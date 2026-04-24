हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
UP Board ResultAssembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोFlying Cars: अब आसमान में उड़ती दिखेंगी कारें, चीन की इस कंपनी ने दे दी डिलीवरी की तारीख

Flying Cars: अब आसमान में उड़ती दिखेंगी कारें, चीन की इस कंपनी ने दे दी डिलीवरी की तारीख

China Flying Cars: XPeng का सबसे बड़ा फोकस इस समय फ्लाइंग कार यानी उड़ने वाली कारों पर है. इतना ही नहीं ये कारें नॉर्मल कारों की तरह सड़क पर भी चलेंगी. आइए डिटेल्स जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: क़मरजहां | Updated at : 24 Apr 2026 10:04 AM (IST)
Preferred Sources

टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है कि अब वो चीजें भी हकीकत बनने लगी हैं, जो पहले सिर्फ साइंस फिक्शन फिल्मों में दिखाई देती थीं. उड़ने वाली कारें अब भविष्य नहीं बल्कि आने वाले कुछ सालों की सच्चाई बन सकती हैं. चीन की इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी XPeng इसी दिशा में तेजी से काम कर रही है और उसने 2027 तक कई बड़े बदलाव लाने का प्लान बनाया है. 

XPeng का सबसे बड़ा फोकस इस समय फ्लाइंग कार यानी उड़ने वाली कारों पर है. कंपनी का कहना है कि 2027 तक इन कारों का बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन किया जाएगा. इतना ही नहीं ये कारें नॉर्मल कारों की तरह सड़क पर भी चलेंगी और जरूरत पड़ने पर हवा में उड़ भी सकेंगी. इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि शहरों में लगने वाले भारी ट्रैफिक जाम से छुटकारा मिल सकता है और ट्रैवल का समय काफी कम हो जाएगा. 

इस तरह की कारों को बाजार में लाने से पहले कई तरह की सरकारी मंजूरी और सुरक्षा से जुड़े नियमों को पूरा करना होगा. इसलिए अभी ये प्रोजेक्ट पूरी तरह से लॉन्च नहीं हुआ है, लेकिन कंपनी का दावा है कि उसे पहले ही बड़ी संख्या से इन कारों के लिए दिलचस्पी और बुकिंग मिल चुकी है. 

ह्यूमनॉइड रोबोट को लेकर भी किया जा रहा काम 

इसके अलावा XPeng ह्यूमनॉइड रोबोट यानी इंसानों जैसे दिखने और काम करने वाले रोबोट भी बना रही है ये रोबोट ऐसे डिजाइन किए जा रहे हैं कि वे इंसानों की तरह चल-फिर सकें, चीजें उठा सकें और लोगों से बातचीत भी कर सकें. शुरुआत में इनका इस्तेमाल दुकानों, ऑफिसों या कस्टमर सर्विस जैसे कामों में किया जाएगा.

उदाहरण के तौर पर, ये रोबोट रिसेप्शन पर खड़े होकर लोगों का स्वागत कर सकते हैं या ग्राहकों के सवालों के जवाब दे सकते हैं. कंपनी का प्लान है कि 2026 के अंत तक इन रोबोट्स का बड़े लेवल पर प्रोडक्शन शुरू कर दिया जाए. धीरे-धीरे इनका इस्तेमाल और भी कई क्षेत्रों में बढ़ाया जा सकता है. 

ड्राइवरलेस गाड़ियां पूरी तरह से होंगी ऑटोमैटिक

XPeng सिर्फ यहीं नहीं रुक रही है. वह रोबोट टैक्सी यानी बिना ड्राइवर की गाड़ियों पर भी काम कर रही है. ये गाड़ियाँ पूरी तरह से ऑटोमैटिक होंगी और खुद ही रास्ता तय करके यात्रियों को उनकी मंजिल तक पहुंचा सकेंगी. इससे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम और भी आसान और सुरक्षित हो सकता है.

यह भी पढ़ें:-

Car Seat Belt के ये छुपे फायदे जानकर रह जाएंगे हैरान! सिर्फ सुरक्षा ही नहीं, ऐसे भी आती है काम 

Published at : 24 Apr 2026 10:04 AM (IST)
Tags :
Humanoid Robot China Flying Cars Xpeng Xpeng Flying Cars
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
Flying Cars: अब आसमान में उड़ती दिखेंगी कारें, चीन की इस कंपनी ने दे दी डिलीवरी की तारीख
अब आसमान में उड़ती दिखेंगी कारें, चीन की इस कंपनी ने दे दी डिलीवरी की तारीख
ऑटो
Car Seat Belt के ये छुपे फायदे जानकर रह जाएंगे हैरान! सिर्फ सुरक्षा ही नहीं, ऐसे भी आती है काम
Car Seat Belt के ये छुपे फायदे जानकर रह जाएंगे हैरान! सिर्फ सुरक्षा ही नहीं, ऐसे भी आती है काम
ऑटो
Mouthwash Side Effects: माउथवॉश का ज्यादा इस्तेमाल बढ़ा सकता है ब्लड प्रेशर, डॉक्टर ने बताए इसके चौंकाने वाले असर
माउथवॉश का ज्यादा इस्तेमाल बढ़ा सकता है ब्लड प्रेशर, डॉक्टर ने बताए इसके चौंकाने वाले असर
ऑटो
इस साल कार खरीदने का प्लान? ये हैं Punch से Baleno तक बेस्ट ऑप्शन, कीमत 5.65 लाख से शुरू
इस साल कार खरीदने का प्लान? ये हैं Punch से Baleno तक बेस्ट ऑप्शन, कीमत 5.65 लाख से शुरू
Advertisement

वीडियोज

Sansani: दरिंदे नौकर का 'लास्ट हॉरर'! | Delhi Crime
West Bengal 2026 Phase 1 Voting: दीदी का कमाल...या PM Modi का धमाल? | TMC Vs BJP | Breaking
Chitra Tripathi: Battle of West Bengal का Winner कौन? | Mamata Banerjee | TMC Vs BJP | Janhit |
Pratima Mishra: बंगाल चुनाव में हिंसा की 'बिग पिक्चर' | West Bengal Phase 1 Voting | BJP | TMC
Iran Vs US-Israel War:'ईरान को सबसे ज्यादा दर्द देने वाली जगह पर चोट'
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
India-US Relations: 'पहले के मुकाबले अब भारत...' पूर्व अमेरिकी राजदूत की ये बात ट्रंप को सुननी चाहिए, समझ आएगी इंडिया की असली वैल्यू
'पहले के मुकाबले अब भारत...' पूर्व अमेरिकी राजदूत की ये बात ट्रंप को सुननी चाहिए, समझ आएगी इंडिया की असली वैल्यू
बिहार
महिलाओं को लेकर दिए गए विवादित बयान पर पप्पू यादव की दो टूक, 'माफी मांगता हूं, लेकिन...'
महिलाओं को लेकर दिए गए विवादित बयान पर पप्पू यादव की दो टूक, 'माफी मांगता हूं, लेकिन...'
विश्व
Donald Trump On India: पहले कहा 'नरक', अब भारत को महान देश बताने लगे ट्रंप, पीएम मोदी को लेकर भी किया कमेंट, जानें इंडिया ने क्या कहा?
पहले कहा 'नरक', अब भारत को महान देश बताने लगे ट्रंप, पीएम मोदी को लेकर भी किया कमेंट, जानें इंडिया ने क्या कहा?
बॉलीवुड
'जमील जमाली' की पॉपुलैरिटी से खुश हुए 'धुरंधर' के प्रोड्यूसर, राकेश बेदी को दिया इतने करोड़ का बोनस
'जमील जमाली' की पॉपुलैरिटी से खुश हुए धुरंधर के प्रोड्यूसर, राकेश बेदी को दिया ये ऑफर
आईपीएल 2026
MI-CSK मैच के बाद कितनी बदली प्वाइंट्स टेबल? जानें किसके पास है ऑरेंज और पर्पल कैप
MI-CSK मैच के बाद कितनी बदली प्वाइंट्स टेबल? जानें किसके पास है ऑरेंज और पर्पल कैप
न्यूज़
US Israel Iran War Live: ईरान के खिलाफ परमाणु हथियार का इस्तेमाल करेगा अमेरिका? डोनाल्ड ट्रंप ने दिया ये जवाब
Live: ईरान के खिलाफ परमाणु हथियार का इस्तेमाल करेगा अमेरिका? डोनाल्ड ट्रंप ने दिया ये जवाब
एग्रीकल्चर
Irrigation Tips: कम पानी में ऐसे करें खेतों की सिंचाई, किसानों के लिए काम के हैं टिप्स
कम पानी में ऐसे करें खेतों की सिंचाई, किसानों के लिए काम के हैं टिप्स
लाइफस्टाइल
Screen Time Effects: खुश रहने के लिए बस अपने रुटीन में करें यह छोटा सा बदलाव, बाद में थैंक यू बोलेंगे आप
खुश रहने के लिए बस अपने रुटीन में करें यह छोटा सा बदलाव, बाद में थैंक यू बोलेंगे आप
ENT LIVE
राजा हरिश्चंद्र’ (1913): क्यों भारत की पहली फिल्म में पुरुष बने महिलाएं?
राजा हरिश्चंद्र’ (1913): क्यों भारत की पहली फिल्म में पुरुष बने महिलाएं?
ENT LIVE
The Kapil Sharma Show के बाद Acting से दूर हुईं Archana Puran Singh, खुद किया खुलासा
The Kapil Sharma Show के बाद Acting से दूर हुईं Archana Puran Singh, खुद किया खुलासा
ENT LIVE
Lee Cronin’s The Mummy Review: डर और खून का भयानक Combination, थियेटर में लगेगा Horror का तड़का
Lee Cronin’s The Mummy Review: डर और खून का भयानक Combination, थियेटर में लगेगा Horror का तड़का
ENT LIVE
Raja Shivaji Trailer Review | Chhatrapati Shivaji Maharaj की कहानी Emotions, Power & Legacy
Raja Shivaji Trailer Review | Chhatrapati Shivaji Maharaj की कहानी Emotions, Power & Legacy
ENT LIVE
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
Embed widget