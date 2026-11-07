उत्तराखंड की मंत्री रेखा आर्या के पति गिरफ्तार, उत्पीड़न और घोखाधड़ी के आरोप

उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या से जुड़े उत्पीड़न और धोखाधड़ी के मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है. पुलिस ने इस मामले में रेखा आर्या के पति गिरधारी लाल साहू (पप्पू) को शनिवार (7 नवंबर) को उत्तर प्रदेश के झांसी से गिरफ्तार कर लिया है.

बताया जा रहा है कि वह पिछले कई दिनों से वहीं छिपा हुए थे. गिरफ्तारी के बाद एसआईटी और पुलिस की टीम पप्पू को लेकर देहरादून के लिए रवाना हो गई है. इस मामले में पप्पू की गिरफ्तारी को बड़ी कार्रवाई के तौर पर देखा जा रहा है.

उत्तराखंड: मंत्री रेखा आर्य केस में SIT की जांच शुरू, बरेली पहुंची टीम

पप्पू से होगी पूछताछ

देहरादून पहुंचने पर पुलिस पप्पू से पूछताछ करेगी. पूछताछ और आगे की जांच में मामले के नए तथ्य सामने आ सकेंगे. ये मामला काफी पेचीदा होता जा रहा है क्योंकि पप्पू ने रेखा आर्या पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे और अपनी जान को खतरा बताया था. वहीं, रेखा आर्या ने 15 अक्टूबर 2026 को देहरादून के कैंट थाने में अपने पति के खिलाफ धोखाधड़ी, घरेलू हिंसा और जान से मारने की धमकी देने के गंभीर आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था. मामला दर्ज होने के बाद से ही वो फरार चल रहे थे और अब जाकर गिरफ्तार हुए हैं.

जमानत याचिका हो चुकी है खारिज

इसके बाद साहू ने FIR के वीडियो जारी कर सभी आरोपों को खारिज कर दिया था और मंत्री पर ही भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगा दिए थे. हालांकि, पप्पू की अग्रिम जमानत याचिका 19 अक्टूबर 2026 को देहरादून की विशेष अदालत ने खारिज कर दिया था. हालांकि, कोर्ट ने प्रथम दृष्टया में मामले को गंभीर मानते हुए जमानत की अर्जी खारिज कर दी थी. उनकी तलाश के लिए SIT का गठन किया गया था. इस बीच 4 नवंबर को उत्तराखंड हाईकोर्ट (नैनीताल) ने गिरधारी लाल साहू की एक और याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ दर्ज FIR को रद्द करने की मांग की थी.

उन्होंने याचिका में ये भी कहा था कि रेखा कैबिनेट में मंत्री हैं और वो अपने पद का दुरुपयोग कर उन्हें गिरफ्तार करवा रही हैं. अब 7 नवंबर को यूपी पुलिस और SIT की संयुक्त टीम ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है.

रेखा आर्य के पति पर लगे आरोपों की जांच के लिए SIT गठित, ऑडियो की होगी जांच