तेज गर्मी में बाइक का इंजन जल्दी Heat क्यों होता है? जानिए बचाव के आसान तरीके

Bike Engine Heat: गर्मियों का मौसम शुरू होते ही बाइक चलाने वालों की सबसे बड़ी परेशानी इंजन हीट होना बन जाती है. कई बार थोड़ी देर राइड करने के बाद ही इंजन जरूरत से ज्यादा गर्म महसूस होने लगता है. खासकर ट्रैफिक और तेज धूप में यह दिक्कत और बढ़ जाती है. कुछ लोग इसे सामान्य समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन लगातार ओवरहीटिंग इंजन की परफॉर्मेंस और लाइफ दोनों को प्रभावित कर सकती है.

इंजन ज्यादा गर्म होने पर माइलेज कम होना, पिकअप कमजोर पड़ना और बाइक बंद होने जैसी दिक्कतें भी सामने आ सकती हैं. दरअसल गर्मियों में बाहर का तापमान पहले से ही ज्यादा होता है और ऊपर से लगातार राइडिंग इंजन पर अतिरिक्त दबाव डालती है. ऐसे में बाइक की सही देखभाल और कुछ आसान आदतें इंजन को सुरक्षित रखने में काफी मदद कर सकती हैं.

ट्रैफिक, खराब ऑयल और लापरवाही बढ़ाती है परेशानी

गर्मियों में बाइक का इंजन जल्दी हीट होने की सबसे बड़ी वजह ट्रैफिक में लगातार रुकना और चलना होता है. बार-बार क्लच और ब्रेक इस्तेमाल करने से इंजन पर ज्यादा दबाव पड़ता है. इसके अलावा अगर इंजन ऑयल पुराना या कम क्वालिटी का हो तो इंजन सही तरीके से ठंडा नहीं हो पाता. कई लोग समय पर इंजन ऑयल नहीं बदलते, जिससे ओवरहीटिंग की समस्या बढ़ सकती है.

एयर कूल्ड बाइक्स में यह दिक्कत ज्यादा देखने को मिलती है क्योंकि उनमें हवा से ही इंजन ठंडा होता है. अगर बाइक की Cooling Fins पर धूल और मिट्टी जमा हो जाए तो इंजन और जल्दी गर्म हो सकता है. इसलिए गर्मियों में बाइक की नियमित सर्विस और सही इंजन ऑयल का इस्तेमाल बेहद जरूरी माना जाता है.

यह भी पढ़ें: बाइक को तेज धूप में पार्क करना पड़ सकता है भारी, धीरे-धीरे खराब होने लगते हैं ये पार्ट्स

इन आसान तरीकों से बचा सकते हैं इंजन को हीट होने से

अगर आप चाहते हैं कि गर्मियों में बाइक का इंजन ज्यादा Heat ना हो तो कुछ आसान बातों का ध्यान रखना जरूरी है. कोशिश करें कि लंबे ट्रैफिक जाम में बाइक को लगातार एक्सीलेट ना करें. जरूरत पड़ने पर कुछ देर इंजन बंद कर देना बेहतर होता है. हमेशा कंपनी रिकमेंडेड इंजन ऑयल का ही इस्तेमाल करें और समय पर उसे बदलते रहें. बाइक को तेज धूप में लंबे समय तक खड़ा करने से भी बचना चाहिए क्योंकि इससे इंजन का तापमान पहले से ज्यादा हो सकता है.

इसके अलावा हाई स्पीड पर लगातार लंबी राइड करने से भी इंजन जल्दी गर्म होता है. समय-समय पर बाइक की सर्विस और कूलिंग सिस्टम की सफाई करवाना भी जरूरी है. छोटी-छोटी सावधानियां आपकी बाइक के इंजन को लंबे समय तक बेहतर हालत में बनाए रख सकती हैं.

यह भी पढ़ें: केमिकल फ्लशिंग कैसे आपके पूरे AC सिस्टम को कर सकती है बर्बाद? जानिए कार से जुड़े जरूरी टिप्स