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हिंदी न्यूज़ऑटोCarErtiga की बढ़ेगी टेंशन, CNG में आ गई Kia की 7-Seater कार

Ertiga की बढ़ेगी टेंशन, CNG में आ गई Kia की 7-Seater कार

किआ ने अपनी 7-सीटर Carens और Carens Clavis को फैक्ट्री-फिटेड CNG में लॉन्च कर दिया है. 12.11 लाख रुपये की शुरुआती कीमत में अर्टिगा को मिलेगी कड़ी टक्कर.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 19 Sep 2026 05:17 PM (IST)
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भारत में जब किसी 7-सीटर फैमिली कार की बात होती है तो दिमाग में सबसे पहले मारुति सुजुकी अर्टिगा का नाम आता है. क्योंकि, अर्टिगा सीएनजी सालों से भारतीय सड़कों पर राज कर रही है. लेकिन अब अर्टिगा सीएनजी को मार्केट में कड़ी टक्कर मिल सकती है. क्योंकि, दक्षिण कोरियाई वाहन निर्माता कंपनी किआ ने बड़ा दांव खेला है. किआ इंडिया ने अपनी बेहद लोकप्रिय 6 और 7-सीटर एमपीवी कैरेंस और कैरेंस क्लेविस को आखिरकार फैक्ट्री-फिटेड सीएनजी अवतार में आधिकारिक तौर पर लॉन्च कर दिया है. कंपनी ने इनकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 12.11 लाख रुपये तय की है.

बता दें कि, किआ की ये गाड़ियां न सिर्फ ज्यादा स्पेस और प्रीमियम लुक देती हैं बल्कि अब सीएनजी आने से इनकी रनिंग कॉस्ट भी बेहद कम हो जाएगी. चलिए जानते हैं किआ की इन नई सीएनजी कारों की कीमत, वेरिएंट्स, इंजन और फीचर्स से जुड़ी पूरी डिटेल.

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वेरिएंट्स और एक्स-शोरूम कीमत

जानकारी दें कि, किआ ने अपनी इन दोनों सीएनजी गाड़ियों को अलग-अलग वेरिएंट ऑप्शंस में पेश किया है. किआ कैरेंस सीएनजी को सिंगल Premium O वेरिएंट में पेश किया गया है. जिसकी एक्स-शोरूम कीमत 12,11,800 रुपये रखी गई है. वहीं दूसरी तरफ, कैरेंस क्लेविस सीएनजी को दो ट्रिम्स- HTE और HTE O में उतारा गया है.

जबकि क्लेविस सीएनजी की शुरुआती कीमत 12,38,800 रुपये है. जबकि इसके टॉप HTE O वेरिएंट की कीमत 13,34,800 रुपये तक जाती है. अपने संबंधित पेट्रोल वेरिएंट्स की तुलना में ये सीएनजी मॉडल्स लगभग 99,000 रुपये से 1 लाख रुपये तक महंगे हैं.


Ertiga की बढ़ेगी टेंशन, CNG में आ गई Kia की 7-Seater कार

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मिलेगा 60-लीटर का सीएनजी टैंक

इंजन और परफॉर्मेंस की बात करें तो दोनों ही एमपीवी में किआ का भरोसेमंद 1.5-लीटर स्मार्टस्ट्रीम नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया गया है. जिसे 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स से जोड़ा गया है. सीएनजी मोड में यह इंजन 96 PS की मैक्सिमम पावर और 123 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है. वहीं, कार में 60-लीटर की क्षमता वाला सीएनजी सिलेंडर दिया गया है जो बूट स्पेस में नीचे की तरफ सेट होता है.

सबसे खास बात यह है कि सीएनजी टैंक लगाने के बावजूद किआ ने इसके स्पेयर व्हील को गाड़ी के नीचे सुरक्षित रखा है. कंपनी का दावा है कि यह सीएनजी सेटअप 22 से 25 किमी/किलोग्राम तक का बेहतरीन माइलेज देने में सक्षम है.


Ertiga की बढ़ेगी टेंशन, CNG में आ गई Kia की 7-Seater कार

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फीचर्स के मामले में कोई समझौता नहीं

वहीं, कंपनी ने सीएनजी सिलेंडर के अतिरिक्त वजन को संभालने के लिए गाड़ी के सस्पेंशन को री-ट्यून किया है और आगे के पहियों में 16-इंच के बड़े डिस्क ब्रेक्स दिए हैं. इसके अलावा थर्ड-रो के पैसेंजर्स के आराम का ध्यान रखते हुए सीट-बैक रीक्लाइन एंगल में भी सुधार किया गया है.

जबकि कार के केबिन में ईंधन बदलने के लिए एक बटन दिया गया है. इसके 4.2-इंच के डिजिटल TFT क्लस्टर में सीएनजी से जुड़ा डेटा भी दिखेगा. इसके अलावा डिजिटल इंफोटेनमेंट, रियर एसी वेंट्स, 6 एयरबैग्स, एबीएस और ऑल-व्हील डिस्क ब्रेक्स जैसे सेफ्टी फीचर्स स्टैंडर्ड मिलते हैं.

अर्टिगा के लिए क्यों बनी चुनौती?

बता दें कि, भारतीय बाजार में मारुति अर्टिगा सीएनजी की कीमत 10.94 लाख रुपये से 12 लाख रुपये के बीच है. हालांकि अर्टिगा कीमत के मामले में थोड़ी सस्ती जरूर है लेकिन किआ कैरेंस सीएनजी ग्राहकों को ज्यादा स्पेस, ज्यादा प्रीमियम केबिन, बेहतर बिल्ड क्वालिटी, 6-स्पीड गियरबॉक्स और ज्यादा एडवांस फीचर्स की पेशकश करती है.

जो लोग थोड़े से ज्यादा पैसे खर्च करके अपनी फैमिली के लिए एक ज्यादा सुरक्षित, पावरफुल और लग्जरी 7-सीटर सीएनजी कार चाहते हैं उनके लिए नई किआ कैरेंस सीएनजी अब पहली पसंद बनने जा रही है.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 19 Sep 2026 05:17 PM (IST)
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