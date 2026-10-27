Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोCarHyundai लॉन्च करने जा रही नई धांसू SUV, नेक्सॉन EV से होगा सीधा मुकाबला

Hyundai लॉन्च करने जा रही नई धांसू SUV, नेक्सॉन EV से होगा सीधा मुकाबला

Hyundai जनवरी 2027 में लॉन्च करेगी नई कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक एसयूवी HE1i, क्रेटा से सस्ती इस गाड़ी में मिलेगा लेवल 2 ADAS और टाटा नेक्सॉन EV से होगा सीधा कड़ा मुकाबला

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 27 Oct 2026 08:29 AM (IST)
Preferred Sources

भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग को देखते हुए वाहन निर्माता कंपनियां लगातार नए मॉडल्स पेश कर रही हैं. इसी कड़ी में Hyundai मोटर इंडिया अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल पोर्टफोलियो का विस्तार करने के लिए एक नई कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक एसयूवी लाने की पूरी तैयारी में है. ऑटोमोटिव मीडिया रिपोर्ट्स और हालिया अपडेट के अनुसार, Hyundai की इस नई किफायती इलेक्ट्रिक कार को जनवरी 2027 में लॉन्च किया जा सकता है. खास बात यह है कि कंपनी ने इस गाड़ी को विशेष रूप से भारतीय बाजार की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया है. देश में इलेक्ट्रिक कारों के बढ़ते क्रेज के बीच यह नया मॉडल उन ग्राहकों के लिए एक बेहतरीन विकल्प बनेगा जो कम बजट में एक बेहतरीन ब्रांड की इलेक्ट्रिक एसयूवी घर लाना चाहते हैं.

इंटरनल कोडनेम 'HE1i' और भारत में होगा प्रोडक्शन

Hyundai की इस आगामी स्मॉल इलेक्ट्रिक एसयूवी को कंपनी के भीतर अभी 'HE1i' कोडनेम दिया गया है. कंपनी इस गाड़ी का निर्माण पूरी तरह स्थानीय स्तर पर करेगी. इसका प्रोडक्शन तमिलनाडु के श्रीपेरंबुदूर में स्थित Hyundai के आधिकारिक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में किया जाएगा.

स्थानीय स्तर पर उत्पादन होने के कारण इस कार की लागत कम रखने में मदद मिलेगी, जिससे बाजार में इसकी कीमत काफी प्रतिस्पर्धी होने की उम्मीद है. पहले इस कार को मार्च 2027 में पेश करने की चर्चा थी, लेकिन कंपनी अब इसे तय समय से पहले यानी जनवरी 2027 में ही बाजार में उतारने की योजना बना रही है.

दमदार प्लेटफॉर्म और बैटरी की खूबियां

तकनीकी मोर्चे पर बात करें तो हुंडई की यह नई इलेक्ट्रिक एसयूवी E-GMP (K) प्लेटफॉर्म पर आधारित होगी. इसी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल अंतरराष्ट्रीय बाजार में बिकने वाली Hyundai Inster EV के लिए भी किया जाता है. हालांकि, भारतीय सड़कों और ग्राहकों की पसंद के हिसाब से इसके स्पेसिफिकेशन्स में कुछ जरूरी बदलाव देखने को मिल सकते हैं.

कंपनी इस कार को दो अलग-अलग विकल्पों में पेश करने वाली है, जिसमें एक स्टैंडर्ड रेंज और दूसरा लॉन्ग रेंज वेरिएंट शामिल होगा. शुरुआत में कार के लिए बैटरी सेल्स की सप्लाई Svolt कंपनी द्वारा की जा सकती है, लेकिन बाद में Hyundai इसे एक्साइड इंडस्ट्रीज के साथ साझेदारी के तहत पूरी तरह भारत में बने लोकल सेल्स के साथ रिप्लेस करेगी.

नेक्स्ट-जेन इंफोटेनमेंट और एडवांस सेफ्टी फीचर्स

Hyundai इंडिया ने आधिकारिक तौर पर इस बात की पुष्टि की है कि इस अपकमिंग इलेक्ट्रिक एसयूवी में सुरक्षा के लिहाज से Level 2 ADAS तकनीक दी जाएगी. इस आधुनिक सिस्टम के तहत कार चलाने वाले व्यक्ति को एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल और लेन कीपिंग असिस्टेंस जैसे कमाल के फीचर्स मिलेंगे, जो ड्राइविंग को बेहद आसान और सुरक्षित बना देंगे.

इसके साथ ही, कार के केबिन में Hyundai का बिल्कुल नए जमाने का नेक्स्ट-जनरेशन इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिलेगा. हालांकि, कंपनी ने अभी तक इसके स्क्रीन साइज और कनेक्टेड कार फीचर्स की पूरी लिस्ट का खुलासा नहीं किया है.

यह भी पढ़ें: Jeep Compass का सबसे सस्ता ऑटोमैटिक वेरिएंट लॉन्च, जानें कीमत और फीचर्स

इन धाकड़ गाड़ियों से होगी सीधी टक्कर

हुंडई की यह नई इलेक्ट्रिक कार बाजार में आने के बाद पहले से मजबूत स्थिति बना चुकी कई गाड़ियों को कड़ी टक्कर देगी. यह कार सीधे तौर पर Tata Nexon EV और Mahindra XUV 3XO EV के सामने एक मजबूत विकल्प के रूप में खड़ी होगी. इसके अलावा, इसकी सबसे मुख्य टक्कर अपकमिंग Kia Syros EV से मानी जा रही है.

यह भी पढ़ें: ड्राइव करते हुए अपनाएंगे ये ट्रिक्स, बढ़ जाएगी इलेक्ट्रिक कार की रेंज

About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह एबीपी लाइव में ऑटो सेक्शन में कार्यरत हैं. जहां वह ऑटोमोबाइल से जुड़ी खबरों, नए मॉडल्स, कार-बाइक लॉन्च, ऑफर्स और ऑटो इंडस्ट्री से जुड़े विभिन्न विषयों पर खबरें लिखने की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में उनका सफर वर्ष 2022 में डीएनपी इंडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने राजनीति, खेल और शिक्षा से जुड़ी खबरों पर काम किया. इसके साथ ही उन्होंने स्पोर्ट्स से संबंधित वीडियो भी तैयार किए.

इसके बाद उन्होंने Sportzwiki के साथ काम किया जहां उन्होंने मुख्य रूप से खेल जगत की खबरें लिखीं और सोशल मीडिया के लिए स्पोर्ट्स वीडियो बनाये. इसके बाद उन्होंने Hawk Martech में अपनी सेवाएं दीं. वर्तमान में वह एबीपी लाइव के साथ जुड़े हुए हैं और ऑटो बीट पर काम कर रहे हैं।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उन्होंने रामा यूनिवर्सिटी, कानपुर से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है. पत्रकारिता के दौरान उन्होंने न्यूज राइटिंग, डिजिटल कंटेंट, स्पोर्ट्स कवरेज, वीडियो कंटेंट और सोशल मीडिया के लिए कंटेंट तैयार करने का अनुभव हासिल किया है.
Read More
Published at : 27 Oct 2026 08:29 AM (IST)
Tags :
Auto News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

कार
Jeep Compass का सबसे सस्ता ऑटोमैटिक वेरिएंट लॉन्च, जानें कीमत और फीचर्स
Jeep Compass का सबसे सस्ता ऑटोमैटिक वेरिएंट लॉन्च, जानें कीमत और फीचर्स
कार
ड्राइव करते हुए अपनाएंगे ये ट्रिक्स, बढ़ जाएगी इलेक्ट्रिक कार की रेंज
ड्राइव करते हुए अपनाएंगे ये ट्रिक्स, बढ़ जाएगी इलेक्ट्रिक कार की रेंज
कार
10 लाख के बजट में ये हैं सबसे लो मेंटिनेंस कारें, सर्विसिंग में न के बराबर खर्च
10 लाख के बजट में ये हैं सबसे लो मेंटिनेंस कारें, सर्विसिंग में न के बराबर खर्च
कार
क्यों दूसरों के टायर इस्तेमाल करती हैं ज्यादातर कार कंपनियां, खुद क्यों नहीं बनाती?
क्यों दूसरों के टायर इस्तेमाल करती हैं ज्यादातर कार कंपनियां, खुद क्यों नहीं बनाती?
Advertisement

वीडियोज

Sansani | ABP News: No Parking का शैतान...नजरों के सामने खूनी खेल !
Mallikarjun Kharge on PM Modi News: कांग्रेस बौखलाई...'बाप-दादा' पर आई! | Breaking | ABP News
Janhit with Chitra Tripathi: बड़े-बड़े कांग्रेसी..'सेल्फ गोल' के 'महारथी'! | Kharge on PM Modi
Mallikarjun Kharge on PM Modi News: 'बाप भी जाएगा' vs 'मोदी कहीं नहीं जाएगा' | Breaking | ABP News
Sandeep Chaudhary: Iran-US के बीच फिर बढ़ा तनाव...महंगाई निकालेगी दम? | Inflation | Crude Oil | ABP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
प्रोटेस्ट पर भड़के योगेंद्र यादव, बोले- क्या BJP ने पुलिस से इजाजत मांगी?
प्रोटेस्ट पर भड़के योगेंद्र यादव, बोले- क्या BJP ने पुलिस से इजाजत मांगी?
बिहार
Bihar MLC Election Results LIVE: बिहार की 8 एमएलसी सीटों के नतीजे आज, JDU को चौंका सकता है नीरज का रिजल्ट
बिहार की 8 एमएलसी सीटों के नतीजे आज, JDU को चौंका सकता है नीरज का रिजल्ट
इंडिया
CJP की पूरी टीम से मिले अभिजीत दीपके, कहा- मेरे बिना कोई गार्डन में नहीं घूमेगा
CJP की पूरी टीम से मिले अभिजीत दीपके, कहा- मेरे बिना कोई गार्डन में नहीं घूमेगा
आईपीएल 2026
WPL Auction: मुंबई इंडियंस कंगाल, नीलामी से पहले जानें किसके पर्स में कितना पैसा?
मुंबई इंडियंस कंगाल, WPL ऑक्शन से पहले जानें किसके पर्स में कितना पैसा?
ओटीटी
Sigma OTT Release: अब ओटीटी पर धमाल मचाएगी जेसन संजय की 'सिग्मा', जानें- कब और कहां देख सकेंगे?
अब ओटीटी पर धमाल मचाएगी 'सिग्मा', जानें- कब और कहां देख सकेंगे?
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र MLC चुनाव परिणाम 2026 की घोषणा आज, पुणे-नागपुर, अमरावती में कौन मारेगा बाजी? 
महाराष्ट्र MLC चुनाव परिणाम 2026 की घोषणा आज, पुणे-नागपुर, अमरावती में कौन मारेगा बाजी? 
इंडिया
चक्रवाती तूफान अर्नब हुआ ताकतवर, अलर्ट पर 4 राज्य, 53 ट्रेनें रद्द, 12 घंटे भारी
चक्रवाती तूफान अर्नब हुआ ताकतवर, अलर्ट पर 4 राज्य, 53 ट्रेनें रद्द, 12 घंटे भारी
ट्रेंडिंग
ये क्या EMI भरेगी? कार पर लगाए पत्नी के पैर तो भड़के यूजर्स
ये क्या EMI भरेगी? कार पर लगाए पत्नी के पैर तो भड़के यूजर्स
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget