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हिंदी न्यूज़ऑटोगर्मियों में हेलमेट पहनते समय यह छोटी गलती सफर बना सकती है मुश्किल, जानें जरूरी सेफ्टी टिप्स

गर्मियों में हेलमेट पहनते समय यह छोटी गलती सफर बना सकती है मुश्किल, जानें जरूरी सेफ्टी टिप्स

Summer Helmet Tips: गर्मियों में हेलमेट पहनते समय की गई छोटी गलतियां सफर को मुश्किल बना सकती हैं. सही हेलमेट और कुछ आसान टिप्स आपको गर्मी और थकान से बचा सकते हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Himanshu Singh | Updated at : 25 May 2026 10:05 AM (IST)
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Summer Helmet Tips: गर्मियों का मौसम आते ही बाइक चलाना कई लोगों के लिए परेशानी भरा हो जाता है. तेज धूप, गर्म हवा और पसीने की वजह से हेलमेट पहनना काफी अनकम्फर्टेबल लगने लगता है. ऐसे में कई लोग हेलमेट ढीला पहनते हैं, वाइजर खोलकर चलते हैं या फिर छोटी दूरी के लिए हेलमेट लगाना ही छोड़ देते हैं. लेकिन यही छोटी गलतियां सफर को मुश्किल और खतरनाक बना सकती हैं. 

हेलमेट सिर्फ चालान से बचने के लिए नहीं बल्कि सिर की सुरक्षा के लिए सबसे जरूरी चीज है. खासकर गर्मियों में सही हेलमेट और सही तरीके से उसका इस्तेमाल करना बहुत जरूरी हो जाता है. अगर हेलमेट सही ना हो तो सिर दर्द, ज्यादा पसीना, थकान और डिहाइड्रेशन जैसी दिक्कतें भी हो सकती हैं. इसलिए गर्म मौसम में कुछ आसान बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है.

गलत हेलमेट और बंद वेंटिलेशन बढ़ा सकते हैं परेशानी

कई लोग गर्मियों में भी भारी और खराब वेंटिलेशन वाले हेलमेट इस्तेमाल करते रहते हैं. इससे हेलमेट के अंदर गर्मी तेजी से बढ़ती है और सिर में पसीना जमा होने लगता है. लंबे समय तक ऐसा होने पर चक्कर और थकान महसूस हो सकती है. इसलिए हमेशा अच्छे एयर वेंट वाले हेलमेट का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि अंदर हवा आती रहे. इसके अलावा बहुत टाइट हेलमेट भी गर्मियों में परेशानी बढ़ा सकता है. 

कई लोग गर्मी से बचने के लिए हेलमेट का स्ट्रैप ढीला छोड़ देते हैं, जो एक्सीडेंट के समय बेहद खतरनाक हो सकता है. हेलमेट हमेशा सही फिटिंग का होना चाहिए. साथ ही हेलमेट के अंदर की पैडिंग को समय-समय पर साफ करना भी जरूरी है ताकि बदबू और बैक्टीरिया ना बनें.

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गर्मियों में लंबी राइड के दौरान रखें इन बातों का ध्यान

अगर आप गर्मियों में लंबी बाइक राइड पर जा रहे हैं तो सिर्फ हेलमेट पहनना काफी नहीं होता. शरीर को हाइड्रेट रखना भी बेहद जरूरी है. लगातार धूप में बाइक चलाने से शरीर जल्दी थक सकता है. इसलिए बीच-बीच में ब्रेक लेते रहें और पानी पीते रहें. कोशिश करें कि हल्के रंग का हेलमेट इस्तेमाल करें क्योंकि डार्क कलर ज्यादा गर्मी पकड़ते हैं. कई लोग धूप से बचने के लिए हेलमेट का वाइजर पूरी तरह बंद रखते हैं, जिससे अंदर घुटन महसूस होने लगती है. 

ऐसे में एंटी फॉग या बेहतर एयर फ्लो वाले हेलमेट ज्यादा आराम देते हैं. याद रखें कि गर्मियों में थोड़ी सी लापरवाही सफर को मुश्किल बना सकती है. इसलिए सही हेलमेट और सही आदतें आपकी राइड को सुरक्षित और आरामदायक बना सकती हैं.

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Published at : 25 May 2026 10:05 AM (IST)
Tags :
Helmet Safety Tips Summer Helmet Tips Bike Riding Safety Summer Riding Tips
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