह से लॉन्च नहीं हुआ है, लेकिन कंपनी का दावा है कि उसे पहले ही बड़ी संख्या से इन कारों के लिए दिलचस्पी और बुकिंग मिल चुकी है.

ह्यूमनॉइड रोबोट को लेकर भी किया जा रहा काम

इसके अलावा XPeng ह्यूमनॉइड रोबोट यानी इंसानों जैसे दिखने और काम करने वाले रोबोट भी बना रही है ये रोबोट ऐसे डिजाइन किए जा रहे हैं कि वे इंसानों की तरह चल-फिर सकें, चीजें उठा सकें और लोगों से बातचीत भी कर सकें. शुरुआत में इनका इस्तेमाल दुकानों, ऑफिसों या कस्टमर सर्विस जैसे कामों में किया जाएगा.

उदाहरण के तौर पर, ये रोबोट रिसेप्शन पर खड़े होकर लोगों का स्वागत कर सकते हैं या ग्राहकों के सवालों के जवाब दे सकते हैं. कंपनी का प्लान है कि 2026 के अंत तक इन रोबोट्स का बड़े लेवल पर प्रोडक्शन शुरू कर दिया जाए. धीरे-धीरे इनका इस्तेमाल और भी कई क्षेत्रों में बढ़ाया जा सकता है.

ड्राइवरलेस गाड़ियां पूरी तरह से होंगी ऑटोमैटिक

XPeng सिर्फ यहीं नहीं रुक रही है. वह रोबोट टैक्सी यानी बिना ड्राइवर की गाड़ियों पर भी काम कर रही है. ये गाड़ियाँ पूरी तरह से ऑटोमैटिक होंगी और खुद ही रास्ता तय करके यात्रियों को उनकी मंजिल तक पहुंचा सकेंगी. इससे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम और भी आसान और सुरक्षित हो सकता है.

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