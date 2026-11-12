अक्षरा सिंह ने छठ पर बिछाई सियासी चौसर? नीतीश, नितिन नवीन समेत कई बड़े नेताओं को न्योता

भोजपुरी अभिनेत्री और गायिका अक्षरा सिंह इन दिनों बिहार के सियासी गलियारों में चर्चा में हैं. हाल के दिनों में उन्होंने कई बड़े राजनीतिक नेताओं से मुलाकात की है. अब वह छठ महापर्व को लेकर खास तैयारी कर रही हैं. अक्षरा इस बार भी मुंबई छोड़कर बिहार में छठ मनाएंगी. इसके लिए उन्होंने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा समेत कई नेताओं को न्योता भेजा है.

अक्षरा सिंह ने बताया कि वह हर साल की तरह इस बार भी छठ महापर्व बिहार में मनाना चाहती हैं. काम के सिलसिले में वह मुंबई में रहती हैं, लेकिन बिहार की परंपराओं से उनका गहरा जुड़ाव है. इसी वजह से उन्होंने पटना में छठ मनाने का फैसला किया है.

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छठ के संध्या अर्घ्य के मौके पर 15 नवंबर को पटना के कंकड़बाग स्थित रेनबो मैदान में सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा. इसमें कई जानी-मानी गायिकाएं और कलाकार प्रस्तुति देंगे. कार्यक्रम में छठ के पारंपरिक गीतों और बिहार की लोक संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी.

सम्राट चौधरी, नीतीश कुमार और निशांत कुमार को न्योता

छठ आयोजन के लिए अक्षरा सिंह ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, संजय झा और मंत्री निशांत कुमार को आमंत्रित किया है. इसके अलावा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन समेत कई अन्य गणमान्य लोगों को भी न्योता भेजा गया है. अक्षरा ने सभी से छठ का प्रसाद ग्रहण करने का आग्रह किया है.

लोक आस्था के महापर्व छठ पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन नवीन जी, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी एवं अन्य वरिष्ठ गणमान्यजनों से भेंट कर उन्हें छठ पूजा में सादर आमंत्रित किया। छठी मइया का आशीर्वाद सभी पर बना रहे। 🙏 @NitinNabin @samrat4bjp https://t.co/tTCzwb3Vcx — AKSHARA SINGH (@AKSHARASINGH1) November 11, 2026

छठ को देशभर में पहचान दिलाना चाहती हैं अक्षरा

अक्षरा सिंह का कहना है कि छठ सिर्फ एक पर्व नहीं, बल्कि बिहार की आस्था और संस्कृति का बड़ा प्रतीक है. वह चाहती हैं कि इस महापर्व को देशभर में व्यापक पहचान मिले. आयोजन के जरिए छठ के पारंपरिक गीतों और लोक संस्कृति को बड़े मंच पर पेश करने की कोशिश की जा रही है.

नेताओं से मुलाकात के बाद राजनीति में आने की चर्चा

हाल के दिनों में अक्षरा सिंह की कई बड़े नेताओं से मुलाकात हुई है. वह नितिन नवीन, सम्राट चौधरी, नीतीश कुमार, संजय झा और मोकामा विधायक अनंत सिंह से मिल चुकी हैं. अलग-अलग दलों के नेताओं से मुलाकात के बाद उनके राजनीति में आने की अटकलें लगाई जा रही हैं. हालांकि, उन्होंने अभी तक राजनीति में एंट्री को लेकर कोई औपचारिक घोषणा नहीं की है. फिलहाल उनका ध्यान पटना में छठ आयोजन की तैयारियों पर है.

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