517 KM Range और धांसू Features, कैसी है MG Hector EV?

भारतीय ऑटोमोबाइल मार्केट में इन दिनों इलेक्ट्रिक गाड़ियों की डिमांड तेजी से बढ़ रही है. जिसके चलते अब सभी कंपनियां EV व्हीकल पर ज्यादा फोकस कर रही हैं. इस बीच अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए जाने वाली एमजी मोटर कंपनी ने अपनी नई हेक्टर टोमाहॉक EV लॉन्च कर दी है. बता दें कि, कंपनी ने अपने नए ADAPT प्लेटफॉर्म पर तैयार की गई इस बड़े साइज की इलेक्ट्रिक एसयूवी को प्लग-इन हाइब्रिड और ऑल-इलेक्ट्रिक दोनों ऑप्शंस में मार्केट में पेश किया है.

वहीं, ऐसा माना जा रहा है कि, इस नई इलेक्ट्रिक कार का सीधा मुकाबला महिंद्रा की अपकमिंग XEV 9s और टाटा की बड़ी इलेक्ट्रिक कारों से होने जा रहा है. अगर आप अपने परिवार के लिए एक बड़ी, कम्फर्टेबल और फीचर्स से भरपूर इलेक्ट्रिक कार की तलाश में हैं तो 517 किलोमीटर की क्लेम रेंज के साथ आने वाली यह एसयूवी आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प बन सकती है. चलिए विस्तार से जानतें हैं इस नई गाड़ी के बारें में.

कितनी लग्जरी है गाड़ी?

आप जैसे ही हेक्टर टोमाहॉक EV के अंदर कदम रखते ही आपको टैन थीम वाला बेहद ही प्रीमियम और सॉफ्ट-टच मटेरियल से सजा केबिन मिलता है. जबकि केबिन का सबसे बड़ा आकर्षण इसमें दी गई 15.6-इंच की विशाल टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट स्क्रीन है जो बहुत ही रिस्पॉन्सिव और जेस्चर कंट्रोल सपोर्ट के साथ आती है. वहीं, कार में पैनोरमिक सनरूफ, 360-डिग्री व्यू कैमरा, 10-स्पीकर वाला इंफिनिटी साउंड सिस्टम, डुअल पावर एडजस्टेबल सीट्स और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी जैसे धांसू फीचर्स मिलते हैं.

बात करें स्पेस की इस मामले में रियर सीट्स पर लेगरूम और हेडरूम काफी जबरदस्त है और फ्लैट फ्लोर होने की वजह से तीन लोग आसानी से बैठ सकते हैं. यह कार 5-सीटर और 7-सीटर दोनों ऑप्शंस में उपलब्ध है जहां 5-सीटर मॉडल में आपको एक बहुत बड़ा बूट स्पेस मिल जाता है.

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517 KM की क्लेम रेंज

बात करें परफॉर्मेंस की तो हेक्टर टोमाहॉक EV में 69.2 kWh का बड़ा बैटरी पैक दिया गया है. इसके साथ लगी सिंगल इलेक्ट्रिक मोटर 204 bhp की मैक्सिमम पावर और 310 Nm का टॉर्क जनरेट करती है. कंपनी का दावा है कि यह एक बार फुल चार्ज होने पर 517 किलोमीटर तक की MIDC रेंज देती है. जबकि असल दुनिया की में यह आसानी से 400 किलोमीटर तक की प्रैक्टिकल रेंज निकाल देती है.

जबकि गाड़ी का एक्सीलेरेशन काफी स्मूथ और लीनियर है. इको मोड में यह चलाने में बेहद आसान लगती है और इसका स्टीयरिंग काफी हल्का है. हाई-स्पीड पर कार काफी स्टेबल रहती है और इसमें दिए गए एकॉस्टिक ग्लास की वजह से बाहर का शोर केबिन के अंदर बिल्कुल नहीं आता है.

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सुरक्षा, ADAS और चार्जिंग टेक्नोलॉजी

बता दें कि, सेफ्टी और आधुनिक तकनीक के मामले में इस कार में लेवल-2 ADAS टेक्नोलॉजी दी गई है जो भारतीय सड़कों और ट्रैफिक स्थितियों के हिसाब से बहुत ही सटीक काम करती है. इसके अलावा यह कार V2L और V2V जैसी बाईडायरेक्शनल चार्जिंग सुविधाओं को भी सपोर्ट करती है.

जिसका मतलब है जरूरत पड़ने पर आप अपनी कार की बैटरी से दूसरे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों या किसी अन्य ईवी को भी चार्ज कर सकते हैं. इसमें 90kW DC फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है जिसकी मदद से यह बैटरी को महज 35 मिनट में 30% से 80% तक चार्ज कर देती है.

क्या रहने वाली है कीमत?

जानकारी दें कि, एमजी हेक्टर टोमाहॉक ईवी की भारतीय बाजार में एक्स-शोरूम कीमत 19.49 लाख रुपये से शुरू होकर 23.49 रुपये लाख तक जाती है. इसके अलावा कंपनी इसे BaaS प्रोग्राम के तहत भी ऑफर कर रही है. जहां कार की शुरुआती कीमत घटकर 13.99 लाख रुपये हो जाती है और बैटरी का किराया किलोमीटर के हिसाब से देना होता है.

अगर देखा जाए तो यह कार उन खरीदारों के लिए बिल्कुल परफेक्ट है जो एक बड़े परिवार के लिए रोड प्रेजेंस, बहुत सारा स्पेस और ढेर सारे फीचर्स चाहते हैं. हालांकि इसका लो-स्पीड राइड थोड़ा सख्त महसूस होता है लेकिन एक कम्पलीट फैमिली इलेक्ट्रिक एसयूवी के पैकेज के रूप में यह कार अपनी कीमत को पूरी तरह सही साबित करती है.

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