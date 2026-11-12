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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारअक्षरा सिंह ने छठ पर बिछाई सियासी चौसर? नीतीश, नितिन नवीन समेत कई बड़े नेताओं को न्योता

अक्षरा सिंह ने छठ पर बिछाई सियासी चौसर? नीतीश, नितिन नवीन समेत कई बड़े नेताओं को न्योता

भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह इस बार पटना में छठ मनाएंगी. 15 नवंबर को रेनबो मैदान में सांस्कृतिक के लिए अक्षरा ने नितिन नवीन, CM सम्राट और नीतीश कुमार समेत कई नेताओं को न्योता भेजा है.

Written By : नूरनैन अली |  Updated at : 12 Nov 2026 10:27 AM (IST)
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भोजपुरी अभिनेत्री और गायिका अक्षरा सिंह इन दिनों बिहार के सियासी गलियारों में चर्चा में हैं. हाल के दिनों में उन्होंने कई बड़े राजनीतिक नेताओं से मुलाकात की है. अब वह छठ महापर्व को लेकर खास तैयारी कर रही हैं. अक्षरा इस बार भी मुंबई छोड़कर बिहार में छठ मनाएंगी. इसके लिए उन्होंने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा समेत कई नेताओं को न्योता भेजा है.

अक्षरा सिंह ने बताया कि वह हर साल की तरह इस बार भी छठ महापर्व बिहार में मनाना चाहती हैं. काम के सिलसिले में वह मुंबई में रहती हैं, लेकिन बिहार की परंपराओं से उनका गहरा जुड़ाव है. इसी वजह से उन्होंने पटना में छठ मनाने का फैसला किया है.

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छठ के संध्या अर्घ्य के मौके पर 15 नवंबर को पटना के कंकड़बाग स्थित रेनबो मैदान में सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा. इसमें कई जानी-मानी गायिकाएं और कलाकार प्रस्तुति देंगे. कार्यक्रम में छठ के पारंपरिक गीतों और बिहार की लोक संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी.

सम्राट चौधरी, नीतीश कुमार और निशांत कुमार को न्योता

छठ आयोजन के लिए अक्षरा सिंह ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, संजय झा और मंत्री निशांत कुमार को आमंत्रित किया है. इसके अलावा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन समेत कई अन्य गणमान्य लोगों को भी न्योता भेजा गया है. अक्षरा ने सभी से छठ का प्रसाद ग्रहण करने का आग्रह किया है.

छठ को देशभर में पहचान दिलाना चाहती हैं अक्षरा

अक्षरा सिंह का कहना है कि छठ सिर्फ एक पर्व नहीं, बल्कि बिहार की आस्था और संस्कृति का बड़ा प्रतीक है. वह चाहती हैं कि इस महापर्व को देशभर में व्यापक पहचान मिले. आयोजन के जरिए छठ के पारंपरिक गीतों और लोक संस्कृति को बड़े मंच पर पेश करने की कोशिश की जा रही है.

नेताओं से मुलाकात के बाद राजनीति में आने की चर्चा

हाल के दिनों में अक्षरा सिंह की कई बड़े नेताओं से मुलाकात हुई है. वह नितिन नवीन, सम्राट चौधरी, नीतीश कुमार, संजय झा और मोकामा विधायक अनंत सिंह से मिल चुकी हैं. अलग-अलग दलों के नेताओं से मुलाकात के बाद उनके राजनीति में आने की अटकलें लगाई जा रही हैं. हालांकि, उन्होंने अभी तक राजनीति में एंट्री को लेकर कोई औपचारिक घोषणा नहीं की है. फिलहाल उनका ध्यान पटना में छठ आयोजन की तैयारियों पर है.

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About the author नूरनैन अली

नूरनैन अली एक कंसल्टेंट राइटर हैं, जिनकी विशेषज्ञता राजनीति, राज्य सरकार की नीतियों और क्राइम रिपोर्टिंग में है. उन्हें चुनावी कवरेज का लंबा अनुभव है. उन्होंने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2019 और 2024 तथा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2017 और 2022 जैसे महत्वपूर्ण चुनावों को कवर किया है.  
नूरनैन अली साल 2014 से मीडिया क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, बिहार और हरियाणा से जुड़ी खबरों की रिपोर्टिंग की है. वे टोटल टीवी, रफ्तार न्यूज, एसएमबीसी स्वराज, ईटीवी भारत, वे2न्यूज और लल्लूराम जैसे मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. पत्रकारिता के अलावा उन्हें खाना बनाना, किताबें पढ़ना और सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्में देखना पसंद है. वे गजल, कव्वाली और 90 के दशक के हिंदी गानों के भी शौकीन हैं.  
उन्होंने बीए (राजनीति शास्त्र एवं भूगोल) की शिक्षा प्राप्त की है. इसके साथ ही पत्रकारिता एवं विज्ञापन में 2 वर्षीय डिप्लोमा और ग्रामीण विकास में मास्टर्स किया है.  
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Published at : 12 Nov 2026 10:27 AM (IST)
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Akshara Singh Patna News BIHAR NEWS
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