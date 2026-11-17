Maruti Brezza vs Tata Nexon: भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट की डिमांड सबसे ज्यादा है. जब भी कोई ग्राहक इस सेगमेंट में सुरक्षित और भरोसेमंद कार खरीदने की सोचता है, तो उसके दिमाग में सबसे पहले Maruti Suzuki Brezza और Tata Nexon का नाम आता है.

पहले सेफ्टी के मामले में Tata Nexon को एकतरफा बढ़त हासिल थी, लेकिन 2026 में लॉन्च हुई नई Maruti Brezza फेसलिफ्ट ने पूरा समीकरण बदल दिया है. अब दोनों ही एसयूवी को भारत एनसीएपी क्रैश टेस्ट में पूरे 5-स्टार की सुरक्षा रेटिंग मिल चुकी है. आइए जानते हैं कि क्रैश टेस्ट स्कोर और एडवांस सेफ्टी फीचर्स के मामले में इन दोनों कारों में कौन ज्यादा दमदार है.

क्रैश टेस्ट स्कोर में किसने मारी बाजी

सेफ्टी की असली परीक्षा क्रैश टेस्ट रेटिंग से होती है. ऑटोकार इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, 2026 में अपडेट की गई मारुति सुजुकी ब्रेजा फेसलिफ्ट ने भारत एनसीएपी क्रैश टेस्ट में एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन में 32 में से 30.41 अंक और चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन में 49 में से 43 अंक हासिल कर 5-स्टार रेटिंग पाई है.

दूसरी ओर, टाटा नेक्सन ने भी भारत एनसीएपी में 5-स्टार रेटिंग हासिल की है, जिसमें एडल्ट प्रोटेक्शन के लिए 32 में से 29.41 अंक और चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए 49 में से 43.83 अंक मिले हैं. इसका मतलब है कि वयस्कों की सुरक्षा में नई ब्रेजा नेक्सन से थोड़ा आगे निकल गई है, जबकि बच्चों की सुरक्षा में नेक्सन का स्कोर हल्का सा बेहतर है.

दोनों कारों में मिलने वाले कॉमन सेफ्टी फीचर्स

ग्राहकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दोनों ही कंपनियों ने अपनी इन लोकप्रिय एसयूवी में कई जरूरी फीचर्स को स्टैंडर्ड रखा है. मारुति सुजुकी ब्रेजा और टाटा नेक्सन दोनों के सभी वेरिएंट्स में अब 6 एयरबैग्स स्टैंडर्ड तौर पर मिलते हैं,.

इसके अलावा, दोनों ही गाड़ियों में इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम के साथ ईबीडी, हिल होल्ड असिस्ट, रियर पार्किंग सेंसर, सभी सीटों के लिए सीटबेल्ट रिमाइंडर और बच्चों की सीट के लिए आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स दिए गए हैं. टायरों में हवा का दबाव जांचने के लिए दोनों कारों में टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम और बेहतर विजिबिलिटी के लिए 360-डिग्री कैमरा भी मिलता है.

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एडवांस सेफ्टी और ADAS में कौन है आगे

आधुनिक तकनीक की बात करें तो दोनों कंपनियों ने अपने टॉप वेरिएंट्स को बेहद खास बनाया है. मारुति सुजुकी की आधिकारिक जानकारी के अनुसार, नई ब्रेजा में ब्लाइंड स्पॉट वार्निंग, लेन चेंज अलर्ट, रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट, सेफ एग्जिट वार्निंग और इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल जैसे स्मार्ट फीचर्स जोड़े गए हैं. वहीं, टाटा नेक्सन के चुनिंदा वेरिएंट्स में एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम के साथ 360-डिग्री कैमरे से जुड़ा इन-बिल्ट डैशकैम भी मिलता है, जो ड्राइविंग को और सुरक्षित बनाता है. कुल मिलाकर, अब दोनों ही एसयूवी सुरक्षा के पैमाने पर बराबरी की टक्कर देती हैं और ग्राहक अपनी जरूरत के हिसाब से किसी भी मॉडल का चुनाव कर सकते हैं.

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