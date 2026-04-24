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हिंदी न्यूज़ऑटोCar Seat Belt के ये छुपे फायदे जानकर रह जाएंगे हैरान! सिर्फ सुरक्षा ही नहीं, ऐसे भी आती है काम

Car Seat Belt के ये छुपे फायदे जानकर रह जाएंगे हैरान! सिर्फ सुरक्षा ही नहीं, ऐसे भी आती है काम

सीट बेल्ट सिर्फ आपकी सुरक्षा के लिए ही नहीं होती, बल्कि इसके कई और काम भी होते हैं. अगर आप इसके छुपे हुए फीचर्स जान लें, तो यह आपके लिए और भी ज्यादा काम की चीज बन सकती है.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 24 Apr 2026 08:55 AM (IST)
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जब भी हम कार में बैठते हैं, तो सबसे पहले सीट बेल्ट लगाते हैं. आमतौर पर हम सोचते हैं कि इसका काम सिर्फ एक्सीडेंट या झटके से बचाना है. यह बात सही है, लेकिन सीट बेल्ट के कुछ ऐसे काम भी हैं जिनके बारे में ज्यादातर लोगों को पता नहीं होता. ये छोटी सी पट्टी मुश्किल समय में आपकी मदद कर सकती है और कई स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल की जा सकती है. अगर आप इन ट्रिक्स को जान लेते हैं, तो सीट बेल्ट आपके लिए और भी ज्यादा काम की चीज बन सकती है.

गाड़ी धक्का देने में सीट बेल्ट का इस्तेमाल

कई बार ऐसा होता है कि गाड़ी बीच रास्ते में बंद हो जाती है और आसपास कोई मदद नहीं मिलती. ऐसे में अकेले गाड़ी को धक्का देना मुश्किल हो जाता है. इस स्थिति में आप सीट बेल्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं. सीट बेल्ट को पूरा बाहर खींचकर दरवाजे के बाहर निकालें और दरवाजा बंद कर दें. फिर इस बेल्ट को कंधे पर रखकर शरीर के वजन से गाड़ी को आगे बढ़ाएं. इससे आपके हाथों पर ज्यादा जोर नहीं पड़ेगा और आप आसानी से गाड़ी को सुरक्षित जगह तक ले जा पाएंगे. हालांकि, यह करते समय सावधानी रखना जरूरी है ताकि कोई चोट न लगे.

पुरानी कार खरीदते समय सीट बेल्ट से पहचान

अगर आप सेकेंड हैंड कार खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो सीट बेल्ट आपके लिए एक अच्छा संकेत दे सकती है. सीट बेल्ट को पूरा बाहर निकालकर उसके आखिरी हिस्से को ध्यान से देखें. अगर वहां मिट्टी, पानी के निशान या जंग दिखती है, तो इसका मतलब हो सकता है कि कार कभी पानी में डूबी थी. इस छोटे से चेक से आप बड़ी समस्या से बच सकते हैं और सही फैसला ले सकते हैं.

सीट बेल्ट से जानें कार की असली उम्र

बहुत कम लोग जानते हैं कि सीट बेल्ट से कार की उम्र का अंदाजा लगाया जा सकता है. हर सीट बेल्ट पर एक छोटा लेबल होता है, जिसमें उसकी बनाने की तारीख लिखी होती है. अगर यह तारीख कार के मॉडल से मेल नहीं खाती, तो समझ लें कि सीट बेल्ट बदली गई है. यह संकेत हो सकता है कि कार का एक्सीडेंट हुआ था या उसमें कोई बड़ी मरम्मत हुई है. इस जानकारी से आप कार की हिस्ट्री को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं.

इमरजेंसी में खिड़की तोड़ने में मदद

कभी-कभी ऐसी स्थिति बन सकती है जब कार का दरवाजा अंदर से नहीं खुलता. ऐसे समय में सीट बेल्ट का मेटल बकल बहुत काम आता है. आप इस बकल से खिड़की के कोने पर जोर से मार सकते हैं, जिससे कांच टूट सकता है और आप बाहर निकल सकते हैं. यह एक इमरजेंसी ट्रिक है, जिसे सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही इस्तेमाल करना चाहिए.

ये भी पढ़ें: बजट में SUV खरीदनी है? ये 5 डीजल मॉडल देंगे पावर और माइलेज दोनों, देखें पूरी लिस्ट

Published at : 24 Apr 2026 08:55 AM (IST)
Tags :
Car Safety Tips Car Seat Belt Uses Seat Belt Hacks Seat Belt Hidden Features Seat Belt Tricks
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