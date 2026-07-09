Duster को टक्कर देने आ गई Nissan Tekton, लुक और सेफ्टी फीचर्स से मचाएगी हलचल

Nissan Tekton First Look: जापान की ऑटोमोबाइल कंपनी निसान भारत में बेहद ही पॉपुलर है और भारतीय बाजार में फिर से हलचल मचाने के लिए कंपनी ने एक तगड़ा दांव खेला है. निसान ने अपनी नई एसयूवी टेक्टॉन का फर्स्ट लुक रिवील कर दिया है. टेक्टॉन के फर्स्ट लुक रिवील होते ही मार्केट में इस गाड़ी की जमकर चर्चा होने लगी है. बता दें कि, टेक्टॉन रेनॉल्ट की आने वाली नई डस्टर से मिलती जुलती लग रही है.

ऐसा इस लिए हैं क्योंकि दोनों को एक ही प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया है. लेकिन जब बात लुक और फील की आती है तो टेक्टॉन ज्यादा प्रीमियम और आलीशान नजर आती है. तो चलिए जानतें हैं कि, नई टेक्टॉन कितनी दमदार है और इसका माइलेज कैसा रहने वाला है.

टेक्टॉन को दिया गया है धांसू लुक

बता दें कि, निसान टेक्टॉन का लुक पहली नजर में ही आपको दीवाना बना देगा. इस कार के फ्रंट और ओवरऑल लुक पर निसान की सबसे मशहूर और विशाल एसयूवी निसान पेट्रोल का साफ असर देखने को मिलता है. जिसकी वजह से इसे बेबी पेट्रोल भी कहा जा रहा है.

लुक्स के अलावा इस गाड़ी का स्टांस भी बेहद मस्कुलर है. खराब रास्तों और बड़े-बड़े स्पीड ब्रेकर्स से आसानी से निपटने के लिए कंपनी ने इसमें पूरे 212mm का शानदार ग्राउंड क्लीयरेंस दिया है. जो बिल्कुल नई डस्टर जितना ही है. इसके अलावा ग्राहकों को इस एसयूवी में छह खूबसूरत कलर ऑप्शंस भी मिलेंगे.

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मिलेगा दो दमदार टर्बो पेट्रोल इंजन ऑप्शंस

आपको बता दें कि, निसान ने टेक्टॉन में कोई हाइब्रिड इंजन न देकर पूरी तरह से परफॉर्मेंस पर फोकस किया है. इस गाड़ी में आपको सिर्फ दो टर्बो पेट्रोल इंजन के विकल्प मिलेंगे. पहला है एक किफायती 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन जो केवल 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ आएगा.

वहीं, दूसरी तरफ जिन लोगों को तेज रफ्तार और ज्यादा पावर पसंद हैं उनके लिए 1.3-लीटर का दमदार टर्बो पेट्रोल इंजन दिया गया है. इस बड़े इंजन के साथ ग्राहकों को मैनुअल के साथ-साथ एक स्मूथ डीसीटी ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का भी ऑप्शन मिलेगा जो ड्राइविंग के मजे को दोगुना कर देगा.

सुरक्षा में मिली 5-स्टार रेटिंग

नई टेक्टॉन में दमदार पावर होने के बावजूद इसके माइलेज के मामले पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा. इसके 1.0-लीटर टर्बो मैनुअल वेरिएंट में सबसे ज्यादा 19.4 kmph का माइलेज मिलेगा. वहीं इसके 1.3-लीटर टर्बो DCT ऑटोमैटिक का माइलेज 18.5 kmph और 1.3-लीटर मैनुअल का माइलेज 17.8 किमी प्रति लीटर रहेगा.

सबसे खास बात यह है कि सेफ्टी के मामले में भी इस कार ने कोई कसर नहीं छोड़ी है. भारत एनसीएपी क्रैश टेस्ट में निसान टेक्टॉन को पूरे 5-स्टार की सेफ्टी रेटिंग मिली है जो इसे इस सेगमेंट की सबसे सुरक्षित गाड़ियों की लिस्ट में खड़ा करती है.

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