Ertiga की बढ़ेगी टेंशन, CNG में आ गई Kia की 7-Seater कार

भारत में जब किसी 7-सीटर फैमिली कार की बात होती है तो दिमाग में सबसे पहले मारुति सुजुकी अर्टिगा का नाम आता है. क्योंकि, अर्टिगा सीएनजी सालों से भारतीय सड़कों पर राज कर रही है. लेकिन अब अर्टिगा सीएनजी को मार्केट में कड़ी टक्कर मिल सकती है. क्योंकि, दक्षिण कोरियाई वाहन निर्माता कंपनी किआ ने बड़ा दांव खेला है. किआ इंडिया ने अपनी बेहद लोकप्रिय 6 और 7-सीटर एमपीवी कैरेंस और कैरेंस क्लेविस को आखिरकार फैक्ट्री-फिटेड सीएनजी अवतार में आधिकारिक तौर पर लॉन्च कर दिया है. कंपनी ने इनकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 12.11 लाख रुपये तय की है.

बता दें कि, किआ की ये गाड़ियां न सिर्फ ज्यादा स्पेस और प्रीमियम लुक देती हैं बल्कि अब सीएनजी आने से इनकी रनिंग कॉस्ट भी बेहद कम हो जाएगी. चलिए जानते हैं किआ की इन नई सीएनजी कारों की कीमत, वेरिएंट्स, इंजन और फीचर्स से जुड़ी पूरी डिटेल.

वेरिएंट्स और एक्स-शोरूम कीमत

जानकारी दें कि, किआ ने अपनी इन दोनों सीएनजी गाड़ियों को अलग-अलग वेरिएंट ऑप्शंस में पेश किया है. किआ कैरेंस सीएनजी को सिंगल Premium O वेरिएंट में पेश किया गया है. जिसकी एक्स-शोरूम कीमत 12,11,800 रुपये रखी गई है. वहीं दूसरी तरफ, कैरेंस क्लेविस सीएनजी को दो ट्रिम्स- HTE और HTE O में उतारा गया है.

जबकि क्लेविस सीएनजी की शुरुआती कीमत 12,38,800 रुपये है. जबकि इसके टॉप HTE O वेरिएंट की कीमत 13,34,800 रुपये तक जाती है. अपने संबंधित पेट्रोल वेरिएंट्स की तुलना में ये सीएनजी मॉडल्स लगभग 99,000 रुपये से 1 लाख रुपये तक महंगे हैं.





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मिलेगा 60-लीटर का सीएनजी टैंक

इंजन और परफॉर्मेंस की बात करें तो दोनों ही एमपीवी में किआ का भरोसेमंद 1.5-लीटर स्मार्टस्ट्रीम नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया गया है. जिसे 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स से जोड़ा गया है. सीएनजी मोड में यह इंजन 96 PS की मैक्सिमम पावर और 123 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है. वहीं, कार में 60-लीटर की क्षमता वाला सीएनजी सिलेंडर दिया गया है जो बूट स्पेस में नीचे की तरफ सेट होता है.

सबसे खास बात यह है कि सीएनजी टैंक लगाने के बावजूद किआ ने इसके स्पेयर व्हील को गाड़ी के नीचे सुरक्षित रखा है. कंपनी का दावा है कि यह सीएनजी सेटअप 22 से 25 किमी/किलोग्राम तक का बेहतरीन माइलेज देने में सक्षम है.





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फीचर्स के मामले में कोई समझौता नहीं

वहीं, कंपनी ने सीएनजी सिलेंडर के अतिरिक्त वजन को संभालने के लिए गाड़ी के सस्पेंशन को री-ट्यून किया है और आगे के पहियों में 16-इंच के बड़े डिस्क ब्रेक्स दिए हैं. इसके अलावा थर्ड-रो के पैसेंजर्स के आराम का ध्यान रखते हुए सीट-बैक रीक्लाइन एंगल में भी सुधार किया गया है.

जबकि कार के केबिन में ईंधन बदलने के लिए एक बटन दिया गया है. इसके 4.2-इंच के डिजिटल TFT क्लस्टर में सीएनजी से जुड़ा डेटा भी दिखेगा. इसके अलावा डिजिटल इंफोटेनमेंट, रियर एसी वेंट्स, 6 एयरबैग्स, एबीएस और ऑल-व्हील डिस्क ब्रेक्स जैसे सेफ्टी फीचर्स स्टैंडर्ड मिलते हैं.

अर्टिगा के लिए क्यों बनी चुनौती?

बता दें कि, भारतीय बाजार में मारुति अर्टिगा सीएनजी की कीमत 10.94 लाख रुपये से 12 लाख रुपये के बीच है. हालांकि अर्टिगा कीमत के मामले में थोड़ी सस्ती जरूर है लेकिन किआ कैरेंस सीएनजी ग्राहकों को ज्यादा स्पेस, ज्यादा प्रीमियम केबिन, बेहतर बिल्ड क्वालिटी, 6-स्पीड गियरबॉक्स और ज्यादा एडवांस फीचर्स की पेशकश करती है.

जो लोग थोड़े से ज्यादा पैसे खर्च करके अपनी फैमिली के लिए एक ज्यादा सुरक्षित, पावरफुल और लग्जरी 7-सीटर सीएनजी कार चाहते हैं उनके लिए नई किआ कैरेंस सीएनजी अब पहली पसंद बनने जा रही है.

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