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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगViral Video: ट्रेन में ही लड़का लड़की ने किया लिपलॉक, शरमा गए यात्री

Viral Video: ट्रेन में ही लड़का लड़की ने किया लिपलॉक, शरमा गए यात्री

ट्रेन में सफर के दौरान एक युवक और ट्रांसजेंडर महिला के बीच किसिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो को देख यूजर्स कमेंट सेक्शन में तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 07 Nov 2026 11:15 AM (IST)
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त्योहारों के दौरान ट्रेन में सफर करना कई बार किसी रोमांच से कम नहीं होता. खासकर दिवाली और छठ जैसे बड़े त्योहारों पर ट्रेनों में यात्रियों की संख्या बढ़ जाती है. ऐसे में परिवार और दोस्तों के साथ सफर करते हुए कई अलग और अनोखी चीजें भी देखने को मिलती है. कभी सीट को लेकर बहस होती है तो कभी यात्रियों के बीच मजेदार बातचीत देखने को मिलती है.

हालांकि, इस बार सोशल मीडिया पर ट्रेन के सफर से जुड़ा एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग हैरान हो रहे हैं. वीडियो में कुछ ऐसा होता दिखाई देता है, जिसके बारे में शायद आसपास बैठे यात्रियों ने भी नहीं सोचा होगा. दरअसल, सोशल मीडिया पर एक युवक और महिला के बीच किसिंग का वीडियो वायरल हो रहा है. वीडियो सामने आने के बाद लोग इसे लेकर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.

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ट्रेन यात्री देख हुए हैरान

वायरल वीडियो में एक युवक ट्रेन में भीड़ के बीच खड़ा दिखाई देता है. इसी दौरान एक ट्रांसजेंडर उसके पास पहुंचती है. दोनों के बीच बातचीत होती है और युवक उन्हें कुछ पैसे देता नजर आता है. इसके बाद दोनों के बीच किसिंग का सीन दिखाई देता है. इस पूरे घटनाक्रम को ट्रेन में मौजूद किसी यात्री ने अपने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया और अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

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सोशल मीडिया पर अलग-अलग प्रतिक्रिया

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर यूजर्स की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं. कुछ यूजर्स इसे देखकर हैरानी जता रहे हैं, तो कुछ का कहना है कि सार्वजनिक जगह पर इस तरह की गतिविधियों से दूसरे यात्रियों को असहजता हो सकती है. वहीं कुछ यूजर्स यह भी कह रहे हैं कि ऐसी चीजों के सोशल मीडिया पर शेयर करना बिलकुल भी सही नहीं है.

कमेंट सेक्शन में भी हैरानी

वायरल वीडियो पर यूजर्स के तरह-तरह के कमेंट्स देखने को मिल रहे हैं. एक यूजर ने कमेंट कर कहा कि यह एआई से बना वीडियो है. दूसरे यूजर ने कमेंट कर कहा कि लोगों को सफर के दौरान दूसरे यात्रियों का भी ध्यान रखना, ऐसा करने से वे असहज हो सकते हैं. एक अन्य यूजर ने भी यही कमेंट कर कहा कि आज कल ट्रेन में सफर करते हुए कब क्या दिख जाए, पता ही नहीं चलता.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक एबीपी लाइव में बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. वह फीचर सेक्शन में खबरों की कांट छांट और उन्हें तराशने का बेहतरीन हुनर रखते हैं. 4 साल से पत्रकारिता की दुनिया में कार्यरत शेख इंजमाम विकिपीडिया एंव इंडिया न्यूज जैसे संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. इन सभी जगहों पर उन्होंने महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं.

शेख इंजमाम ने नई दिल्ली स्थित जामिया मिल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी की, जहां उन्होंने हिंदी जर्नलिज्म में एमए एमफिल किया. इसके अलावा उन्होंने कोटा से अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की, जो उनका जन्म स्थल भी है.

शेख इंजमाम को टीवी इंटरव्यू देखना, फिल्में देखना काफी पसंद है. शेख इंजमाम पत्रकारिता के अलावा साहित्य और इतिहास की भी गहरी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम ट्रेंडिंग और वायरल खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. उन्हें फीचर और डिजिटल स्टोरीटेलिंग का भी अनुभव है. शेख इंजमाम हिंदी भाषा और कॉपी एडिटिंग में विशेषज्ञता रखते हैं और लगातार इसे बेहतर कर रहे हैं. राजनीतिक, राष्ट्रीय और राज्य की खबरें भी उनसे बच नहीं पाती हैं.
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Published at : 07 Nov 2026 11:15 AM (IST)
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