ब्रिक्स समिट 2026गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोदेश में कितने बैरियर फ्री टोल, कब तक सभी Toll Plaza पर मिलने लगेगी ये सुविधा?

देश में कितने बैरियर फ्री टोल, कब तक सभी Toll Plaza पर मिलने लगेगी ये सुविधा?

नितिन गडकरी ने देशभर में बैरियर-फ्री टोलिंग का लक्ष्य फरवरी-मार्च 2027 बताया. जानिए अभी कितने टोल प्लाजा पर MLFF लागू है और कब तक पूरे देश में सभी Toll Plaza पर यह सुविधा मिलने लगेगी.

Written By : निधि पाल |  Updated at : 13 Sep 2026 09:12 AM (IST)
Preferred Sources

देश में टोल प्लाजा पर लगने वाले जाम और वाहनों के रुकने की समस्या जल्द ही पूरी तरह खत्म होने वाली है. केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि सरकार देशभर में Multi-Lane Free Flow यानी MLFF टोलिंग सिस्टम लागू करने की दिशा में तेजी से काम कर रही है. उनका लक्ष्य है कि फरवरी-मार्च 2027 तक देश के सभी टोल प्लाजा को बैरियर-फ्री सिस्टम पर लाया जाएगा.

देश में कितने टोल प्लाजा है बैरियर-फ्री?

सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक, 2026 में कई टोल प्लाजा पर MLFF की शुरुआत हो चुकी है. देश का पहला MLFF बैरियर-फ्री टोलिंग सिस्टम गुजरात के NH-48 पर चोरायासी टोल प्लाजा में मई 2026 में शुरू किया गया था. इसके बाद दिल्ली-जयपुर सेक्शन पर दौलतपुरा, मनोहरपुरा और शाहजहांपुर टोल प्लाजा को भी इस सिस्टम से जोड़ा गया. वहीं हरियाणा के घरौंडा टोल प्लाजा और दिल्ली के मुंडका-बक्करवाला क्षेत्र में भी बैरियर-फ्री MLFF सिस्टम शुरू किया जा चुका है.

मार्च 2027 तक होंगे सभी टोल बैरियर फ्री

गडकरी ने ताजा घोषणा में कहा है कि सरकार का लक्ष्य अगले कुछ महीनों में MLFF का बड़े स्तर पर विस्तार करना है. उन्होंने अधिकारियों को दिसंबर 2026 तक काम का बड़ा हिस्सा पूरा करने का निर्देश दिया है. उनके अनुसार, दिसंबर तक करीब 60-70 फीसदी काम पूरा होने की उम्मीद है और फरवरी-मार्च 2027 तक पूरे देश में बैरियर-फ्री टोल सिस्टम लागू करने का लक्ष्य है. इसका मतलब यह है कि मार्च 2027 तक हर टोल प्लाजा पर आज की तरह बैरियर लगाकर वाहनों को रोकने की व्यवस्था खत्म करने की कोशिश की जा रही है.

यह भी पढ़ेंः क्या ब्रिक्स समिट में नॉन-वेज मेहमानों को परोसे जाएंगे नल्ली नहारी और कबाब? जानें जवाब

कैसे काम करता है बैरियर-फ्री टोल?

MLFF सिस्टम में वाहन को टोल बूथ पर रुकने या धीमा होने की जरूरत नहीं होती. हाईवे पर लगाए गए कैमरे और सेंसर वाहनों की पहचान करते हैं. इसके लिए FASTag और Automatic Number Plate Recognition (ANPR) जैसी तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है. गडकरी के मुताबिक FASTag आने के बाद टोल प्लाजा पर प्रतीक्षा समय में पहले ही करीब 80-90 फीसदी तक सुधार हुआ है. अब सरकार का अगला लक्ष्य पूरी तरह zero stoppage की ओर बढ़ना है. इससे सबसे बढ़ा फायदा यह होगा कि वाहनों को टोल पर रुकने की जरूरत नहीं होगी, जिससे ट्रैफिक जाम और अनावश्यक ईंधन की खपत कम होगी.

यह भी पढ़ेंः कितने दिन में करनी होती है बंदूक की सफाई, क्यों करना होता है ऐसा?

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Read More
Published at : 13 Sep 2026 09:12 AM (IST)
Tags :
Nitin Gadkari Barrier-Free Toll Plaza
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
अंडरबॉडी CNG टैंक के साथ लॉन्च हो सकती है नई WagonR, जानें
अंडरबॉडी CNG टैंक के साथ लॉन्च हो सकती है नई WagonR, जानें
ऑटो
फुल टैंक पर चलेगी 1200 KM, टेस्टिंग के दौरान भारत में दिखी BYD Seal U
फुल टैंक पर चलेगी 1200 KM, टेस्टिंग के दौरान भारत में दिखी BYD Seal U
ऑटो
कार की छत पर सामान बांधने से कितना घटता है माइलेज? जानें हिसाब
कार की छत पर सामान बांधने से कितना घटता है माइलेज? जानें हिसाब
ऑटो
क्या 50 हजार सैलरी होने पर आप खरीद सकते हैं नई Baleno CNG? जानें
क्या 50 हजार सैलरी होने पर आप खरीद सकते हैं नई Baleno CNG? जानें
Advertisement

वीडियोज

SANSANI: प्राइवेट गर्ल्स हॉस्टल की 'बैड वार्डन' !। Crime News।UP। Gorakhpur
BRICS Summit 2026: PM Modi के 10 प्रस्तावों को मंजूरी.. पाक- अमेरिका के होश उड़ने वाले है !
Janhit : मोदी-जिनपिंग की मुलाकात का 'जनहित संदेश'| Brics Summit 2026 | PM Modi | Jinping | Delhi
Iran-America War News: एक पहाड़.. ईरान की बनेगा ढाल! | Pickaxe Mountain | Bunker-Buster Bombs
BRICS Summit 2026 : BRICS की 'त्रिशक्ति'..मोदी-पुतिन-शी | XI Jinping | Putin | PM Modi | Trump
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'जिंदा हैं, तो जवाब देना होगा', होर्मुज को लेकर US पर भड़का ईरान
'जिंदा हैं, तो जवाब देना होगा', होर्मुज को लेकर US पर भड़का ईरान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
BRICS में पहलगाम हमले की निंदा, शुभम की पत्नी बोलीं- PM मोदी का दिल से आभार
BRICS में पहलगाम हमले की निंदा, शुभम की पत्नी बोलीं- PM मोदी का दिल से आभार
टेलीविजन
'इतने पैसे होते तो देश छोड़ देती...', गौरव खन्ना से 10 करोड़ रुपये की एलिमनी पर आकांक्षा का करारा जवाब
गौरव खन्ना से 10 करोड़ रुपये की एलिमनी लेंगी आकांक्षा चमोला?
क्रिकेट
सचिन तेंदुलकर के 3 सबसे बड़े रिकॉर्ड तोड़ने के बेहद करीब हैं जो रूट
सचिन तेंदुलकर के 3 सबसे बड़े रिकॉर्ड तोड़ने के बेहद करीब हैं जो रूट
इंडिया
BRICS Summit 2026 LIVE: PM मोदी करेंगे 4 वर्ल्ड लीडर्स के साथ बैठक, समिट में आज क्या-क्या होगा
LIVE: PM मोदी की 4 वर्ल्ड लीडर्स के साथ बैठक, BRICS में आज क्या-क्या होगा
इंडिया
'सरेंडर नहीं करेगा ईरान', US पर भड़के पेजेशकियान, ब्रिक्स से दी चेतावनी
'सरेंडर नहीं करेगा ईरान', US पर भड़के पेजेशकियान, ब्रिक्स से दी चेतावनी
शिक्षा
DUSU छात्रसंघ अध्यक्ष को क्या सुविधाएं मिलती हैं, क्या सैलरी भी मिलती है?
DUSU छात्रसंघ अध्यक्ष को क्या सुविधाएं मिलती हैं, क्या सैलरी भी मिलती है?
ट्रेंडिंग
पिंजरा तोड़ रेस्क्यू टीम पर झपट पड़ा तेंदुआ- दिल दहला देगा वीडियो
पिंजरा तोड़ रेस्क्यू टीम पर झपट पड़ा तेंदुआ- दिल दहला देगा वीडियो
ENT LIVE
Bigg Boss 20: Yung DSA बने Captain, Qazi Touqeer के ड्रामे ने मचाया बवाल!
Bigg Boss 20: Yung DSA बने Captain, Qazi Touqeer के ड्रामे ने मचाया बवाल!
ENT LIVE
Tara Sutaria का पारा चढ़ा, पैपराजी के फोन को किया दूर; वीडियो हुआ वायरल!
Tara Sutaria का पारा चढ़ा, पैपराजी के फोन को किया दूर; वीडियो हुआ वायरल!
ENT LIVE
Deepika Padukone ने Pregnancy Trolls को दिया जवाब, एक Like ने खींचा सबका ध्यान!
Deepika Padukone ने Pregnancy Trolls को दिया जवाब, एक Like ने खींचा सबका ध्यान!
ENT LIVE
Bhuvan Bam ने The Revolutionaries में इतिहास और फ्रीडम फाइटर्स पर खुलकर बात की
Bhuvan Bam ने The Revolutionaries में इतिहास और फ्रीडम फाइटर्स पर खुलकर बात की
ENT LIVE
Rohit Chandel को POCSO केस में मिली बेल, कोर्ट के फैसले से परिवार और फैंस को राहत!
Rohit Chandel को POCSO केस में मिली बेल, कोर्ट के फैसले से परिवार और फैंस को राहत!
Embed widget