चलती कार में पेट्रोल खत्म हो जाए तो क्या होगा, क्या इंजन पर पड़ेगा असर?
चलती कार में पेट्रोल खत्म होने से फ्यूल पंप के डैमेज होने, इंजन मिसफायरिंग और इंजेक्टर में कचरा फंसने का गंभीर खतरा रहता है, जिससे आपकी गाड़ी का मैकेनिज्म पूरी तरह ठप हो सकता है.
गाड़ी चलाते समय अचानक पेट्रोल खत्म हो जाना एक आम लेकिन परेशान करने वाली स्थिति है. हाईवे हो या शहर की सड़क, फ्यूल इंडिकेटर पर ध्यान न देने की वजह से कई बार ड्राइवर बीच रास्ते में फंस जाते हैं. लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या पेट्रोल खत्म होने से गाड़ी के इंजन को नुकसान पहुंचता है, या यह सिर्फ एक अस्थायी परेशानी है जिसे आसानी से ठीक किया जा सकता है. आइए समझते हैं कि इस स्थिति में गाड़ी के अंदर क्या-क्या होता है.
गाड़ी अचानक क्यों बंद हो जाती है?
जब टैंक में पेट्रोल खत्म हो जाता है, तो फ्यूल पंप को इंजन तक पेट्रोल पहुंचाने के लिए कुछ नहीं मिलता. इंजन को चलने के लिए लगातार फ्यूल की सप्लाई चाहिए होती है, और सप्लाई रुकते ही इंजन बंद हो जाता है. ज्यादातर मामलों में यह अचानक नहीं होता, गाड़ी पहले हल्के झटके देती है, स्पीड कम होने लगती है और फिर इंजन बंद हो जाता है. इस दौरान स्टीयरिंग और ब्रेक भी थोड़े भारी महसूस हो सकते हैं, क्योंकि पावर स्टीयरिंग और पावर ब्रेक इंजन की मदद से काम करते हैं.
फ्यूल पंप पर पड़ता है सबसे ज्यादा असर
पेट्रोल खत्म होने का सबसे ज्यादा नुकसान फ्यूल पंप को होता है. ज्यादातर आधुनिक कारों में फ्यूल पंप टैंक के अंदर ही लगा होता है और पेट्रोल में डूबा रहता है. पेट्रोल की मौजूदगी पंप को ठंडा रखने और उसे चिकनाई देने का काम करती है. जब टैंक खाली हो जाता है, तो पंप बिना किसी सुरक्षा के गर्म होकर घूमने लगता है. अगर यह बार-बार होता रहे, तो फ्यूल पंप जल्दी खराब हो सकता है या उसकी उम्र कम हो जाती है.
फ्यूल लाइन में हवा भरने की समस्या
टैंक पूरी तरह खाली होने पर फ्यूल लाइन में हवा घुस जाती है, जिसे एयर लॉक कहा जाता है. यही वजह है कि सिर्फ पेट्रोल डालने से गाड़ी तुरंत स्टार्ट नहीं होती. फ्यूल सिस्टम से हवा को बाहर निकालने में थोड़ा समय लगता है. कई बार गाड़ी को स्टार्ट होने में सामान्य से ज्यादा क्रैंकिंग यानी बार-बार चाबी घुमाने की जरूरत पड़ती है, ताकि फ्यूल लाइन दोबारा पेट्रोल से भर जाए.
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टैंक में जमी गंदगी ऊपर आने का खतरा
समय के साथ हर फ्यूल टैंक की तली में हल्की गंदगी जमा हो जाती है. जब टैंक लगभग खाली हो जाता है, तो यही गंदगी फ्यूल पंप के फिल्टर तक पहुंच सकती है और उसे जाम कर सकती है. इससे फ्यूल फिल्टर बंद होने या फ्यूल इंजेक्टर में गंदगी जाने का खतरा बढ़ जाता है, जिसका असर आगे चलकर गाड़ी के परफॉर्मेंस पर दिख सकता है.
क्या हमेशा नुकसान होता है?
अगर कभी-कभार पेट्रोल खत्म हो जाए, तो इससे तुरंत बड़ा नुकसान होने की संभावना कम रहती है. लेकिन अगर यह आदत बन जाए और बार-बार टैंक बिल्कुल खाली हो जाए, तो फ्यूल पंप और इंजेक्टर पर लंबे समय में असर पड़ सकता है. यही वजह है कि ज्यादातर एक्सपर्ट सलाह देते हैं कि टैंक को कभी भी पूरी तरह खाली न होने दें और फ्यूल इंडिकेटर लो होते ही पेट्रोल भरवा लें.
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