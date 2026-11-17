वियतनाम की इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनी VinFast ने ग्लोबल मार्केट में अपनी कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक एसयूवी VinFast VF5 Facelift से पर्दा उठा दिया है. नए अवतार में यह इलेक्ट्रिक कार पहले के मुकाबले ज्यादा मस्कुलर और दमदार नजर आ रही है. कंपनी ने इसके एक्सटीरियर डिजाइन और केबिन फीचर्स को पूरी तरह अपडेट करने के साथ ही इसमें पहले से बड़ा बैटरी पैक दिया है. भारत में भी इस कार की टेस्टिंग शुरू हो चुकी है, जिससे उम्मीद जताई जा रही है कि कंपनी जल्द ही इसे भारतीय बाजार में भी लॉन्च कर सकती है.

बड़ा बैटरी पैक और 370 किमी की शानदार रेंज

नई VinFast VF5 फेसलिफ्ट में कंपनी ने 43kWh की बड़ी बैटरी दी है. कंपनी का दावा है कि एक बार फुल चार्ज होने पर यह इलेक्ट्रिक एसयूवी 370 किलोमीटर तक की रेंज दे सकती है. पावर के लिए इसमें फ्रंट-माउंटेड इलेक्ट्रिक मोटर लगाई गई है, जो 97hp की अधिकतम पावर और 180Nm का पीक टॉर्क जेनरेट करती है. चार्जिंग की बात करें तो यह कार 60kW तक के डीसी फास्ट चार्जर और 6.6kW के एसी चार्जर को सपोर्ट करती है.

पहले से ज्यादा दमदार और एसयूवी जैसा लुक

डिजाइन के मामले में नई VF5 अब एक प्रॉपर एसयूवी जैसी दिखती है. इसके फ्रंट में नया बंपर और कंपनी के लोगो के चारों ओर नया डिजाइन दिया गया है. कार के हेडलैंप्स की जगह बदलकर उन्हें बंपर में थोड़ा नीचे शिफ्ट किया गया है। साइड प्रोफाइल में चारों तरफ मजबूत बॉडी क्लैडिंग और 17-इंच के एयरोडायनामिक अलॉय व्हील्स मिलते हैं. पीछे की तरफ पूरी चौड़ाई में फैली एलईडी लाइट बार, अपडेटेड टेलगेट और रूफ-माउंटेड स्पॉइलर दिया गया है. साइज की बात करें तो इसकी लंबाई 3,987mm, चौड़ाई 1,772mm और ऊंचाई 1,595mm है, जबकि इसका व्हीलबेस 2,513mm और ग्राउंड क्लीयरेंस 178mm है.

केबिन में बड़ा टचस्क्रीन और नए फीचर्स

इंटीरियर में सबसे बड़ा बदलाव इसके डैशबोर्ड पर देखने को मिलता है. कंपनी ने पुराने 8-इंच के डिस्प्ले की जगह अब 10-इंच का बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया है. खास बात यह है कि इसमें ड्राइवर के सामने अलग से डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर हटा दिया गया है और अब स्पीड व ड्राइविंग से जुड़ी सभी जानकारियां इसी सेंट्रल स्क्रीन पर दिखाई देंगी. इसके अलावा केबिन में नया टू-स्पोक स्टीयरिंग व्हील, वायरलेस फोन चार्जर, लेदरेट सीटें, स्लाइडिंग आर्मरेस्ट और कपहोल्डर्स दिए गए हैं. सुरक्षा के लिए वियतनामी मॉडल में 6 एयरबैग्स और ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल जैसे फीचर्स भी शामिल हैं.

यह भी पढ़ें: Volkswagen Golf GTI: नई फॉक्सवैगन GTI का कैसा होगा लुक, किन फीचर्स से होगी लेस

भारत में कब होगी लॉन्च और क्या होगी कीमत?

हालांकि VinFast ने भारत में इसके लॉन्च की आधिकारिक तारीख या भारतीय मॉडल के फीचर्स का अभी खुलासा नहीं किया है, लेकिन इसे भारतीय सड़कों पर टेस्टिंग के दौरान देखा जा चुका है और देश में इसका डिजाइन पेटेंट भी हो चुका है. माना जा रहा है कि भारत में इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 12 लाख रुपये के आसपास हो सकती है. लॉन्च होने के बाद इसका सीधा मुकाबला Tata Punch EV, Tata Nexon EV और Mahindra XUV 3XO EV जैसी गाड़ियों से होगा.

यह भी पढ़ें: Maruti Suzuki Capacity Expansion: Maruti Suzuki की तैयारी बड़ी, अब हर साल बनेंगी 29 लाख गाड़ियां