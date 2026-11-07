'2 दिनों तक रेकी, फिर मेरे घर पर अटैक', अभिषेक बनर्जी ने BJP पर लगाया हमले का आरोप

पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस (TMC) के नेता अभिषेक बनर्जी ने एक्स पर वीडियो पोस्ट कर लिखा कि लगातार दो दिनों की रेकी के बाद रात 2 बजे बीजेपी के गुंडों ने मेरे घर पर इस तरह हमला किया. आप फुटेज देखकर खुद दी समझ सकते हैं. अगर एक चुने हुए सांसद के साथ ऐसा हो सकता है तो सोचिए पश्चिम बंगाल में आम आदमी का क्या हाल होगा.

अभिषेक बनर्जी ने आगे लिखा कि पिछले 6 महीनों में मुझ पर जानलेवा हमले की यह 7वीं कोशिश है. फिर भी न तो पुलिस ने कोई कार्रवाई की और न ही न्यायपालिका ने कोई दखल दिया. पूरे राज्य में गुंडे बेखौफ होकर उपद्रव मचा रहे हैं, क्योंकि न्यायपालिका लगातार आंखें मूंदे बैठी है. महोदय, मूक दर्शक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद!

After two days of continuous recce, this is how BJP hooligans attacked my house at 2 AM today. Watch the footage and see for yourself. If this is what can happen to an elected Member of Parliament, imagine the plight of the common man in WB. This is the seventh attempt on my life in the last six months. Yet, there has been no police action and no judicial intervention. Hooligans are running riot across the state because the judiciary continues to turn a blind eye. Thank you, Milords, for remaining mute spectators! 🙏🏻 — Abhishek Banerjee (@abhishekaitc) November 7, 2026

बंगाल पुलिस पर आरोप

तृणमूल कांग्रेस (TMC) के नेशनल जनरल सेक्रेटरी और डायमंड हार्बर के MP अभिषेक बनर्जी ने BJP के सपोर्टर्स पर शनिवार 7 नवंबर की सुबह कोलकाता में उनके घर पर हमला करने का आरोप लगाया है. खबर है कि यह घटना सुबह करीब 2 बजे उनके कालीघाट वाले घर के बाहर हुई, जहां TMC वर्कर्स उनका 39वां जन्मदिन मनाने के लिए इकट्ठा हुए थे. इस घटना से TMC और BJP सपोर्टर्स के बीच झड़प हो गई, जिसमें पत्थरबाजी, मारपीट और पार्टी के बैनर और पोस्टर को नुकसान पहुंचाने के आरोप लगे. बनर्जी ने कोलकाता पुलिस पर भी आरोप लगाया कि वह मौके पर मौजूद होने के बावजूद कथित हमले को रोकने में नाकाम रही.