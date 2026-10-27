Hyundai लॉन्च करने जा रही नई धांसू SUV, नेक्सॉन EV से होगा सीधा मुकाबला

भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग को देखते हुए वाहन निर्माता कंपनियां लगातार नए मॉडल्स पेश कर रही हैं. इसी कड़ी में Hyundai मोटर इंडिया अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल पोर्टफोलियो का विस्तार करने के लिए एक नई कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक एसयूवी लाने की पूरी तैयारी में है. ऑटोमोटिव मीडिया रिपोर्ट्स और हालिया अपडेट के अनुसार, Hyundai की इस नई किफायती इलेक्ट्रिक कार को जनवरी 2027 में लॉन्च किया जा सकता है. खास बात यह है कि कंपनी ने इस गाड़ी को विशेष रूप से भारतीय बाजार की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया है. देश में इलेक्ट्रिक कारों के बढ़ते क्रेज के बीच यह नया मॉडल उन ग्राहकों के लिए एक बेहतरीन विकल्प बनेगा जो कम बजट में एक बेहतरीन ब्रांड की इलेक्ट्रिक एसयूवी घर लाना चाहते हैं.

इंटरनल कोडनेम 'HE1i' और भारत में होगा प्रोडक्शन

Hyundai की इस आगामी स्मॉल इलेक्ट्रिक एसयूवी को कंपनी के भीतर अभी 'HE1i' कोडनेम दिया गया है. कंपनी इस गाड़ी का निर्माण पूरी तरह स्थानीय स्तर पर करेगी. इसका प्रोडक्शन तमिलनाडु के श्रीपेरंबुदूर में स्थित Hyundai के आधिकारिक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में किया जाएगा.

स्थानीय स्तर पर उत्पादन होने के कारण इस कार की लागत कम रखने में मदद मिलेगी, जिससे बाजार में इसकी कीमत काफी प्रतिस्पर्धी होने की उम्मीद है. पहले इस कार को मार्च 2027 में पेश करने की चर्चा थी, लेकिन कंपनी अब इसे तय समय से पहले यानी जनवरी 2027 में ही बाजार में उतारने की योजना बना रही है.

दमदार प्लेटफॉर्म और बैटरी की खूबियां

तकनीकी मोर्चे पर बात करें तो हुंडई की यह नई इलेक्ट्रिक एसयूवी E-GMP (K) प्लेटफॉर्म पर आधारित होगी. इसी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल अंतरराष्ट्रीय बाजार में बिकने वाली Hyundai Inster EV के लिए भी किया जाता है. हालांकि, भारतीय सड़कों और ग्राहकों की पसंद के हिसाब से इसके स्पेसिफिकेशन्स में कुछ जरूरी बदलाव देखने को मिल सकते हैं.

कंपनी इस कार को दो अलग-अलग विकल्पों में पेश करने वाली है, जिसमें एक स्टैंडर्ड रेंज और दूसरा लॉन्ग रेंज वेरिएंट शामिल होगा. शुरुआत में कार के लिए बैटरी सेल्स की सप्लाई Svolt कंपनी द्वारा की जा सकती है, लेकिन बाद में Hyundai इसे एक्साइड इंडस्ट्रीज के साथ साझेदारी के तहत पूरी तरह भारत में बने लोकल सेल्स के साथ रिप्लेस करेगी.

नेक्स्ट-जेन इंफोटेनमेंट और एडवांस सेफ्टी फीचर्स

Hyundai इंडिया ने आधिकारिक तौर पर इस बात की पुष्टि की है कि इस अपकमिंग इलेक्ट्रिक एसयूवी में सुरक्षा के लिहाज से Level 2 ADAS तकनीक दी जाएगी. इस आधुनिक सिस्टम के तहत कार चलाने वाले व्यक्ति को एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल और लेन कीपिंग असिस्टेंस जैसे कमाल के फीचर्स मिलेंगे, जो ड्राइविंग को बेहद आसान और सुरक्षित बना देंगे.

इसके साथ ही, कार के केबिन में Hyundai का बिल्कुल नए जमाने का नेक्स्ट-जनरेशन इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिलेगा. हालांकि, कंपनी ने अभी तक इसके स्क्रीन साइज और कनेक्टेड कार फीचर्स की पूरी लिस्ट का खुलासा नहीं किया है.

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इन धाकड़ गाड़ियों से होगी सीधी टक्कर

हुंडई की यह नई इलेक्ट्रिक कार बाजार में आने के बाद पहले से मजबूत स्थिति बना चुकी कई गाड़ियों को कड़ी टक्कर देगी. यह कार सीधे तौर पर Tata Nexon EV और Mahindra XUV 3XO EV के सामने एक मजबूत विकल्प के रूप में खड़ी होगी. इसके अलावा, इसकी सबसे मुख्य टक्कर अपकमिंग Kia Syros EV से मानी जा रही है.

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