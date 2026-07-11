कार पर PPF लगवाना हर किसी के लिए सही नहीं, पहले जान लें पूरा सच

Car PPF: भारत में नई कार खरीदने के बाद लोग उसकी खूब देखभाल करते हैं. नई कार खरीदने के बाद लोग अपनी कार को शोरूम से लाने के बाद मॉडिफाई करवाते हैं. जबकि अभी भारत में पीपीएफ लगवाने का क्रेज बहुत तेजी से बढ़ रहा है. बता दें कि, आजकल लोग रील्स और वीडियो देखकर लोग अपनी नई कारों पर आंख मूंदकर हजारों-लाखों रुपये खर्च कर रहे हैं.

पीपीएफ कार की बॉडी पर चढ़ाई जाने वाली एक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक जैसी लेयर होती है जो गाड़ी को स्क्रैच और धूप से बचाती है. तो चलिए जानतें कार पर लगने वाले पीपीएफ का पूरा सच क्या है?

क्या है कार पीपीएफ?

बता दें कि, पीपीएफ का फूल फॉर्म पेंट प्रोटेक्शन फिल्म होता है और यह थर्मोप्लास्टिक रबर की लेयर होती है. जो कार के ओरिजिनल पेंट के ऊपर चिपकाई जाती है. इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें सेल्फ-हीलिंग की ताकत होती है.

यानी अगर गाड़ी पर छोटे-मोटे स्क्रैच लग जाएं तो धूप की गर्मी मिलने पर यह फिल्म अपने आप उन निशानों को गायब कर देती है. इसके अलावा यह गाड़ी के पेंट को सूरज की यूवी किरणों से बचाती है जिससे कार का रंग सालों-साल फीका नहीं पड़ता.

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बजट पर पड़ता है असर

आपको बता दें कि, पीपीएफ लगवाने का सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है इसका भारी-भरकम खर्च. एक अच्छी क्वालिटी के पीपीएफ ब्रांड और प्रोफेशनल स्टूडियो से काम कराने पर आपकी जेब से 50,000 रुपये से लेकर 2 लाख रुपये.

अब जरा सोचिए अगर आपके पास 6 से 8 लाख रुपये की बजट हैचबैक कार है तो उस पर इतना महंगा पीपीएफ लगवाना समझदारी नहीं है. इतने पैसों में तो आपकी गाड़ी दो से तीन बार दोबारा पूरी पेंट हो सकती है. इसलिए यह केवल महंगी और लक्जरी कारों के लिए ही ज्यादा वैल्यू फॉर मनी साबित होता है.

किन लोगों के लिए है बेकार?

आपकी गाड़ी ज्यादातर गैराज या कवर्ड पार्किंग में खड़ी रहती है या आपका डेली रनिंग बहुत कम है तो पीपीएफ पर इतना पैसा ब्लॉक करने की कोई जरूरत नहीं है. ऐसे लोगों के लिए सिंपल सिरेमिक कोटिंग या रेगुलर वैक्स पॉलिश भी पेंट को सुरक्षित रखने के लिए काफी है.

इसके अलावा पीपीएफ की लाइफ भी 3 से 5 साल की ही होती है. इसके बाद इसे निकलवाना पड़ता है और अगर लोकल क्वालिटी का पीपीएफ हुआ तो निकालते समय यह कार का असली पेंट भी साथ उखाड़ देता है.

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