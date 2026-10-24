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हिंदी न्यूज़ऑटोCarक्यों दूसरों के टायर इस्तेमाल करती हैं ज्यादातर कार कंपनियां, खुद क्यों नहीं बनाती?

क्यों दूसरों के टायर इस्तेमाल करती हैं ज्यादातर कार कंपनियां, खुद क्यों नहीं बनाती?

कार कंपनियों द्वारा खुद टायर न बनाकर दूसरी ब्रांड्स से खरीदने के पीछे छिपा है बड़ा बिजनेस मॉडल, जानिए कैसे अलग मैन्युफैक्चरिंग सेटअप और भारी लागत बचाने के लिए लिया जाता है यह फैसला

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 24 Oct 2026 05:49 PM (IST)
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जब भी आप कोई नई कार खरीदते हैं, तो आपने एक बात जरूर गौर की होगी. कार भले ही मारुति, हुंडई, टाटा या मर्सिडीज जैसी बड़ी कंपनी की हो, लेकिन उस पर लगे हुए टायर हमेशा एमआरएफ, अपोलो, मिशलिन या गुडइयर जैसी अलग कंपनियों के ही होते हैं. कई लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि जब कार कंपनियां इतनी बड़ी गाड़ी, उसका इंजन और पूरी बॉडी खुद बना सकती हैं, तो वे एक छोटा सा टायर खुद क्यों नहीं बनातीं? ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट्स और बिजनेस विशेषज्ञों के मुताबिक, कार कंपनियों का खुद टायर न बनाना कोई मजबूरी नहीं, बल्कि एक बेहद सोची-समझी बिजनेस स्ट्रेटेजी और वैज्ञानिक कारण है.

टायर बनाना एक पूरी तरह अलग विज्ञान है

कार बनाना और टायर बनाना, दोनों बिल्कुल अलग-अलग फील्ड हैं. कार कंपनियां मुख्य रूप से मैकेनिकल इंजीनियरिंग, डिजाइनिंग और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पर काम करती हैं. दूसरी तरफ, टायर बनाना पूरी तरह से केमिकल इंजीनियरिंग और रबर टेक्नोलॉजी का खेल है. टायर बनाने के लिए प्राकृतिक रबर, सिंथेटिक रबर, कार्बन ब्लैक, सल्फर और कई तरह के रसायनों का एक सटीक मिश्रण तैयार करना पड़ता है.

इसके बाद वल्केनाइजेशन जैसी जटिल केमिकल प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है. कार कंपनियों के पास इस खास केमिकल रिसर्च और मैन्युफैक्चरिंग का सेटअप नहीं होता है, इसलिए वे इस काम को उन कंपनियों को सौंप देती हैं जो इसमें एक्सपर्ट हैं.

लागत को कम रखना और भारी निवेश से बचना

अगर कोई कार कंपनी खुद टायर बनाने की फैक्ट्री लगाना चाहे, तो उसे रबर प्लांटेशन से लेकर भारी मशीनों और केमिकल लैब में अरबों रुपये का अलग से निवेश करना पड़ेगा. इससे कार बनाने की लागत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी. टायर कंपनियां पहले से ही बड़े पैमाने पर सिर्फ टायर बनाती हैं, जिससे उन्हें इकोनॉमी ऑफ स्केल का फायदा मिलता है और टायर सस्ते पड़ते हैं. कार कंपनियां उनसे थोक में टायर खरीदकर अपनी इनपुट कॉस्ट को कम रखती हैं, ताकि ग्राहकों को कार सही कीमत पर मिल सके.

सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक्स का बड़ा संकट

दुनियाभर की कार कंपनियां एक बड़ी रणनीति के तहत काम करती हैं, जिसे आउटसोर्सिंग कहते हैं. असल में एक कार के अंदर लगने वाले लगभग 60 से 70 फीसदी पार्ट्स जैसे गियरबॉक्स, लाइट्स, सीट्स, सेंसर और टायर बाहरी सप्लायर्स से ही खरीदे जाते हैं. कार कंपनियां खुद एक असेंबलर की तरह काम करती हैं.

अगर टायर की सप्लाई में कोई दिक्कत आती है, तो कार कंपनियां तुरंत दूसरे टायर ब्रांड से डील कर लेती हैं ताकि कार का प्रोडक्शन न रुके. अगर वे खुद टायर बनाने लगेंगी और रबर या कच्चे माल की कमी हुई, तो उनका पूरा कार प्लांट ठप हो सकता है.

यह भी पढ़ें: कार में कैसे काम करेगा AEBS सिस्टम, 2030 से लागू करने जा रही सरकार?

सुरक्षा का जोखिम और बड़ी जिम्मेदारी

टायर किसी भी वाहन का सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा हिस्सा होता है, क्योंकि यही सड़क के सीधे संपर्क में रहता है. टायर में जरा सी भी गड़बड़ी बड़े हादसे की वजह बन सकती है. अगर कार कंपनियां खुद टायर बनाने लगें और टायरों में कोई बड़ी खराबी आ जाए, तो पूरी कार कंपनी की साख और ब्रांड वैल्यू खतरे में पड़ सकती है.

टायर कंपनियां अपने टायरों की सुरक्षा, ग्रिप, गीली सड़कों पर ब्रेकिंग और लाइफ को लेकर सालों तक टेस्टिंग करती हैं. कार कंपनियां इस सुरक्षा जोखिम को खुद पर लेने के बजाय टायर विशेषज्ञों पर भरोसा करना ज्यादा सुरक्षित मानती हैं.

यह भी पढ़ें: New Audi Q3 की भारत में डिलीवरी शुरू, जानें फीचर्स

About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह एबीपी लाइव में ऑटो सेक्शन में कार्यरत हैं. जहां वह ऑटोमोबाइल से जुड़ी खबरों, नए मॉडल्स, कार-बाइक लॉन्च, ऑफर्स और ऑटो इंडस्ट्री से जुड़े विभिन्न विषयों पर खबरें लिखने की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में उनका सफर वर्ष 2022 में डीएनपी इंडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने राजनीति, खेल और शिक्षा से जुड़ी खबरों पर काम किया. इसके साथ ही उन्होंने स्पोर्ट्स से संबंधित वीडियो भी तैयार किए.

इसके बाद उन्होंने Sportzwiki के साथ काम किया जहां उन्होंने मुख्य रूप से खेल जगत की खबरें लिखीं और सोशल मीडिया के लिए स्पोर्ट्स वीडियो बनाये. इसके बाद उन्होंने Hawk Martech में अपनी सेवाएं दीं. वर्तमान में वह एबीपी लाइव के साथ जुड़े हुए हैं और ऑटो बीट पर काम कर रहे हैं।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उन्होंने रामा यूनिवर्सिटी, कानपुर से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है. पत्रकारिता के दौरान उन्होंने न्यूज राइटिंग, डिजिटल कंटेंट, स्पोर्ट्स कवरेज, वीडियो कंटेंट और सोशल मीडिया के लिए कंटेंट तैयार करने का अनुभव हासिल किया है.
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Published at : 24 Oct 2026 05:49 PM (IST)
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