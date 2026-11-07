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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटकोहली ने बच्चों की तरह केएल राहुल की जर्सी की ठीक, VIDEO देख याद आ जाएगा बचपन

कोहली ने बच्चों की तरह केएल राहुल की जर्सी की ठीक, VIDEO देख याद आ जाएगा बचपन

विराट कोहली ने एकदम बड़े भाई की तरह केएल राहुल की जर्सी को ठीक किया. दोनों का यह प्यारा वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

Written By : मोहम्मद अलफैज |  Updated at : 07 Nov 2026 01:59 PM (IST)
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विराट कोहली और केएल राहुल का एक बड़ा ही मजेदार वीडियो वायरल हो रहा है. भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा वनडे शनिवार (07 नवंबर) को वेलिंगटन में खेला गया. मैच में न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग की. टीम इंडिया की फील्डिंग के दौरान एक पल ऐसा आया कि जब विराट कोहली ने केएल राहुल की जर्सी बच्चों की तरह ठीक की. वीडियो देखकर आपको भी अपना बचपन याद आ जाएगा. 

सीनो स्पोर्ट्स नेटवर्क के जरिए कोहली और राहुल का मजेदार वीडियो साझा किया गया. देखा जा सकता है कि कोहली पहले राहुल की जर्सी की फिटिंग सही करते हैं. इसके बाद कोहली उनकी जर्सी की आस्तीन ठीक करते हैं. बचपन में अक्सर मम्मी इस तरह से आस्तीन ठीक किया करती थीं. आस्तीन सही करने के बाद एक बार फिर वह राहुल की जर्सी की फिटिंग को ठीक करते हैं. इस दौरान कोहली और राहुल के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है. पास में खड़े अक्षर पटेल हंस रहे होते हैं. 

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नहीं चला कोहली का बल्ला

ऑकलैंड में खेले गए पहले वनडे में कोहली ने 74 रनों की शानदार पारी खेली थी. लेकिन वेलिंगटन के दूसरे वनडे में उनका बल्ला खामोश रहा. वह 7 गेंद में सिर्फ 07 रन बनाकर आउट हो गए. इस दौरान उन्होंने 1 चौका लगाया. फैंस कोहली से हर मैच में शतक की उम्मीद कर रहे हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि उनके प्रशंसक चाहते हैं कि जल्द से जल्द कोहली के 100 शतक पूरे हों. फिलहाल कोहली के बल्ले से 86 अंतर्राष्ट्रीय शतक निकल चुके हैं. वह भारत के लिए सिर्फ वनडे फॉर्मेट खेल रहे हैं. टी20 इंटरनेशनल से उन्होंने 2024 में और टेस्ट से 2025 में संन्यास लिया था. 

विराट कोहली का अंतर्राष्ट्रीय करियर 

कोहली ने 123 टेस्ट खेले और 125 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले. इसके अलावा वह 318 वनडे खेल चुके हैं. टेस्ट में उन्होंने 9230 रन बनाए, जिसमें 30 शतक शामिल रहे. टी20 इंटरनेशनल में उन्होंने 4188 रन बनाए. वनडे में कोहली के बल्ले से 15183 रन निकल चुके हैं, जिसमें 55 शतक शामिल हैं. 

 

यह भी पढ़ें: 7 रन बनाकर भी विराट कोहली ने रचा इतिहास, बने No-1

Published at : 07 Nov 2026 01:59 PM (IST)
Tags :
VIRAT KOHLI IND Vs NZ 2nd ODI KL RAHUL
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