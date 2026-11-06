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हिंदी न्यूज़ऑटोCarVolkswagen Virtus Facelift: Volkswagen ने दिखाई नई Virtus की झलक, नए लुक और स्पोर्टी डिजाइन में एंट्री

Volkswagen Virtus Facelift: Volkswagen ने दिखाई नई Virtus की झलक, नए लुक और स्पोर्टी डिजाइन में एंट्री

Volkswagen Virtus Facelift: सेडान सेगमेंट में तहलका मचाने आ रही है Volkswagen Virtus Facelift. स्पोर्टी जीटी डिजाइन और 360 डिग्री कैमरा जैसे धांसू फीचर्स से लैस यह कार दिसंबर में होगी लॉन्च.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 06 Nov 2026 02:21 PM (IST)
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Volkswagen Virtus Facelift: जर्मन कार निर्माता कंपनी Volkswagen ने भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में अपनी लोकप्रिय सेडान Virtus के फेसलिफ्ट मॉडल की पहली आधिकारिक तस्वीरें जारी कर दी हैं. जून 2022 में पहली बार लॉन्च होने बाद इस सेडान को मिलने वाला यह पहला और सबसे बड़ा डिजाइन अपडेट है. कंपनी द्वारा जारी की गई नई तस्वीरों में Virtus फेसलिफ्ट का GT वेरिएंट दिखाई दे रहा है, जो बिल्कुल नए और आकर्षक नीले रंग में रंगा हुआ है.

इस बार कंपनी ने सेडान के फ्रंट बंपर, ग्रिल, अलॉय व्हील्स और रियर प्रोफाइल में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं, जो इसे पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा स्पोर्टी और मॉडर्न लुक दे रहे हैं. ऑटो एक्सपर्ट्स के मुताबिक, Volkswagen Virtus फेसलिफ्ट को दिसंबर 2026 में आधिकारिक तौर पर बाजार में पेश किया जाएगा.

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फ्रंट लुक में किए गए बड़े बदलाव

कार के एक्सटीरियर में सबसे बड़ा और ध्यान खींचने वाला विजुअल बदलाव इसके फ्रंट प्रोफाइल में नजर आता है. कंपनी ने इसके फ्रंट बंपर को पूरी तरह से नया डिजाइन दिया है, जिसमें एक चौड़ी लोअर ग्रिल लगाई गई है. इस ग्रिल के भीतर डायमंड और ट्रायंगुलर शेप के पैटर्न का इस्तेमाल किया गया है, जो कार के अगले हिस्से को काफी आक्रामक और बोल्ड लुक देता है.

बंपर के बाहरी हिस्सों पर ब्लैक ट्रिम लाइन्स दी गई हैं, जबकि इसके निचले हिस्से में एक पतली चमकीली क्रोम दौड़ती हुई नजर आती है. इसके अलावा हेडलाइट्स के साथ कनेक्ट होने वाली पतली अपर ग्रिल को बरकरार रखा गया है.

साइड प्रोफाइल और GT लाइन की खूबियां

अगर कार के साइड प्रोफाइल की बात करें तो Virtus का पुराना और जाना-पहचाना प्रपोर्शन और मजबूत शोल्डर लाइन आज भी वैसे ही बरकरार हैं. स्पोर्टी फील को बढ़ाने के लिए इसमें कई नए एलिमेंट्स जोड़े गए हैं. नीले रंग की इस बॉडी के साथ कंपनी ने ग्लॉसी ब्लैक अलॉय व्हील्स, ब्लैक आउटसाइड रियर व्यू मिरर और फ्रंट फ्रेंडर्स पर लाल रंग के GT बैज का इस्तेमाल किया है.

कार के व्हील डिजाइन में चौड़े और कोणीय स्पोक्स का इस्तेमाल किया है. कार के व्हील डिजाइन में चौड़े और एंगुलर स्पोक्स दिए गए हैं, जो इसके ओवरऑल लुक के साथ काफी मेल खाते हैं. इसके साथ ही, अगले पहियों में दिखने वाले लाल रंग के ब्रेक कैलिपर्स इसके स्पोर्टी कैरेक्टर पर चार चांद लगाते हैं. हालांकि Volkswagen ने अभी तक इस नए नीले शील्ड के आधिकारिक नाम का खुलासा नहीं किया है.

रियर डिजाइन और एडवांस फीचर्स 

कार के पिछले हिस्से को भी कंपनी ने नए कट्स और एलिमेंट्स के साथ अपडेट किया है. Virtus फेसलिफ्ट के रियर में एक नया ब्लैक बूट-लिप स्पॉइलर लगाया गया है, और निचले बंपर पर भी फ्रंट की तरह ट्रायंगुलर डिटेल्स देखने को मिलती हैं. इस बार भी कंपनी ने कनेक्टेड LED टेल-लाइट के बजाय सेपरेट टेल-लैंप यूनिट्स को ही जारी रखा है. नंबर प्लेट के ठीक नीचे क्रोम अक्षरों में फैली हुई VIRTUS की ब्रांडिंग है और दाईं तरफ GT की बैजिंग दी गई है.

सबसे दिलचस्प बात यह है कि ORVM के नीचे कैमरा मॉड्यूल और कार के आगे-पीछे लगे कैमरों को देखकर यह साफ संकेत मिलता है कि नई VIRTUS फेसलिफ्ट में सुरक्षा के लिहाज से 360-डिग्री सराउंड-व्यू कैमरा सिस्टम मिलने वाला है.

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इंजन और पावरट्रेन में क्या होगा खास?

हालांकि कंपनी ने अभी तक इसके केबिन या इंटीरियर की तस्वीरें शेयर नहीं की हैं, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि इसमें बड़ा डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और कुछ नए फीचर्स जोड़े जा सकते हैं. मैकेनिकल बदलावों की बात करें, तो इसमें मौजूदा 1.0 लीटर और 1.5 लीटर TSI पेट्रोल इंजन मिलना जारी रहेगा.रिपोर्ट्स की मानें तो कंपनी इसके छोटे 1.0 लीटर इंजन के साथ मिलने वाले पुराने 6 स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन की जगह एक नया 8 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स शामिल कर सकती है, जो इसकी ड्राइव क्वालिटी को और बेहतर बनाएगा.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह एबीपी लाइव में ऑटो सेक्शन में कार्यरत हैं. जहां वह ऑटोमोबाइल से जुड़ी खबरों, नए मॉडल्स, कार-बाइक लॉन्च, ऑफर्स और ऑटो इंडस्ट्री से जुड़े विभिन्न विषयों पर खबरें लिखने की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में उनका सफर वर्ष 2022 में डीएनपी इंडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने राजनीति, खेल और शिक्षा से जुड़ी खबरों पर काम किया. इसके साथ ही उन्होंने स्पोर्ट्स से संबंधित वीडियो भी तैयार किए.

इसके बाद उन्होंने Sportzwiki के साथ काम किया जहां उन्होंने मुख्य रूप से खेल जगत की खबरें लिखीं और सोशल मीडिया के लिए स्पोर्ट्स वीडियो बनाये. इसके बाद उन्होंने Hawk Martech में अपनी सेवाएं दीं. वर्तमान में वह एबीपी लाइव के साथ जुड़े हुए हैं और ऑटो बीट पर काम कर रहे हैं।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उन्होंने रामा यूनिवर्सिटी, कानपुर से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है. पत्रकारिता के दौरान उन्होंने न्यूज राइटिंग, डिजिटल कंटेंट, स्पोर्ट्स कवरेज, वीडियो कंटेंट और सोशल मीडिया के लिए कंटेंट तैयार करने का अनुभव हासिल किया है.
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Published at : 06 Nov 2026 02:21 PM (IST)
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