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हिंदी न्यूज़ऑटोCarचलती कार में पेट्रोल खत्म हो जाए तो क्या होगा, क्या इंजन पर पड़ेगा असर?

चलती कार में पेट्रोल खत्म हो जाए तो क्या होगा, क्या इंजन पर पड़ेगा असर?

चलती कार में पेट्रोल खत्म होने से फ्यूल पंप के डैमेज होने, इंजन मिसफायरिंग और इंजेक्टर में कचरा फंसने का गंभीर खतरा रहता है, जिससे आपकी गाड़ी का मैकेनिज्म पूरी तरह ठप हो सकता है.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 13 Sep 2026 02:08 PM (IST)
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गाड़ी चलाते समय अचानक पेट्रोल खत्म हो जाना एक आम लेकिन परेशान करने वाली स्थिति है. हाईवे हो या शहर की सड़क, फ्यूल इंडिकेटर पर ध्यान न देने की वजह से कई बार ड्राइवर बीच रास्ते में फंस जाते हैं. लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या पेट्रोल खत्म होने से गाड़ी के इंजन को नुकसान पहुंचता है, या यह सिर्फ एक अस्थायी परेशानी है जिसे आसानी से ठीक किया जा सकता है. आइए समझते हैं कि इस स्थिति में गाड़ी के अंदर क्या-क्या होता है.

गाड़ी अचानक क्यों बंद हो जाती है?

जब टैंक में पेट्रोल खत्म हो जाता है, तो फ्यूल पंप को इंजन तक पेट्रोल पहुंचाने के लिए कुछ नहीं मिलता. इंजन को चलने के लिए लगातार फ्यूल की सप्लाई चाहिए होती है, और सप्लाई रुकते ही इंजन बंद हो जाता है. ज्यादातर मामलों में यह अचानक नहीं होता, गाड़ी पहले हल्के झटके देती है, स्पीड कम होने लगती है और फिर इंजन बंद हो जाता है. इस दौरान स्टीयरिंग और ब्रेक भी थोड़े भारी महसूस हो सकते हैं, क्योंकि पावर स्टीयरिंग और पावर ब्रेक इंजन की मदद से काम करते हैं.

फ्यूल पंप पर पड़ता है सबसे ज्यादा असर

पेट्रोल खत्म होने का सबसे ज्यादा नुकसान फ्यूल पंप को होता है. ज्यादातर आधुनिक कारों में फ्यूल पंप टैंक के अंदर ही लगा होता है और पेट्रोल में डूबा रहता है. पेट्रोल की मौजूदगी पंप को ठंडा रखने और उसे चिकनाई देने का काम करती है. जब टैंक खाली हो जाता है, तो पंप बिना किसी सुरक्षा के गर्म होकर घूमने लगता है. अगर यह बार-बार होता रहे, तो फ्यूल पंप जल्दी खराब हो सकता है या उसकी उम्र कम हो जाती है.

फ्यूल लाइन में हवा भरने की समस्या

टैंक पूरी तरह खाली होने पर फ्यूल लाइन में हवा घुस जाती है, जिसे एयर लॉक कहा जाता है. यही वजह है कि सिर्फ पेट्रोल डालने से गाड़ी तुरंत स्टार्ट नहीं होती. फ्यूल सिस्टम से हवा को बाहर निकालने में थोड़ा समय लगता है. कई बार गाड़ी को स्टार्ट होने में सामान्य से ज्यादा क्रैंकिंग यानी बार-बार चाबी घुमाने की जरूरत पड़ती है, ताकि फ्यूल लाइन दोबारा पेट्रोल से भर जाए.

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टैंक में जमी गंदगी ऊपर आने का खतरा

समय के साथ हर फ्यूल टैंक की तली में हल्की गंदगी जमा हो जाती है. जब टैंक लगभग खाली हो जाता है, तो यही गंदगी फ्यूल पंप के फिल्टर तक पहुंच सकती है और उसे जाम कर सकती है. इससे फ्यूल फिल्टर बंद होने या फ्यूल इंजेक्टर में गंदगी जाने का खतरा बढ़ जाता है, जिसका असर आगे चलकर गाड़ी के परफॉर्मेंस पर दिख सकता है.

क्या हमेशा नुकसान होता है?

अगर कभी-कभार पेट्रोल खत्म हो जाए, तो इससे तुरंत बड़ा नुकसान होने की संभावना कम रहती है. लेकिन अगर यह आदत बन जाए और बार-बार टैंक बिल्कुल खाली हो जाए, तो फ्यूल पंप और इंजेक्टर पर लंबे समय में असर पड़ सकता है. यही वजह है कि ज्यादातर एक्सपर्ट सलाह देते हैं कि टैंक को कभी भी पूरी तरह खाली न होने दें और फ्यूल इंडिकेटर लो होते ही पेट्रोल भरवा लें.

यह भी पढ़ें: कार की छत पर सामान बांधने से कितना घटता है माइलेज? जानें हिसाब

About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 13 Sep 2026 02:08 PM (IST)
Tags :
Car Auto News
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