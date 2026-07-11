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हिंदी न्यूज़ऑटोCarकार पर PPF लगवाना हर किसी के लिए सही नहीं, पहले जान लें पूरा सच

कार पर PPF लगवाना हर किसी के लिए सही नहीं, पहले जान लें पूरा सच

Car PPF: क्या आपको अपनी कार पर PPF लगवाना चाहिए? जानिए पेंट प्रोटेक्शन फिल्म की असल कीमत, फायदे-नुकसान और किन गाड़ियों के लिए है यह पूरी तरह पैसों की बर्बादी है.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 11 Jul 2026 03:13 PM (IST)
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Car PPF: भारत में नई कार खरीदने के बाद लोग उसकी खूब देखभाल करते हैं. नई कार खरीदने के बाद लोग अपनी कार को शोरूम से लाने के बाद मॉडिफाई करवाते हैं. जबकि अभी भारत में पीपीएफ लगवाने का क्रेज बहुत तेजी से बढ़ रहा है. बता दें कि, आजकल लोग रील्स और वीडियो देखकर लोग अपनी नई कारों पर आंख मूंदकर हजारों-लाखों रुपये खर्च कर रहे हैं. 

पीपीएफ कार की बॉडी पर चढ़ाई जाने वाली एक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक जैसी लेयर होती है जो गाड़ी को स्क्रैच और धूप से बचाती है. तो चलिए जानतें कार पर लगने वाले पीपीएफ का पूरा सच क्या है?

क्या है कार पीपीएफ?

बता दें कि, पीपीएफ का फूल फॉर्म पेंट प्रोटेक्शन फिल्म होता है और यह थर्मोप्लास्टिक रबर की लेयर होती है. जो कार के ओरिजिनल पेंट के ऊपर चिपकाई जाती है. इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें सेल्फ-हीलिंग की ताकत होती है. 

यानी अगर गाड़ी पर छोटे-मोटे स्क्रैच लग जाएं तो धूप की गर्मी मिलने पर यह फिल्म अपने आप उन निशानों को गायब कर देती है. इसके अलावा यह गाड़ी के पेंट को सूरज की यूवी किरणों से बचाती है जिससे कार का रंग सालों-साल फीका नहीं पड़ता.

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बजट पर पड़ता है असर 

आपको बता दें कि, पीपीएफ लगवाने का सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है इसका भारी-भरकम खर्च. एक अच्छी क्वालिटी के पीपीएफ ब्रांड और प्रोफेशनल स्टूडियो से काम कराने पर आपकी जेब से 50,000 रुपये से लेकर 2 लाख रुपये. 

अब जरा सोचिए अगर आपके पास 6 से 8 लाख रुपये की बजट हैचबैक कार है तो उस पर इतना महंगा पीपीएफ लगवाना समझदारी नहीं है. इतने पैसों में तो आपकी गाड़ी दो से तीन बार दोबारा पूरी पेंट हो सकती है. इसलिए यह केवल महंगी और लक्जरी कारों के लिए ही ज्यादा वैल्यू फॉर मनी साबित होता है.

किन लोगों के लिए है बेकार?

आपकी गाड़ी ज्यादातर गैराज या कवर्ड पार्किंग में खड़ी रहती है या आपका डेली रनिंग बहुत कम है तो पीपीएफ पर इतना पैसा ब्लॉक करने की कोई जरूरत नहीं है. ऐसे लोगों के लिए सिंपल सिरेमिक कोटिंग या रेगुलर वैक्स पॉलिश भी पेंट को सुरक्षित रखने के लिए काफी है. 

इसके अलावा पीपीएफ की लाइफ भी 3 से 5 साल की ही होती है. इसके बाद इसे निकलवाना पड़ता है और अगर लोकल क्वालिटी का पीपीएफ हुआ तो निकालते समय यह कार का असली पेंट भी साथ उखाड़ देता है.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 11 Jul 2026 03:13 PM (IST)
Tags :
Car Ppf Cost Paint Protection Film Pros Cons Ceramic Coating Vs Ppf Car Scratch Protection Layer Premium Detailing Studio
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