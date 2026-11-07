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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'2 दिनों तक रेकी, फिर मेरे घर पर अटैक', अभिषेक बनर्जी ने BJP पर लगाया हमले का आरोप

'2 दिनों तक रेकी, फिर मेरे घर पर अटैक', अभिषेक बनर्जी ने BJP पर लगाया हमले का आरोप

TMC सांसद अभिषेक बनर्जी ने आरोप लगाया कि रात 2 बजे उनके कोलकाता स्थित घर पर BJP के लोगों ने हमला किया. उन्होंने 6 महीने में जानलेवा हमले की सातवीं कोशिश का दावा किया.

Written By : सौरव कुमार |  Updated at : 07 Nov 2026 09:52 AM (IST)
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पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस (TMC) के नेता अभिषेक बनर्जी ने एक्स पर वीडियो पोस्ट कर लिखा कि लगातार दो दिनों की रेकी के बाद रात 2 बजे बीजेपी के गुंडों ने मेरे घर पर इस तरह हमला किया.  आप फुटेज देखकर खुद दी समझ सकते हैं. अगर एक चुने हुए सांसद के साथ ऐसा हो सकता है तो सोचिए पश्चिम बंगाल में आम आदमी का क्या हाल होगा.

अभिषेक बनर्जी ने आगे लिखा कि पिछले 6 महीनों में मुझ पर जानलेवा हमले की यह 7वीं कोशिश है. फिर भी न तो पुलिस ने कोई कार्रवाई की और न ही न्यायपालिका ने कोई दखल दिया. पूरे राज्य में गुंडे बेखौफ होकर उपद्रव मचा रहे हैं, क्योंकि न्यायपालिका लगातार आंखें मूंदे बैठी है. महोदय, मूक दर्शक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद!

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बंगाल पुलिस पर आरोप

तृणमूल कांग्रेस (TMC) के नेशनल जनरल सेक्रेटरी और डायमंड हार्बर के MP अभिषेक बनर्जी ने BJP के सपोर्टर्स पर शनिवार 7 नवंबर की सुबह कोलकाता में उनके घर पर हमला करने का आरोप लगाया है. खबर है कि यह घटना सुबह करीब 2 बजे उनके कालीघाट वाले घर के बाहर हुई, जहां TMC वर्कर्स उनका 39वां जन्मदिन मनाने के लिए इकट्ठा हुए थे. इस घटना से TMC और BJP सपोर्टर्स के बीच झड़प हो गई, जिसमें पत्थरबाजी, मारपीट और पार्टी के बैनर और पोस्टर को नुकसान पहुंचाने के आरोप लगे. बनर्जी ने कोलकाता पुलिस पर भी आरोप लगाया कि वह मौके पर मौजूद होने के बावजूद कथित हमले को रोकने में नाकाम रही.

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About the author सौरव कुमार

4 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2022 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभालते हैं. सेंट्रल यूनिर्वसिटी ऑफ साउथ बिहार से 2022 में पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं
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Published at : 07 Nov 2026 09:42 AM (IST)
Tags :
Abhishek Banerjee TMC TMC: WEST BENGAL
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