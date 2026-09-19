गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोCar में Extra Passenger बैठाना पड़ेगा भारी, जानें कितना कटेगा Challan

Car में Extra Passenger बैठाना पड़ेगा भारी, जानें कितना कटेगा Challan

कार में क्षमता से ज्यादा पैसेंजर बैठाना पड़ सकता है भारी. जानें ओवरलोडिंग पर कितना कटता है चालान और बीमा क्लेम पर क्या पड़ता है असर.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 19 Sep 2026 03:49 PM (IST)
Preferred Sources

हमारे देश में चालान नियमों को हमेशा बहुत हल्के में लिया गया है. जिसके चलते अब सरकार नियम न मानने वालों पर कड़ी कार्यवाही कर रही है. अक्सर ऐसा देखा जाता है कि, जब भी लोग कई घूमने या किसी शादी-समारोह में जाते हैं तो 5 सीटर गाड़ी में 6-7 लोग जबकि 7 सीटर गाड़ी में 8-9 लोग को बैठाकर सफर पर निकल लेते हैं. लेकिन ऐसा करना कानून के नजर में अपराध है और इसपर आपके ऊपर चालान भी किया जा सकता है.

क्योंकि, भारतीय ट्रैफिक नियमों और मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार में ओवरलोडिंग करना पूरी तरह से गैर-कानूनी है. इसलिए अपनी फैमिली या दोस्तों के साथ सफर पर निकलने से पहले यह जान लेना बेहद जरूरी है कि कार की सीटिंग कैपेसिटी से जुड़ी कानूनी शर्तें क्या हैं और नियम तोड़ने पर आपकी जेब पर कितना भारी असर पड़ सकता है.

रिलेटेड स्टोरी >>

ऑटो
Pressure Washer से Car धोते हैं, इन जगहों पर भूलकर भी न मारें पानी
Pressure Washer से Car धोते हैं, इन जगहों पर भूलकर भी न मारें पानी
ऑटो
कार के टायर में कील घुस गई, तुरंत निकालें या छोड़ दें? जानें क्या कहते हैं एक्सपर्ट
कार के टायर में कील घुस गई, तुरंत निकालें या छोड़ दें? जानें क्या कहते हैं एक्सपर्ट
ऑटो
दिल्ली की किन मार्केट्स में लगवा सकते हैं आफ्टरमार्केट CNG किट?
दिल्ली की किन मार्केट्स में लगवा सकते हैं आफ्टरमार्केट CNG किट?
ऑटो
517 KM Range और धांसू Features, कैसी है MG Hector EV?
517 KM Range और धांसू Features, कैसी है MG Hector EV?

कितना कटता है चालान?

बता दें कि, भारतीय मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 194A के तहत यदि कोई चालक अपनी गाड़ी में उसकी आरसी में दर्ज स्वीकृत सीटिंग कैपेसिटी से ज्यादा सवारियां बैठाता हुआ पाया जाता है तो उस पर सख्त पेनल्टी लगाई जाती है. जबकि नियम के अनुसार प्रति अतिरिक्त सवारी 2000 रुपये का चालान काटा जा सकता है.

जिसका इसका मतलब यह हुआ कि यदि आपकी 5-सीटर कार में 2 अतिरिक्त लोग बैठे हैं तो आपसे कुल 4000 रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा. इसके अलावा कुछ मामलों में ट्रैफिक पुलिस ड्राइविंग लाइसेंस भी 3 महीने के लिए सस्पेंड कर सकती है या गाड़ी को मौके पर ही सीज कर सकती है.

Car में Extra Passenger बैठाना पड़ेगा भारी, जानें कितना कटेगा Challan

AI Generated Image

यह भी पढ़ें: Pressure Washer से Car धोते हैं, इन जगहों पर भूलकर भी न मारें पानी

सीट बेल्ट न पहनने का भी अलग से लगेगा जुर्माना

वहीं, कार में ओवरलोडिंग का दूसरा सबसे बड़ा खतरा यह है कि अतिरिक्त पैसेंजर के लिए गाड़ी में सीट बेल्ट उपलब्ध नहीं होती. मोटर व्हीकल एक्ट के नए नियमों के तहत कार में बैठी हर सवारी के लिए सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य है. अगर कार में बैठी सवारी ने सीट बेल्ट नहीं पहनी है तो प्रति व्यक्ति 1000 रुपये का अलग से चालान काटा जाएगा. यानी अगर आपने एक्स्ट्रा सवारी बैठाई है तो आप पर ओवरलोडिंग और बिना सीट बेल्ट के यात्रा करने- दोनों का दोहरा जुर्माना एक साथ लग जाएगा. जिससे आपके जेब पर काफी भारी असर पड़ सकता है.

खारिज हो जाएगा कार इंश्योरेंस क्लेम

जानकारी दें दे कि, सड़क चालान के अलावा ओवरलोडिंग का सबसे बड़ा नुकसान बीमा के समय उठाना पड़ता है. कार बीमा पॉलिसी के नियमों के मुताबिक यदि दुर्घटना के समय गाड़ी में उसकी क्षमता से ज्यादा लोग सवार थे तो इंश्योरेंस कंपनी आपकी कार के नुकसान के क्लेम को पूरी तरह रद्द कर सकती है.

इतना ही नहीं थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में मिलने वाला वित्तीय कवर भी खतरे में पड़ जाता है. बीमा कंपनियां ओवरलोडिंग को पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन मानती हैं जिसकी वजह से हादसे के बाद होने वाले सभी बड़े मेडिकल और रिपेयरिंग के खर्चे आपको अपनी जेब से भरने पड़ सकते हैं.


Car में Extra Passenger बैठाना पड़ेगा भारी, जानें कितना कटेगा Challan

AI Generated Image

सेफ्टी पर पड़ता है बुरा असर

आपको बता दें कि, कानूनी और वित्तीय नुकसान के अलावा, कार में अतिरिक्त वजन का सीधा असर गाड़ी के मैकेनिकल पार्ट्स पर पड़ता है. तय वजन से ज्यादा सवारी बैठाने पर कार के सस्पेंशन, ब्रेक और टायरों पर अत्यधिक दबाव बनता है. इमरजेंसी ब्रेकिंग के दौरान गाड़ी रुकने में ज्यादा समय लेती है.

जिससे एक्सीडेंट होने का खतरा काफी बढ़ जाता है. वहीं, इसके अलावा ओवरलोडिंग के कारण कार का माइलेज काफी गिर जाता है और इंजन को गाड़ी खींचने के लिए ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है. इसलिए हमेशा अपनी कार की RC में दर्ज लिमिट के हिसाब से ही सवारियों को बैठाकर सुरक्षित सफर करें.

यह भी पढ़ें: जापान में दिखा Made-in-India का जलवा, मारुति ने 1 लाख कारें बेचकर रचा इतिहास

About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
Read More
Published at : 19 Sep 2026 03:49 PM (IST)
Tags :
Auto News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
Pressure Washer से Car धोते हैं, इन जगहों पर भूलकर भी न मारें पानी
Pressure Washer से Car धोते हैं, इन जगहों पर भूलकर भी न मारें पानी
ऑटो
कार के टायर में कील घुस गई, तुरंत निकालें या छोड़ दें? जानें क्या कहते हैं एक्सपर्ट
कार के टायर में कील घुस गई, तुरंत निकालें या छोड़ दें? जानें क्या कहते हैं एक्सपर्ट
ऑटो
दिल्ली की किन मार्केट्स में लगवा सकते हैं आफ्टरमार्केट CNG किट?
दिल्ली की किन मार्केट्स में लगवा सकते हैं आफ्टरमार्केट CNG किट?
ऑटो
517 KM Range और धांसू Features, कैसी है MG Hector EV?
517 KM Range और धांसू Features, कैसी है MG Hector EV?
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Delhi Accident News: दिल्ली में रफ्तार का 'बेकाबू शैतान' !
Passport Rules: विदेश यात्रा से पहले जान लें! बच्चों के पासपोर्ट का नियम बदला |
Chitra Tripathi | Pakistan News: पाकिस्तान का भट्ठा बैठ गया ! | Shahbaz Sharif | Asim Munir | ABP
मिट गई वो TMC..निशाने पर क्यों EC?
शिवसेना, NCP, अब तृणमूल..EC बना शूल?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
पंजाब पुलिस की हिरासत में रवनीत सिंह बिट्टू, CM मान पर फेंके अंडे
पंजाब पुलिस की हिरासत में रवनीत सिंह बिट्टू, CM मान पर फेंके अंडे
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बांदा-चित्रकूट में BSP को बड़ा झटका, मयंक द्विवेदी ने थामा सपा का दामन
बांदा-चित्रकूट में BSP को बड़ा झटका, मयंक द्विवेदी ने थामा सपा का दामन
क्रिकेट
3 दिन बाद टीम इंडिया का अगला मैच, इस टीम के खिलाफ पहली बार होगी भिड़ंत
3 दिन बाद टीम इंडिया का अगला मैच, इस टीम के खिलाफ पहली बार होगी भिड़ंत
साउथ सिनेमा
2026 में सूर्या की डबल हैट्रिक, 'विश्वनाथ एंड संस' बनी दूसरी हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म
2026 में सूर्या की डबल हैट्रिक, 'विश्वनाथ एंड संस' बनी दूसरी हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म
इंडिया
कांग्रेस उम्मीदवार के समर्थन में महुआ मोइत्रा, 'अमृतपाल, राशिद इंजीनियर...'
कांग्रेस उम्मीदवार के समर्थन में महुआ मोइत्रा, 'अमृतपाल, राशिद इंजीनियर...'
विश्व
ट्रंप ने बढ़ाई भारतीयों की टेंशन, H-1B वीजा की 1 लाख डॉलर की फीस साल भर के लिए बढ़ाई
ट्रंप ने बढ़ाई भारतीयों की टेंशन, H-1B वीजा की 1 लाख डॉलर की फीस साल भर के लिए बढ़ाई
इंडिया
'प्लास्टिक कचरा बड़ी चुनौती', PM मोदी का जलवायु परिवर्तन पर मैसेज
'प्लास्टिक कचरा बड़ी चुनौती', PM मोदी का जलवायु परिवर्तन पर मैसेज
एग्रीकल्चर
BRICS देशों में किसके पास खेती की सबसे ज्यादा जमीन, फसल उगाने में नंबर-1 कौन?
BRICS देशों में किसके पास खेती की सबसे ज्यादा जमीन, फसल उगाने में नंबर-1 कौन?
ABP NEWS
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
ABP NEWS
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
ABP NEWS
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
ABP NEWS
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
ENT LIVE
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
Embed widget