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हिंदी न्यूज़ऑटोHyundai Creta 2027: पहले से ज्यादा बड़ी और एडवांस लुक के साथ आ रही नई Creta, जानें क्या होगा नया

Hyundai Creta 2027: पहले से ज्यादा बड़ी और एडवांस लुक के साथ आ रही नई Creta, जानें क्या होगा नया

2027 में आने वाली नई Hyundai Creta पहले से बड़ी और ज्यादा प्रीमियम होगी. इसमें फ्यूचरिस्टिक डिजाइन, हाइब्रिड इंजन और एडवांस टेक्नोलॉजी मिल सकती है. आइए विस्तार से जानते हैं.

By : सोमनाथ चटर्जी | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 13 Mar 2026 07:45 PM (IST)
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Hyundai अपनी सबसे पॉपुलर SUV Creta का नेक्स्ट जनरेशन मॉडल 2027 में लॉन्च करने की तैयारी कर रही है. नई Creta मौजूदा मॉडल के मुकाबले आकार में बड़ी और ज्यादा प्रीमियम हो सकती है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस SUV का डिजाइन काफी फ्यूचरिस्टिक होगा और इसमें Hyundai की इलेक्ट्रिक SUV Ioniq 9 से इंस्पायर्ड स्टाइलिंग देखने को मिल सकती है. Creta भारत में Hyundai की सबसे ज्यादा बिकने वाली कारों में से एक है. यही वजह है कि कंपनी इसके अगले जेनरेशन मॉडल में कई बड़े बदलाव करने की तैयारी कर रही है.

आकार में होगी बड़ी SUV

नई जनरेशन की Hyundai Creta मौजूदा मॉडल से काफी बड़ी हो सकती है. इसकी लंबाई करीब 4.5 मीटर होने की उम्मीद है, जिससे यह अपने सेगमेंट की कई SUVs से बड़ी हो सकती है. बड़े आकार का फायदा यह होगा कि कार के अंदर ज्यादा केबिन स्पेस और बेहतर कम्फर्ट मिलेगा. खासकर पीछे बैठने वाले यात्रियों के लिए लेगरूम और हेडरूम पहले से बेहतर हो सकता है.

Hyundai Creta 2027: पहले से ज्यादा बड़ी और एडवांस लुक के साथ आ रही नई Creta, जानें क्या होगा नया

डिजाइन होगा ज्यादा फ्यूचरिस्टिक

नई Creta का डिजाइन भी काफी अलग और मॉडर्न हो सकता है. इसमें पिक्सेल-स्टाइल LED हेडलाइट्स, एयरोडायनामिक डिजाइन और थोड़ा बॉक्सी लेकिन फ्यूचरिस्टिक लुक देखने को मिल सकता है. इसका डिजाइन कुछ हद तक Hyundai Ioniq 9 SUV से इंस्पायर्ड हो सकता है. इससे नई Creta का लुक पहले से ज्यादा प्रीमियम और अट्रैक्टिव बन सकता है.

नए प्लेटफॉर्म पर बनेगी SUV

नई Creta को कंपनी K3 प्लेटफॉर्म पर तैयार कर सकती है, जिस पर आने वाली Kia Seltos भी बेस्ड हो सकती है. नए प्लेटफॉर्म का फायदा यह होगा कि कार की राइड क्वालिटी, हैंडलिंग और सेफ्टी बेहतर हो सकती है. इसके अलावा नए प्लेटफॉर्म की वजह से कार में ज्यादा जगह और बेहतर ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी मिल सकता है.

हाइब्रिड इंजन का भी मिल सकता है विकल्प

नई Hyundai Creta में इंजन विकल्प भी पहले से ज्यादा हो सकते हैं. उम्मीद है कि इसमें पेट्रोल, डीजल और टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ एक हाइब्रिड वेरिएंट भी दिया जा सकता है. हाइब्रिड तकनीक की मदद से कार का माइलेज बेहतर हो सकता है और फ्यूल खर्च भी कम हो सकता है.

इंटीरियर और टेक्नोलॉजी होगी अपग्रेड

नई Creta के इंटीरियर में भी कई बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं. इसमें बड़ी टचस्क्रीन, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और नई इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलने की उम्मीद है. रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें OTA अपडेट्स, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी और एडवांस इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स भी मिल सकते हैं. इसका इंटीरियर कुछ हद तक नई Hyundai Venue की तरह टेक्नोलॉजी से भरपूर हो सकता है.

ये भी पढ़ें: कार चलाना हो जाएगा महंगा! देश में फिर बढ़ सकते हैं पेट्रोल-डीजल के दाम, जानें क्यों कही जा रही ये बात

Published at : 13 Mar 2026 02:28 PM (IST)
Tags :
Hyundai Creta Auto News Upcoming Cars Hyundai India Hyundai Creta 2027
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